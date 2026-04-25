„Fractură la coaste” Vedeta FCSB, OUT până la finalul play-out-ului! Poate rata Mondialul

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a anunțat că Siyabonga Ngezana (28 de ani) va rata ultimele meciuri ale campioanei din play-out.

Stoperul sud-african a bifat primele sale minute în tricoul roș-albaștrilor în duelul cu Farul (3-2), după 12 meciuri în care a fost absent din cauza unei leziuni la menisc.

Ulterior, la meciul cu Petrolul (3-1), Ngezana nu a fost nici pe foaia de joc.

Mihai Stoica: „Alibec i-a provocat o fractură la coaste lui Ngezana”

Mihai Stoica a anunțat că fundașul de 28 de ani a suferit o fractură la coastă după un duel cu Denis Alibec în confruntarea de la Ovidiu.

Ngezana ar urma să lipsească 3-4 săptămâni și ar putea reveni în lotul campioanei la semifinala barajului pentru Conference League.

„S-a terminat și pentru Ngezana. Este aproape neverosimil cine l-a accidentat.

Denis Alibec l-a lovit cu cotul și i-a provocat o fractură la coastă. Cred că e primul jucător pe care îl accidentează Alibec.

Nu știu dacă prinde Cupa Mondială, dar știu că durează 3-4 săptămâni. Ar putea juca la baraj, dar la cum joacă Dawa și Mihai Popescu nu știu ce să spun”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

33 de meciuri a jucat Ngezana pentru FCSB în acest sezon

Meciurile pe care le mai are de jucat FCSB până la finalul play-out-ului

Csikszereda (D)

Unirea Slobozia (A)

FC Hermannstadt (D)

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 6 36 8 UTA Arad 5 31* 9 FC Botoșani 6 31 10 Oțelul Galați 6 28 11 Csikszereda 6 27* 12 Farul Constanța 5 23* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 5 19* 16 Metaloglobus București 5 10

*beneficiază de rotunjire

Citește și

