Sivis și Armstrong, suspendați FOTO. Cei doi dinamoviști ratează meciul cu U Cluj, dar vor putea juca în finala barajului pentru Europa

Dinamo - CFR Cluj 0-0. Maxime Sivis (28 de ani) și Danny Armstrong (28 de ani) au fost avertizați cu câte un cartonaș galben în partida de sâmbătă.

Cei doi jucători de bază ai „câinilor” vor fi suspendați la meciul cu Universitatea Cluj din ultima etapă a play-off-ului.

Odată cu acest rezultat, CFR Cluj și-a asigurat locul al treilea, fiind în acest moment la patru puncte distanță de gruparea alb-roșie. Echipa din Gruia va juca în preliminariile Conference League.

De cealaltă parte, „câinii” vor disputa barajul pentru ultimul loc de Conference League, împotriva câștigătoarei meciului dintre FCSB și FC Botoșani.

FOTO. Sivis și Armstrong, suspendați cu U Cluj, vor putea juca în finala barajului

În minutul 90+1 al partidei de pe „Arcul de Triumf”, arbitrul Sebastian Colțescu i-a arătat cartonașul galben lu Maxime Sivis, după o intrare dură a francezului, din spate, asupra lui Alin Fică.

Două minute mai târziu, Meriton Korenica l-a faultat pe tânărul Ianis Tarbă, în apropierea careului clujenilor. Danny Armstrong a protestat, cerând ca adversarul să fie sancționat, și a fost și el avertizat de „central”.

Astfel, Sivis și Armstrong au ajuns la 4 cartonașe galbene primite în play-off și vor fi suspendați la partida cu U Cluj din ultima etapă.

Meciurile din play-off în care Sivis și Armstrong au fost avertizați:

Maxime Sivis : Rapid - Dinamo 3-2 (etapa 1), Dinamo - U Craiova 0-1 (etapa 2), Dinamo - Rapid 3-1 (etapa 6), Dinamo - CFR Cluj 0-0 (etapa 9)

: Rapid - Dinamo 3-2 (etapa 1), Dinamo - U Craiova 0-1 (etapa 2), Dinamo - Rapid 3-1 (etapa 6), Dinamo - CFR Cluj 0-0 (etapa 9) Danny Armstrong: Rapid - Dinamo 3-2 (etapa 1), FC Argeș - Dinamo 1-1 (etapa 3), U Craiova - Dinamo 2-1 (etapa 7), Dinamo - CFR Cluj 0-0 (etapa 9)

Pe 29 mai, Dinamo va disputa finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.

„Câinii” vor da peste câștigătoarea partidei dintre FCSB și FC Botoșani, iar Zeljko Kopic îi va avea la dispoziție pe Maxime Sivis și Danny Armstrong.

Semifinala barajului FCSB - FC Botoșani se va disputa într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul Steaua, din Ghencea. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 9 42* 4 Dinamo 9 38 5 Rapid 9 33 6 FC Argeș 9 31 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

