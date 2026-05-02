„Te distrug”  Ce a pățit tehnicianul care l-a schimbat pe Messi în timpul unui meci la PSG: „Eu am avut alte intenții”
Mauricio Pochettino & Lionel Messi FOTO: IMAGO
Campionate

„Te distrug” Ce a pățit tehnicianul care l-a schimbat pe Messi în timpul unui meci la PSG: „Eu am avut alte intenții”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.05.2026, ora 18:41
alt-text Actualizat: 02.05.2026, ora 18:41
  • Mauricio Pochettino (54 de ani), selecționerul Statelor Unite, a vorbit despre presiunea cu care s-a confruntat atunci când l-a antrenat pe Lionel Messi (38 de ani) la PSG.

Tehnicianul argentinian a povestit ce s-a întâmplat după ce l-a schimbat pe Messi, fiind avertizat chiar și de soția sa la acel moment.

Au pus ochii pe Coubiș  Fundașul lui U Cluj, dorit de marea surpriză din Liga Campionilor!
Citește și
Au pus ochii pe Coubiș Fundașul lui U Cluj, dorit de marea surpriză din Liga Campionilor!
Citește mai mult
Au pus ochii pe Coubiș  Fundașul lui U Cluj, dorit de marea surpriză din Liga Campionilor!

Mauricio Pochettino, despre presiunea resimțită după ce a decis să îl schimbe pe Messi: „Te distrug”

În cadrul podcastului „Stick to Football”, actualul selecționer al Statelor Unite și-a amintit de un episod din perioada în care a antrenat-o pe PSG.

Acesta a povestit despre presiunea incredibilă pe care a resimțit-o după ce l-a schimbat pe Leo Messi, în minutul 76, la o partidă cu Lyon, din septembrie 2021.

Pochettino a explicat că a luat decizia de a-l scoate pe Messi din cauza unei probleme pe care acesta o avea la genunchi, ținând cont că urma și Campionatul Mondial din 2022, acolo unde selecționata argentiniană a câștigat trofeul.

„Intenția mea inițială a fost să-l protejez, pentru că mă gândeam la meciurile din Liga Campionilor etc. Dacă nu luam această decizie, s-ar fi putut accidentat, iar asta ar fi avut repercusiuni asupra participării sale la Cupa Mondială din 2022, din Qatar”, a declarat Pochettino, citat de marca.com.

Mauricio Pochettino și Lionel Messi, în perioada PSG FOTO: IMAGO Mauricio Pochettino și Lionel Messi, în perioada PSG FOTO: IMAGO
Mauricio Pochettino și Lionel Messi, în perioada PSG FOTO: IMAGO

Totuși, antrenorul a recunoscut că a greșit atunci când nu i-a cerut părerea lui Messi referitor la schimbare:

„Nu am vrut să dovedesc că sunt mai curajos decât orice alt manager, dar în acel moment mi s-a părut cel mai bine pentru el”.

Mai mult, Pochettino a fost avertizat chiar și de soția sa atunci când a ajuns acasă. Acesta a dezvăluit că partenera sa de viață i-a spus că reacțiile la adresa sa sunt unele negative atât în Argentina, cât și în Franța:

„În Argentina, chiar acum, te distrug. Și în Franța”.

Leonardo, presiuni asupra lui Pochettino: „Oamenii plătesc ca să-l vadă jucând”

Decizia de a-l înlocui pe legendarul fotbalist nu a fost bine primită nici în birourile de la Paris. După meci, brazilianul Leonardo, care era în acel moment director sportiv la gruparea din capitala Franței, i-a transmis lui Pochettino:

„Mauri, de ce? L-am întrebat pe Leo și nu s-a supărat, dar oamenii plătesc ca să-l vadă jucând 90 de minute”.

1 an
a stat Pochettino pe banca lui PSG, între 2021 și 2022

Citește și

„Nu va juca Gică Hagi” Avertizează după revenirea „Regelui” pe banca României: „Asta e realitatea”
Nationala
17:52
„Nu va juca Gică Hagi” Avertizează după revenirea „Regelui” pe banca României: „Asta e realitatea”
Citește mai mult
„Nu va juca Gică Hagi” Avertizează după revenirea „Regelui” pe banca României: „Asta e realitatea”
„Mi se pare normal”  Tehnicianul care e de acord cu condițiile impuse de FCSB noului antrenor: „Așa e și în străinătate”
Superliga
17:32
„Mi se pare normal” Tehnicianul care e de acord cu condițiile impuse de FCSB noului antrenor: „Așa e și în străinătate”
Citește mai mult
„Mi se pare normal”  Tehnicianul care e de acord cu condițiile impuse de FCSB noului antrenor: „Așa e și în străinătate”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
lionel messi ligue 1 PSG mauricio pochettino
Știrile zilei din sport
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Superliga
08:57
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele 1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Citește mai mult
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Campionate
12:45
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani. Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Citește mai mult
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Formula 1
11:19
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Citește mai mult
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Alte sporturi
12:57
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Citește mai mult
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:45
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani. Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
13:18
Sevilla, îngrijorată de Marin Transferul „tricolorului” în Spania părea rezolvat. De ce se teme clubul andaluz » Și un alt semn de întrebare
Sevilla, îngrijorată de Marin Transferul „tricolorului” în Spania părea rezolvat. De ce se teme clubul andaluz » Și un alt semn de întrebare
13:33
„Când s-a trezit era dimineață” Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior: „Nici el nu crede ce spune!”
„Când s-a trezit era dimineață”  Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior:  „Nici el nu crede ce spune!”
12:57
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Top stiri
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Campionate
11:58
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Citește mai mult
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Tenis
09:55
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Citește mai mult
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Campionate
10:25
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Citește mai mult
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
B365
01.05
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
Citește mai mult
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 45 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share