Kopic, discuție cu Cîrjan Ce i-a transmis antrenorul lui Dinamo căpitanului echipei: „I-am spus asta” » Motivat înainte de meciul cu U Cluj

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a explicat ce a vorbit cu Cătălin Cîrjan (23 de ani), după o perioadă mai slabă prin care trece căpitanul „câinilor”.

În finalul partidei cu CFR din etapa #4, la scorul de 1-1, Cătălin Cîrjan a fost protagonistul unei ratări imense, care putea aduce prima victorie a lui Dinamo în play-off.

Zeljko Kopic, despre Cîrjan: „ I-am spus să treacă peste”

După acel meci, Cătălin Cîrjan a fost criticat dur de Ionel Dănciulescu și Claudiu Vaișcovici, două legende ale clubului Dinamo.

Înaintea partidei cu U Cluj din etapa 5 din play-off, Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a dezvăluit ce a vorbit cu Cătălin Cîrjan.

„Cîrjan, în ultima perioadă, n-a fost la cel mai bun nivel al său. Toate aceste situații îl vor face mai puternic. Este un băiat bun, puternic din punct de vedere al psihicului.

A fost dezamăgit după ultimul meci. Vorbim mereu, i-am spus să treacă peste și să se gândească la ceea ce urmează”, a declarat Zeljko Kopic, conform fanatik.ro.

FOTO. Marea ratare a lui Cătălin Cîrjan din finalul meciului CFR Cluj - Dinamo

Dinamo este în căutarea primei victorii în play-off. În cele patru meciuri disputate până acum, elevii lui Kopic au suferit două înfrângeri, cu Rapid (2-3) și U Craiova (0-1), și au obținut două remize, 1-1 cu FC Argeș și CFR Cluj.

12 goluri a influențat Cătălin Cîrjan în cele 37 de meciuri disputate în acest sezon: a marcat de 6 ori și a livrat 6 pase decisive

Zeljko Kopic, despre partida cu U Cluj: „Echipa este într-o formă bună”

Zeljko Kopic a prefațat și partida cu liderul din Liga 1, U Cluj. Întrebat dacă a sosit vremea pentru prima victorie în play-off pentru Dinamo, antrenorul croat a răspuns:

„Așa sper. Echipa este într-o formă bună. În ultimele două jocuri am avut performanțe bune, mai ales cu CFR Cluj. A fost un joc foarte bun din partea noastră, cu multe șanse și cu un fotbal de calitate.

Ne-am recuperat, ne-am pregătit pentru meciul cu U Cluj, iar jucătorii sunt în formă bună și motivați. Au avut rezultate foarte bune. O să fie un meci dificil, dar suntem pregătiți.

Jocul va fi foarte interesant. Au rezultate foarte bune în ultima perioadă, joacă bine, sunt puternici pe atac, au o atitudine foarte bună pe teren și sunt cei mai buni din campionat în acest moment.

Până acum, în acest sezon, am avut prestații bune în fața lor. Avem și noi ambițiile noastre.

Toți lucrăm și vrem să câștigăm fiecare meci. Luptăm pentru calificarea în cupele europene prin campionat, dar și pentru Cupă. Avem două meciuri importante, cu U Cluj în campionat și cu U Craiova în Cupă.

Am avut niște probleme cu accidentările, unii jucători nu au fost în cea mai bună formă, dar acum simt echipa pregătită. Avem concurență în primul 11, și asta îmi și doresc. Concentrarea principală este pe meciul cu U Cluj”, a spus Zeljko Kopic.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28 *️ - beneficiază de rotunjire

