„Fractură la coaste” Vedeta FCSB, OUT până la finalul play-out-ului! Poate rata Mondialul

- Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a anunțat că Siyabonga Ngezana (28 de ani) va rata ultimele meciuri ale campioanei din play-out.
Stoperul sud-african a bifat primele sale minute în tricoul roș-albaștrilor în duelul cu Farul (3-2), după 12 meciuri în care a fost absent din cauza unei leziuni la menisc.
Ulterior, la meciul cu Petrolul (3-1), Ngezana nu a fost nici pe foaia de joc.
Mihai Stoica: „Alibec i-a provocat o fractură la coaste lui Ngezana”
Mihai Stoica a anunțat că fundașul de 28 de ani a suferit o fractură la coastă după un duel cu Denis Alibec în confruntarea de la Ovidiu.
Ngezana ar urma să lipsească 3-4 săptămâni și ar putea reveni în lotul campioanei la semifinala barajului pentru Conference League.
„S-a terminat și pentru Ngezana. Este aproape neverosimil cine l-a accidentat.
Denis Alibec l-a lovit cu cotul și i-a provocat o fractură la coastă. Cred că e primul jucător pe care îl accidentează Alibec.
Nu știu dacă prinde Cupa Mondială, dar știu că durează 3-4 săptămâni. Ar putea juca la baraj, dar la cum joacă Dawa și Mihai Popescu nu știu ce să spun”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.
Meciurile pe care le mai are de jucat FCSB până la finalul play-out-ului
- Csikszereda (D)
- Unirea Slobozia (A)
- FC Hermannstadt (D)
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|6
|36
|8
|UTA Arad
|5
|31*
|9
|FC Botoșani
|6
|31
|10
|Oțelul Galați
|6
|28
|11
|Csikszereda
|6
|27*
|12
|Farul Constanța
|5
|23*
|13
|Petrolul Ploiești
|6
|23
|14
|Hermannstadt
|6
|20*
|15
|Unirea Slobozia
|5
|19*
|16
|Metaloglobus București
|5
|10
*beneficiază de rotunjire