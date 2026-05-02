„Te distrug”  Ce a pățit tehnicianul care l-a schimbat pe Messi în timpul unui meci la PSG: „Eu am avut alte intenții”

Mauricio Pochettino (54 de ani), selecționerul Statelor Unite, a vorbit despre presiunea cu care s-a confruntat atunci când l-a antrenat pe Lionel Messi (38 de ani) la PSG.

Tehnicianul argentinian a povestit ce s-a întâmplat după ce l-a schimbat pe Messi, fiind avertizat chiar și de soția sa la acel moment.

Mauricio Pochettino, despre presiunea resimțită după ce a decis să îl schimbe pe Messi: „Te distrug”

În cadrul podcastului „Stick to Football”, actualul selecționer al Statelor Unite și-a amintit de un episod din perioada în care a antrenat-o pe PSG.

Acesta a povestit despre presiunea incredibilă pe care a resimțit-o după ce l-a schimbat pe Leo Messi, în minutul 76, la o partidă cu Lyon, din septembrie 2021.

Pochettino a explicat că a luat decizia de a-l scoate pe Messi din cauza unei probleme pe care acesta o avea la genunchi, ținând cont că urma și Campionatul Mondial din 2022, acolo unde selecționata argentiniană a câștigat trofeul.

„Intenția mea inițială a fost să-l protejez, pentru că mă gândeam la meciurile din Liga Campionilor etc. Dacă nu luam această decizie, s-ar fi putut accidentat, iar asta ar fi avut repercusiuni asupra participării sale la Cupa Mondială din 2022, din Qatar”, a declarat Pochettino, citat de marca.com.

Mauricio Pochettino și Lionel Messi, în perioada PSG FOTO: IMAGO

Totuși, antrenorul a recunoscut că a greșit atunci când nu i-a cerut părerea lui Messi referitor la schimbare:

„Nu am vrut să dovedesc că sunt mai curajos decât orice alt manager, dar în acel moment mi s-a părut cel mai bine pentru el”.

Mai mult, Pochettino a fost avertizat chiar și de soția sa atunci când a ajuns acasă. Acesta a dezvăluit că partenera sa de viață i-a spus că reacțiile la adresa sa sunt unele negative atât în Argentina, cât și în Franța:

„În Argentina, chiar acum, te distrug. Și în Franța” .

Leonardo, presiuni asupra lui Pochettino: „Oamenii plătesc ca să-l vadă jucând”

Decizia de a-l înlocui pe legendarul fotbalist nu a fost bine primită nici în birourile de la Paris. După meci, brazilianul Leonardo, care era în acel moment director sportiv la gruparea din capitala Franței, i-a transmis lui Pochettino:

„Mauri, de ce? L-am întrebat pe Leo și nu s-a supărat, dar oamenii plătesc ca să-l vadă jucând 90 de minute”.

1 an a stat Pochettino pe banca lui PSG, între 2021 și 2022

