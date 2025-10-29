CS Dinamo sau FC Dinamo? Cum se poziționează Dănciulescu după duelul din Cupă: „Inima mea va fi mereu acolo” » Mesaj pentru fani +8 foto
Ionel Dănciulescu foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

CS Dinamo sau FC Dinamo? Cum se poziționează Dănciulescu după duelul din Cupă: „Inima mea va fi mereu acolo” » Mesaj pentru fani

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Ștefan Neda
Publicat: 29.10.2025, ora 09:56
Actualizat: 29.10.2025, ora 09:57
  • CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Ionel Dănciulescu (48 de ani), directorul formației din Liga 2, a comentat duelul din prima etapă a fazei grupelor Cupei României.
  • Deși este angajat la CS Dinamo, fostul jucător al „câinilor” nu poate uita perioada petrecută la gruparea din Liga 1.

„Alb-roșiii” lui Zeljko Kopic au debutat cu dreptul și au plecat acasă cu toate cele trei puncte după primul meci din Cupa României.

CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Ionel Dănciulescu: „Întotdeauna inima mea va fi acolo”

Chiar dacă în prezent se află în tabăra celor de la CS Dinamo, Dănciulescu a rămas cu sufletul alături de formația din primul eșalon.

„Întotdeauna inima mea va fi acolo. A fost, este și va fi, asta este clar. Este o parte din mine, nu am cum să mă rup și nu mă voi rupe niciodată de tot ceea ce înseamnă Dinamo. Au fost foarte multe momente bune, mai puțin bune, grele, în care am încercat să fiu alături de club și cred că am demonstrat loialitatea mea față de echipă.

Cred că dacă fanii aveau vreo problemă cu asta (n.r. - meciul CS - FC), s-ar fi adunat în această seară în număr mare, ca să ne huiduie sau alte lucruri de genul acesta.

Dar, așa cum spuneam, la noi nu există divergențe de genul celor care sunt în altă parte. E adevărat, nu există în momentul de față o colaborare între cele două entități. Și aici mă refer la nivel de academie, așa cum se vorbea la un moment dat. Noi suntem deschiși pentru o colaborare și vom fi întotdeauna”, a spus Dănciulescu, după meci.

Întrebat dacă e normal ca o astfel de întâlnire să aibă loc, Dănciulescu a răspuns:

„Noi suntem CS Dinamo. Cred că este total diferit. Nu vreau să mă lansez, eu știu, în dezbateri juridice, pentru că nu le stăpânesc, așa că mai bine nu discut subiectul. Dar, dacă s-a putut să se joace, înseamnă că este legal”.

Ionel Dănciulescu, despre meci

Oficialul de la CS Dinamo a făcut și o scurtă analiză asupra jocului celor două formații.

„Emoție, trac la jucătorii de la noi. Dar e normal, când joci contra uneia dintre cele mai bune echipe din Superligă, nu este simplu. A doua repriză au schimbat și ei, patru jucători importanți care, până la urmă, s-au văzut în jocul lor. Dar și noi am avut o altă atitudine, o altă abordare.

Am încercat să jucăm fără teamă, să avem mai mult curaj și cred că rezultatul este unul normal. Și cel mai important, ceea ce mi-am dorit eu, dar cred că și ceilalți: să nu fie jucători cu probleme medicale. Dar am văzut la Sivis, să sperăm că nu are o accidentare atât de gravă.

Cred că, până la urmă, scopul ăsta este și pentru noi, și pentru ei: să nu avem jucători accidentați. Plus că și noi avem un obiectiv, acela de a rămâne în liga secundă și obiectivul de a ajunge cât mai sus în clasament”, a mai spus Dănciulescu.

CS Dinamo - FC Dinamo
CS Dinamo - FC Dinamo

Galerie foto (8 imagini)

CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinam CS Dinamo - FC Dinamo
+8 Foto
labels.photo-gallery

dinamo bucuresti Cupa Romaniei Ionel Danciulescu cs dinamo
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share