Dezastru pentru Verstappen FOTO. Cvadruplul campion mondial, accident în calificările Marelui Premiu al Austriei +8 foto
Monopostul lui Max Verstappen după accidentul suferit în calificările Marelui Premiu al Austriei/ Foto: IMAGO
Formula 1

Dezastru pentru Verstappen FOTO. Cvadruplul campion mondial, accident în calificările Marelui Premiu al Austriei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 18:49
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 19:22
  • Max Verstappen (28 de ani),  cvadruplu campion mondial în Formula 1, a suferit un accident în timpul calificărilor de la Marele Premiu al Austriei.
  • Cursa propriu-zisă de pe circuitul de la Spielberg va avea loc duminică, de la ora 16:00, și va trasmisă în direct de Antena 1.
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Dezastru pentru Max Verstappen în Austria. Pilotul Red Bull a prins in extremis a treia și ultima fază a sesiunii de calificări, însă cursa s-a încheiat pentru el la intrarea în virajul 9.

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Max Verstappen, accident în calificările pentru Marele Premiu al Austriei

Olandezul a pierdut controlul monopostului, a ieșit în decor și s-a lovit de parapet. Din fericire, Verstappen a scăpat nevătămat.

Max Verstappen, accident în calificările Marelui Premiu al Austriei (FOTO: captură F1)
Max Verstappen, accident în calificările Marelui Premiu al Austriei (FOTO: captură F1)

Galerie foto (8 imagini)

Max Verstappen, accident în calificările Marelui Premiu al Austriei (FOTO: captură F1) Max Verstappen, accident în calificările Marelui Premiu al Austriei (FOTO: captură F1) Max Verstappen, accident în calificările Marelui Premiu al Austriei (FOTO: captură F1) Max Verstappen, accident în calificările Marelui Premiu al Austriei (FOTO: captură F1) Monopostul lui Max Verstappen după accidentul din calificările Marelui Premiu al Austriei (FOTO: IMAGO)
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Imediat după accidentul lui Verstappen a apărut steagul galben, ceea ce înseamnă, de obicei, că ceilalți piloți nu își pot îmbunătăți timpul pe tur, deoarece sunt nevoiți să încetinească în zona accidentului.

Deși Charles Leclerc avea cel mai bun timp în acel moment, George Russell l-a depășit. Ferrari a afirmat că pilotul Mercedes a încălcat regulamentul, însă FIA a confirmat triumful britanicului.

Imaginile au arătat că se flutura un steag galben simplu în momentul în care George Russell a trecut pe lângă mașina Red Bull avariată a lui Verstappen, iar acesta s-a transformat în steag galben dublu chiar înainte ca pilotul Mercedes să ajungă la linia de sosire și să înregistreze timpul cu care a obținut pole position-ul, scrie skysports.com.

Russell va fi urmat pe grila de start de cei doi piloți Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

Lider în clasamentul piloților, Kimi Antonelli (Mercedes) va pleca de pe locul 4, în timp ce Verstappen va fi al 5-lea, după accidentul suferit.

Clasamentul final din calificările pentru Marele Premiu al Austriei

PilotEchipăTimp
1. George RussellMercedes1:06.113
2. Charles LeclercFerrari+0.236
3. Lewis HamiltonFerrari+0.295
4. Kimi AntonelliMercedes+0.301
5. Max VerstappenRed Bull+0.362
6. Lando NorrisMcLaren+0.389
7. Oscar PiastriMcLaren+0.398
8. Isack HadjarRed Bull+0.519
9. Liam LawsonRacing Bulls+0.842
10. Arvid LindbladRacing Bulls+0.894

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