„Numele nu are importanță”  Mehmet Topal explică de ce a exclus din lot un titular de la Petrolul: „Nu am timp de pierdut”

Mehmet Topal (40 de ani), antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit despre excluderea din lot a lui Danel Dongmo (25 de ani), unul dintre titularii echipei.

Mehmet Topal a revenit pe banca celor de la Petrolul la finalul lunii martie, iar de la sosirea turcului la Ploiești, Danel Dongmo a fost exclus din lot.

Mehmet Topal, despre Dongmo: „Numele nu are importanță”

În cele două partide disputate de Petrolul sub conducerea lui Topal, 2-1 cu Unirea Slobozia și 2-0 cu Csikszereda, Danel Dongmo nu a fost inclus în lot, deși camerunezul era unul dintre jucătorii de bază ai echipei.

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Hermannstadt, din etapa 5 din play-out, antrenorul Mehmet Topal a vorbit despre decizia luată.

„Am avut și o discuție individuală cu Dongmo. I-am spus și lui ce trebuie să facă dacă vrea să joace. Mereu am încercat să le acord tuturor șanse egale. Cât timp trăiesc, așa o să fiu, de partea dreptății.

Cine merită să joace va juca. Asta i-am spus, numele nu are importanță. Cine luptă pentru echipă acela va juca. Avem puțin timp la dispoziție, nu am timp de pierdut sau să facem fericit pe cineva anume. Cu asta ne luptăm”, a spus Mehmet Topal la conferința de presă.

300.000 de euro este cota de piață a lui Danel Dongmo, conform Transfermarkt

Danel Dongmo este unul dintre cei mai importanți jucători ai Petrolului din acest sezon. Mijlocașul camerunez a bifat 33 de apariții pentru „lupii galbeni” în toate competițiile și a oferit 3 pase decisive.

Dongmo a fost transferat de Petrolul în vara anului trecut de la Vardar Skopje. Contractul său cu formația din Ploiești va expira în vara anului viitor.

Mehmet Topal se află la al treilea mandat pe banca Petrolului. A mai antrenat echipa în perioadele iulie - decembrie 2024 și martie - mai 2025.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 5 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 5 27 11 Csikszereda 4 23 12 Farul 4 23* 13 Petrolul 4 22 14 Unirea Slobozia 4 19 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 4 10 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

