 „Lăsați morții în pace” Nepotul lui Ilie Balaci,  mesaj tranșant după ce a fost criticat de olteni din cauza ultimei declarații
Atanas Trică în meciul cu FC Argeș/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Lăsați morții în pace” Nepotul lui Ilie Balaci, mesaj tranșant după ce a fost criticat de olteni din cauza ultimei declarații

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 21:31
alt-text Actualizat: 05.05.2026, ora 21:31
  • Atanas Trică (21 de ani), atacantul celor de la U Cluj, a reacționat după criticile primite de la fanii Universității Craiova.

După victoria in extremis, 1-0 cu FC Argeș, mai mulți jucători ai lui U Cluj, printre care și Atanas Trică, și-au pus speranța că Dinamo o va încurca pe U Craiova în lupta pentru titlu, dar oltenii s-au impus, 2-1, după o eroare mare de arbitraj.

A crezut că Cisotti e Under 21 MM Stoica a dezvăluit dialogul amuzant cu un jucător de la FCSB: „Hai, lasă-mă în pace!”
Citește și
A crezut că Cisotti e Under 21 MM Stoica a dezvăluit dialogul amuzant cu un jucător de la FCSB: „Hai, lasă-mă în pace!”
Citește mai mult
A crezut că Cisotti e Under 21 MM Stoica a dezvăluit dialogul amuzant cu un jucător de la FCSB: „Hai, lasă-mă în pace!”

„Am reușit să câștigăm, ne-am apropiat, acolo, sper să ne ajute frații noștri (n.r. - Dinamo), să îi încurce pe Craiova, să facă ceva”, declara atacantul lui U.

Atanas Trică, răspuns după criticile primite de la fanii Universității Craiova: „Nu îmi reneg originile”

Declarația nepotului regretatului Ilie Balaci i-a înfuriat pe fanii Craiovei, care au reacționat vehement, în contextul în care Atanas este considerat un jucător crescut în spiritul alb-albastru, spunând că atacantul e „mai mult Trică decât Balaci”.

La câteva zile de la izbucnirea scandalului, Trică a venit cu lămuriri, într-un amplu mesaj postat pe pagina sa personală de Facebook.

„Sunt jucător profesionist la Universitatea Cluj și îmi apăr echipa pentru care joc. Asta înseamnă fotbalul la nivel profesionist.

Mesajul către «frații de la Dinamo București» a fost dus mai departe mai mult decât trebuia. Nu a avut nicio legătură cu lipsa de respect față de cineva, cu atat mai puțin fata de clubul Universitatea Craiova.

Nu îmi reneg originile. Sunt oltean, chiar dacă m-am născut și am crescut în București, iar familia mea este și va rămâne o parte esențială din cine sunt.

Mama mea lucrează la Universitatea Craiova – fiecare dintre noi este profesionist și își face meseria acolo unde este.

Dar sunt lucruri care nu se negociază: familia și numele. Numele Balaci înseamnă istorie și respect.

Către suporterii Universității Craiova: dacă vreți să mă înjurați, înjurați-mă, este alegerea voastră. Dar lăsați morții în pace. Cel despre care vorbiți nu este doar din familia mea – este o legendă a Olteniei.

Respectul ar trebui să existe dincolo de rivalități!”, se arată în mesajul postat de Atanas Trică.

  • Atacantul a ajuns la U Cluj în vara anului 2025, după despărțirea de CSM Slatina.
  • Crescut de U Craiova, Trică a evoluat în mai multe perioade pentru olteni, dar nu a reușit să iasă în evidență, fiind împrumutat la Steaua sau CS Tunari.
  • În acest sezon a adunat 28 de meciuri în toate competițiile. A marcat 3 goluri și a oferit două pase decisive.
300.000 de euro
este cota lui Trică, conform tranfermarkt.ro

Citește și

„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” FOTO. Superliga București, postare scandaloasă: „Băieți, să vă vedem”
Alte sporturi
21:55
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” FOTO. Superliga București, postare scandaloasă: „Băieți, să vă vedem”
Citește mai mult
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” FOTO. Superliga București, postare scandaloasă: „Băieți, să vă vedem”
„Nu suntem idioți!” MM Stoica a descris într-un singur cuvânt explicația lui Vassaras la eroarea de arbitraj din U Craiova - Dinamo
Superliga
20:51
„Nu suntem idioți!” MM Stoica a descris într-un singur cuvânt explicația lui Vassaras la eroarea de arbitraj din U Craiova - Dinamo
Citește mai mult
„Nu suntem idioți!” MM Stoica a descris într-un singur cuvânt explicația lui Vassaras la eroarea de arbitraj din U Craiova - Dinamo

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
dinamo u cluj u craiova superliga atanas trica
Știrile zilei din sport
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Liga 2
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Rugby
18:30
Derby de România, anulat! Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Citește mai mult
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Superliga
11:06
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Citește mai mult
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Campionate
11:21
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Citește mai mult
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
20:47
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
20:11
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
20:03
Dinamo, sancționată pentru rasism Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid
Dinamo, sancționată pentru rasism  Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Top stiri
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Diverse
17:40
Gică Popescu, lovitură în afaceri O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul
Citește mai mult
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Superliga
09:12
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Citește mai mult
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Tenis
10:47
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Citește mai mult
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
B365
05.05
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
Citește mai mult
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share