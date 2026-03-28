„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Superliga

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 19:53
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 20:15
  • Mehmet Topal, 40 de ani, a fost anunțat azi ca antrenor la Petrolul, iar obiectivul e salvarea de la retrogradare a echipei aflate pe locul 14 în Liga 1
  • E al treilea mandat al turcului pe banca ploieștenilor, care creează însă o situație complicată

Topal nu deține licența Pro, este în curs de a o obține, și nu va putea fi antrenor principal în acte sau da indicații de pe bancă. În comunicatul oficial, clubul nu l-a numit deloc „antrenor principal”.

Furt de identitate și trafic sexual S-a dat drept actriță de filme pentru adulți pentru a înșela jucători din NBA și NFL
Citește și
Furt de identitate și trafic sexual S-a dat drept actriță de filme pentru adulți pentru a înșela jucători din NBA și NFL
Citește mai mult
Furt de identitate și trafic sexual S-a dat drept actriță de filme pentru adulți pentru a înșela jucători din NBA și NFL

Mehmet Topal nu poate fi antrenor principal în acte la Petrolul și clubul riscă să fie amendat

Președintele Petrolului spune că se va folosi de pretextul că acesta e numit A1 temporar, fără licență, apoi clubul va avea un alt antrenor în acte.

  • Anterior, „principal” în acte la Petrolul a fost Sanjin Alagic

Totuși, această „portiță” nu se poate aplica în modul dorit de conducere în cazul lui Topal.

„Dacă se va manifesta pe bancă la fel cum a făcut-o în primele două mandate o să intre imediat pe mâna Comisiei de Disciplină.

Probabil o să fie angajat ca antrenor secund, dar nu poate să fie angajat ca antrenor interimar principal și să beneficieze de acea lună (n.r. de grație), pentru că el nu era angajat mai vechi al clubului până în momentul solicitării respective. De acest lucru pot beneficia doar cei care erau angajați mai vechi la Petrolul”, au spus surse FRF pentru prosport.ro.

  • Petrolul a învins cu 3-0 în primul meci din noul mandat al lui Topal, în amicalul cu FC Voluntari. Goluri: Hanca, 15, Aimbetov, 17, și Gheorghe, 59

Claudiu Tudor: „Asta e acum problema voastră, Mehmet Topal?”

„El face cursurile pentru licența PRO, care e problema? Putem să îl angajăm interimar o lună, iar apoi vom vedea. Stați voi liniștiți că o să fim în regulă. Și ce dacă nu are licența PRO?

Poate că vom avea și antrenor cu licența PRO și nu o să fie probleme. Ce s-a întâmplat cu Zicu și Prepeliță la Farul și Slobozia?

Asta e acum problema voastră, Mehmet Topal? Totul o să fie ok și o să fim în regulă”, a spus Claudiu Tudor, președintele Petrolului, pentru sursa citată.

  • Ianis Zicu și Andrei Prepeliță au primit amenzi de 20.000 de lei fiecare pentru că au condus anterior Farul, respectiv Slobozia fără licență Pro.
  • FRF i-a sancționat și pe „antrenorii-paravan”, Cristian Sava și Jean Vlădoiu, cu 15.000 de lei fiecare.

Citește și

96% gata! Sala  Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Diverse
19:16
96% gata! Sala Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Citește mai mult
96% gata! Sala  Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Țiriac Open ar putea avea o nouă casă VIDEO. Anunțul făcut de  fostul mare tenismen: „Sperăm ca anul viitor să-l jucăm acolo”
Tenis
18:15
Țiriac Open ar putea avea o nouă casă VIDEO. Anunțul făcut de fostul mare tenismen: „Sperăm ca anul viitor să-l jucăm acolo”
Citește mai mult
Țiriac Open ar putea avea o nouă casă VIDEO. Anunțul făcut de  fostul mare tenismen: „Sperăm ca anul viitor să-l jucăm acolo”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
petrolul ploiesti Mehmet Topal licenta pro claudiu tudor antrenor principal
Știrile zilei din sport
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Handbal
28.03
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Citește mai mult
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Superliga
28.03
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Citește mai mult
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu  Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Superliga
28.03
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Citește mai mult
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu  Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Nationala
28.03
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Citește mai mult
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
„O mare problemă” Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
„O mare problemă”  Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
22:45
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
23:38
Accident pe bicicletă FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
Accident pe bicicletă  FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
21:30
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Top stiri
„Cea mai mare prostie” VIDEO.  Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
Superliga
28.03
„Cea mai mare prostie” VIDEO. Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
Citește mai mult
„Cea mai mare prostie” VIDEO.  Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
96% gata! Sala  Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Diverse
28.03
96% gata! Sala Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Citește mai mult
96% gata! Sala  Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă:  Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Liga 3
28.03
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă: Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Citește mai mult
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă:  Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă
B365
27.03
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă
Citește mai mult
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă

Echipe/Competiții

fcsb 10 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share