Dinamo - CFR Cluj 0-0. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul clujenilor, le-a răspuns fanilor adverși la conferința de presă, după ce aceștia l-au făcut „țigan” la finalul meciului.

Partida din etapa 9 din play-off s-a încheiat la egalitate, iar la finalul meciului Daniel Pancu a mers să-i salute pe fanii CFR-ului care au făcut deplasarea la București pentru a-și susține favoriții.

VIDEO. Daniel Pancu, răspuns pentru fanii lui Dinamo: „Piei, Satană!"

În momentul când se afla pe gazon și îi saluta pe fanii clujeni, suporterii lui Dinamo prezenți pe „Arcul de Triumf” l-au luat la țintă pe Daniel Pancu și au scandat de mai multe ori „țiganule”.

În momentul când a auzit scandările celor din tribune, Pancu s-a întors către aceștia și i-a aplaudat ironic.

În momentul când părăsea terenul și se îndrepta către vestiare, Pancu a scos două cruciulițe și le-a sărutat în fața fanilor lui Dinamo.

La conferința de presă de după meci, antrenorul celor de la CFR Cluj a comentat momentul din finalul partidei.

Pancu a explicat că cei asociați cu Rapid se confruntă des cu astfel de insulte rasiale. El a fost jucător și antrenor al echipei din Giulești.

„Mă înjură încontinuu, cum fac pe toate stadioanele, și mă fac «țigan». Legătura mea cu Rapidul, că asta e o mare problemă a rapidiștilor, nu doar eu o pățesc.

Am arătat două cruciulițe, adică «Piei, Satană!». Când vin la București, îmi cumpăr câte o cruce, cruciuliță și mai am și mai mari.

Sunt făcute de niște măicuțe, din lemn, și nu am pierdut până acum. La domnul (George) Copos (n.r. fostul patron al Rapidului) în hotel stăm noi când venim la București”, a declarat Daniel Pancu.

Dinamo și CFR Cluj au încheiat la egalitate partida de pe „Arcul de Triumf”, meci foarte important în lupta pentru cupele europene.

Odată cu acest rezultat, CFR Cluj și-a asigurat locul al treilea, fiind în acest moment la patru puncte distanță de gruparea alb-roșie. Echipa din Gruia va juca în preliminariile Conference League.

De cealaltă parte, „câinii” vor disputa barajul pentru ultimul loc de Conference League, împotriva câștigătoarei meciului dintre FCSB și FC Botoșani.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 9 42* 4 Dinamo 9 38 5 Rapid 9 33 6 FC Argeș 9 31 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

