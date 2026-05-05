 „Lăsați morții în pace” Nepotul lui Ilie Balaci,  mesaj tranșant după ce a fost criticat de olteni din cauza ultimei declarații

Atanas Trică (21 de ani), atacantul celor de la U Cluj, a reacționat după criticile primite de la fanii Universității Craiova.

După victoria in extremis, 1-0 cu FC Argeș, mai mulți jucători ai lui U Cluj, printre care și Atanas Trică, și-au pus speranța că Dinamo o va încurca pe U Craiova în lupta pentru titlu, dar oltenii s-au impus, 2-1, după o eroare mare de arbitraj.

„Am reușit să câștigăm, ne-am apropiat, acolo, sper să ne ajute frații noștri (n.r. - Dinamo), să îi încurce pe Craiova, să facă ceva”, declara atacantul lui U.

Atanas Trică, răspuns după criticile primite de la fanii Universității Craiova: „Nu îmi reneg originile”

Declarația nepotului regretatului Ilie Balaci i-a înfuriat pe fanii Craiovei, care au reacționat vehement, în contextul în care Atanas este considerat un jucător crescut în spiritul alb-albastru, spunând că atacantul e „mai mult Trică decât Balaci”.

La câteva zile de la izbucnirea scandalului, Trică a venit cu lămuriri, într-un amplu mesaj postat pe pagina sa personală de Facebook.

„Sunt jucător profesionist la Universitatea Cluj și îmi apăr echipa pentru care joc. Asta înseamnă fotbalul la nivel profesionist.

Mesajul către «frații de la Dinamo București» a fost dus mai departe mai mult decât trebuia. Nu a avut nicio legătură cu lipsa de respect față de cineva, cu atat mai puțin fata de clubul Universitatea Craiova.

Nu îmi reneg originile. Sunt oltean, chiar dacă m-am născut și am crescut în București, iar familia mea este și va rămâne o parte esențială din cine sunt.

Mama mea lucrează la Universitatea Craiova – fiecare dintre noi este profesionist și își face meseria acolo unde este.

Dar sunt lucruri care nu se negociază: familia și numele. Numele Balaci înseamnă istorie și respect.

Către suporterii Universității Craiova: dacă vreți să mă înjurați, înjurați-mă, este alegerea voastră. Dar lăsați morții în pace. Cel despre care vorbiți nu este doar din familia mea – este o legendă a Olteniei.

Respectul ar trebui să existe dincolo de rivalități!”, se arată în mesajul postat de Atanas Trică.

Atacantul a ajuns la U Cluj în vara anului 2025, după despărțirea de CSM Slatina.

Crescut de U Craiova, Trică a evoluat în mai multe perioade pentru olteni, dar nu a reușit să iasă în evidență, fiind împrumutat la Steaua sau CS Tunari.

În acest sezon a adunat 28 de meciuri în toate competițiile. A marcat 3 goluri și a oferit două pase decisive.

300.000 de euro este cota lui Trică, conform tranfermarkt.ro

