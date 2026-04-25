Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a anunțat că Vlad Chiricheș (36 de ani) și-a luat adio de la colegii din vestiar.

Fostul căpitan al echipei naționale nu se va mai prezenta la programul echipei în acest final de sezon, deși contractul său e scadent pe 30 iunie.

Chiricheș a plecat de la FCSB: „ I-am spus că nu are sens să vină”

Întrebat despre situația lui Chiricheș, MM Stoica a declarat:

„Am avut o discuție acum trei zile. El s-a accidentat până la sfârșitul campionatului. Ca să se refacă mai repede, ar fi trebuit să meargă la Belgrad, la Marijana Kovacevic, dar știm situația și discuțiile care au fost...

M-a întrebat dacă să mai vină și i-am spus: «Nu are rost să mai vii la programul echipei. Dacă vrei să vii și să faci recuperarea cu Ovidiu Kurti, vii și faci cu el».

Și-a luat rămas bun de la băieți. Mai erau 40 de zile de contract și cam atât durează și recuperarea după accidentare.

Regret un singur lucru, discuțiile care au apărut, atât, dar deja m-am obișnuit. Eu am vorbit cu Gigi de multe ori și i-am spus «De ce trebuie neapărat să critici jucătorii?». A spus că așa îi face să înțeleagă mai ușor.

Eu nu înțeleg asta. El o continuă să o facă și nimeni nu poate să-l oprească”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

23 de meciuri a jucat Vlad Chiricheș în acest sezon, în tricoul lui FCSB

