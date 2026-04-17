„Numele nu are importanță”  Mehmet Topal explică de ce a exclus din lot un titular de la Petrolul: „Nu am timp de pierdut”
alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 21:11
  • Mehmet Topal (40 de ani), antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit despre excluderea din lot a lui Danel Dongmo (25 de ani), unul dintre titularii echipei.
  Petrolul - Hermannstadt se joacă duminică, de la ora 18.15.

Mehmet Topal a revenit pe banca celor de la Petrolul la finalul lunii martie, iar de la sosirea turcului la Ploiești, Danel Dongmo a fost exclus din lot.

Legenda din lotul lui Rapid se retrage Anunțul făcut de club: „ A venit timpul să celebrăm o carieră fenomenală”
Citește și
Legenda din lotul lui Rapid se retrage Anunțul făcut de club: „ A venit timpul să celebrăm o carieră fenomenală”
Citește mai mult
Legenda din lotul lui Rapid se retrage Anunțul făcut de club: „ A venit timpul să celebrăm o carieră fenomenală”

Mehmet Topal, despre Dongmo: „Numele nu are importanță”

În cele două partide disputate de Petrolul sub conducerea lui Topal, 2-1 cu Unirea Slobozia și 2-0 cu Csikszereda, Danel Dongmo nu a fost inclus în lot, deși camerunezul era unul dintre jucătorii de bază ai echipei.

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Hermannstadt, din etapa 5 din play-out, antrenorul Mehmet Topal a vorbit despre decizia luată.

„Am avut și o discuție individuală cu Dongmo. I-am spus și lui ce trebuie să facă dacă vrea să joace. Mereu am încercat să le acord tuturor șanse egale. Cât timp trăiesc, așa o să fiu, de partea dreptății.

Cine merită să joace va juca. Asta i-am spus, numele nu are importanță. Cine luptă pentru echipă acela va juca. Avem puțin timp la dispoziție, nu am timp de pierdut sau să facem fericit pe cineva anume. Cu asta ne luptăm”, a spus Mehmet Topal la conferința de presă.

300.000 de euro
este cota de piață a lui Danel Dongmo, conform Transfermarkt

Danel Dongmo este unul dintre cei mai importanți jucători ai Petrolului din acest sezon. Mijlocașul camerunez a bifat 33 de apariții pentru „lupii galbeni” în toate competițiile și a oferit 3 pase decisive.

Dongmo a fost transferat de Petrolul în vara anului trecut de la Vardar Skopje. Contractul său cu formația din Ploiești va expira în vara anului viitor.

Mehmet Topal se află la al treilea mandat pe banca Petrolului. A mai antrenat echipa în perioadele iulie - decembrie 2024 și martie - mai 2025.

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7UTA Arad531
8FCSB430
9Botoșani427
10Oțelul527
11Csikszereda423
12Farul423*
13Petrolul422
14Unirea Slobozia419
15Hermannstadt418*
16Metaloglobus410
*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

Taxa paradox  FRF cere cluburilor din Liga 3 echipe de juniori, dar acceptă și bani în locul lor » Cât costă acest compromis
Liga 3
20:31
Taxa paradox FRF cere cluburilor din Liga 3 echipe de juniori, dar acceptă și bani în locul lor » Cât costă acest compromis
Citește mai mult
Taxa paradox  FRF cere cluburilor din Liga 3 echipe de juniori, dar acceptă și bani în locul lor » Cât costă acest compromis
Kopic, discuție cu Cîrjan  Ce i-a transmis antrenorul lui Dinamo căpitanului echipei: „I-am spus asta” » Motivat înainte de meciul cu U Cluj
Superliga
20:01
Kopic, discuție cu Cîrjan Ce i-a transmis antrenorul lui Dinamo căpitanului echipei: „I-am spus asta” » Motivat înainte de meciul cu U Cluj
Citește mai mult
Kopic, discuție cu Cîrjan  Ce i-a transmis antrenorul lui Dinamo căpitanului echipei: „I-am spus asta” » Motivat înainte de meciul cu U Cluj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Știrile zilei din sport
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Handbal
18.04
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Citește mai mult
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
Tenis
18.04
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
Citește mai mult
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Campionate
18.04
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Citește mai mult
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Superliga
18.04
Dobre a pierdut banderola! Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Citește mai mult
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:14
Ce le-a spus Kopic la pauză Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit discuția cu jucătorii + a vorbit și despre accidentarea lui Karamoko
Ce le-a spus Kopic la pauză Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit discuția cu jucătorii + a vorbit și despre accidentarea lui Karamoko
00:07
„Nu facem o tragedie” Cristiano Bergodi nu este afectat de înfrângerea suferită de U Cluj cu Dinamo: „Un meci mai puțin reușit”
„Nu facem o tragedie”  Cristiano Bergodi nu este afectat de înfrângerea suferită de U Cluj cu Dinamo: „Un meci mai puțin reușit”
00:04
„O perioadă grea pentru mine” Răspunsul lui Cătălin Cîrjan pentru contestatari: „Am cele mai multe contribuții”
„O perioadă grea pentru mine”  Răspunsul lui Cătălin Cîrjan pentru contestatari: „Am cele mai multe contribuții”
23:48
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Top stiri
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
Campionate
18.04
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
Citește mai mult
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
Campionate
18.04
De urgență, la spital! Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
Citește mai mult
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
Superliga
18.04
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
Citește mai mult
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice
B365
17.04
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice
Citește mai mult
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice

