„Fractură la coaste" Vedeta FCSB, OUT până la finalul play-out-ului! Poate rata Mondialul

alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 20:57
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a anunțat că Siyabonga Ngezana (28 de ani) va rata ultimele meciuri ale campioanei din play-out.

Stoperul sud-african a bifat primele sale minute în tricoul roș-albaștrilor în duelul cu Farul (3-2), după 12 meciuri în care a fost absent din cauza unei leziuni la menisc.

Ulterior, la meciul cu Petrolul (3-1), Ngezana nu a fost nici pe foaia de joc.

Drăgușin, primele minute cu De Zerbi Radu, trimis pe teren la prima victorie a lui Tottenham în 2026! Cum s-a descurcat
Citește și
Drăgușin, primele minute cu De Zerbi Radu, trimis pe teren la prima victorie a lui Tottenham în 2026! Cum s-a descurcat
Citește mai mult
Drăgușin, primele minute cu De Zerbi Radu, trimis pe teren la prima victorie a lui Tottenham în 2026! Cum s-a descurcat

Mihai Stoica: „Alibec i-a provocat o fractură la coaste lui Ngezana”

Mihai Stoica a anunțat că fundașul de 28 de ani a suferit o fractură la coastă după un duel cu Denis Alibec în confruntarea de la Ovidiu.

Ngezana ar urma să lipsească 3-4 săptămâni și ar putea reveni în lotul campioanei la semifinala barajului pentru Conference League.

„S-a terminat și pentru Ngezana. Este aproape neverosimil cine l-a accidentat.

Denis Alibec l-a lovit cu cotul și i-a provocat o fractură la coastă. Cred că e primul jucător pe care îl accidentează Alibec.

Nu știu dacă prinde Cupa Mondială, dar știu că durează 3-4 săptămâni. Ar putea juca la baraj, dar la cum joacă Dawa și Mihai Popescu nu știu ce să spun”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

33 de meciuri
a jucat Ngezana pentru FCSB în acest sezon

Meciurile pe care le mai are de jucat FCSB până la finalul play-out-ului

  • Csikszereda (D)
  • Unirea Slobozia (A)
  • FC Hermannstadt (D)

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB636
8UTA Arad531*
9FC Botoșani631
10Oțelul Galați628
11Csikszereda627*
12Farul Constanța523*
13Petrolul Ploiești623
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia519*
16Metaloglobus București510

*beneficiază de rotunjire

Citește și

Drăgușin, primele minute cu De Zerbi Radu, trimis pe teren la prima victorie a lui Tottenham în 2026! Cum s-a descurcat
Stranieri
19:47
Drăgușin, primele minute cu De Zerbi Radu, trimis pe teren la prima victorie a lui Tottenham în 2026! Cum s-a descurcat
Citește mai mult
Drăgușin, primele minute cu De Zerbi Radu, trimis pe teren la prima victorie a lui Tottenham în 2026! Cum s-a descurcat
Final de eră în Europa Dezastru neașteptat: pierd titlul după 14 ani și riscă să rateze Europa!
Campionate
19:24
Final de eră în Europa Dezastru neașteptat: pierd titlul după 14 ani și riscă să rateze Europa!
Citește mai mult
Final de eră în Europa Dezastru neașteptat: pierd titlul după 14 ani și riscă să rateze Europa!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
Știrile zilei din sport
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Superliga
26.04
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Citește mai mult
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Superliga
26.04
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Citește mai mult
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Superliga
26.04
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Citește mai mult
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Stranieri
26.04
Pas greșit pentru Inter VIDEO. Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Citește mai mult
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Opinii
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Top stiri
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Superliga
26.04
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Citește mai mult
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Înot
26.04
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Citește mai mult
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Handbal
26.04
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Citește mai mult
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
B365
25.04
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
Citește mai mult
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend

