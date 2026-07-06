Mexic - Anglia 2-3. La 34 de ani, după o convocare la națională venită târziu, Dan Burn a intrat în infernul de pe Estadio Azteca și a demonstrat că experiența poate valora mai mult decât talentul brut.

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Când arbitrul l-a eliminat pe Jarell Quansah, în repriza secundă a duelului dintre Anglia și Mexic, Thomas Tuchel știa că urmează o jumătate de oră de suferință.

Selecționerul Albionului s-a uitat pe bancă. Nu se remarca vreun star de zeci de milioane de euro, dar se afla un fundaș de 2,01 metri, cu un traseu cum rar întâlnești în fotbalul modern.

Dan Burn a intrat pe teren fără să spună prea multe. A ieșit însă cu statutul unuia dintre oamenii importanți, care au păstrat Anglia în cursa pentru titlul mondial.

Respins de clubul pe care avea să-l reprezinte peste două decenii

Povestea lui Burn începe la Blyth, un orășel din nord-estul Angliei, aflat la doar câțiva kilometri de Newcastle. Ca orice copil din zonă, visa să joace într-o zi pe St. James Park.

Numai că visul a părut să se frângă devreme. La doar 11 ani, academia lui Newcastle United l-a considerat prea puțin talentat și a renunțat fără regrete la el.

Pentru mulți copii, un astfel de moment ar fi însemnat sfârșitul. Pentru Burn a fost doar începutul.

Muncea într-un supermarket, iar seara juca fotbal

Ajuns la clubul semi-profesionist Blyth Spartans, Burn era departe de lumea luxoasă a Premier League. Pentru a-și câștiga existența, lucra într-un supermarket, aranjând rafturile și manipulând marfa. Doar spre seară se întâlnea cu mingea.

Abia la 17 ani a fost remarcat de cercetașii lui Fulham, care au decis să-i ofere o șansă. Mulți dintre colegii săi de generație debutaseră deja în prima ligă, Burn abia făcea pasul către fotbalul profesionist!

Carieră construită fără scurtături

Fulham, Yeovil Town, Birmingham City, Wigan Athletic, Brighton și, în cele din urmă, din nou Newcastle United.

Nimic spectaculos. Dan Burn și-a construit cariera folosindu-și cele două atuuri: răbdarea și constanța. Plus, evident, înălțimea!

A devenit unul dintre apărători apreciați ai Premier League tocmai pentru că făcea lucrurile simple aproape perfect. Nu impresiona prin viteza de execuție, nu apela aproape niciodată la driblinguri. Dar era extrem de greu de depășit.

S-a împlinit visul care părea imposibil

Iar în ianuarie 2022, s-a produs unul dintre cele mai emoționante transferuri din fotbalul englez. Newcastle United, clubul care îl refuzase în copilărie, l-a cumpărat de la Brighton!

În primul interviu acordat după mutare, a recunoscut că nu și-a imaginat vreodată că va ajunge să joace pentru echipa pe care o susținuse încă din copilărie. Destinul avea însă pregătită încă o surpriză.

Prima convocare a venit la 32 de ani

Burn a trebuit să aștepte până la 32 de ani pentru prima convocare. Mulți considerau că șansa trecuse definitiv. Dar el a crezut în steaua lui până la capăt.

A debutat pe 21 martie 2025, într-un meci cu Albania, câștigat cu 2-0, în preliminariile Campionatului Mondial. Avea 32 de ani și 316 zile, a fost titular și a jucat toate cele 90 de minute.

Noaptea trecută, contra Mexicului, Burn nu a fost titular. Dar meciurile au nevoie uneori de eroi neașteptați. După eliminarea lui Quansah, Tuchel avea mare nevoie de un fundaș capabil să domine jocul aerian. Iar Burn s-a dovedit alegerea perfectă.

Nu a fost spectaculos, dar a făcut ce trebuia

În ultimele minute, Mexicul a atacat aproape exclusiv prin centrări. De fiecare dată, apărea însă silueta uriașă a lui Burn. A câștigat dueluri aeriene, a respins centrări, s-a aruncat în fața șuturilor. Exact stilul lui, nu a fost spectaculos, dar a făcut exact ceea ce echipa avea nevoie!

La final, firesc, toate camerele de filmat s-au îndreptat spre Jude Bellingham, autorul dublei care a schimbat meciul. Apoi spre Harry Kane, care a fost din nou omul cu golul. Și Pickford a primit laude, pentru paradele sale.

Dan Burn a plecat în tăcere, așa cum și-a petrecut întreaga carieră. Dar cu respectul câștigat al colegilor, al antrenorilor și al fanilor. Anglia continuă, și mulțumită lui, drumul spre un posibil al doilea titlu mondial.

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