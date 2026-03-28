„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială

Mehmet Topal, 40 de ani, a fost anunțat azi ca antrenor la Petrolul, iar obiectivul e salvarea de la retrogradare a echipei aflate pe locul 14 în Liga 1

E al treilea mandat al turcului pe banca ploieștenilor, care creează însă o situație complicată

Topal nu deține licența Pro, este în curs de a o obține, și nu va putea fi antrenor principal în acte sau da indicații de pe bancă. În comunicatul oficial, clubul nu l-a numit deloc „antrenor principal”.

Mehmet Topal nu poate fi antrenor principal în acte la Petrolul și clubul riscă să fie amendat

Președintele Petrolului spune că se va folosi de pretextul că acesta e numit A1 temporar, fără licență, apoi clubul va avea un alt antrenor în acte.

Anterior, „principal” în acte la Petrolul a fost Sanjin Alagic

Totuși, această „portiță” nu se poate aplica în modul dorit de conducere în cazul lui Topal.

„Dacă se va manifesta pe bancă la fel cum a făcut-o în primele două mandate o să intre imediat pe mâna Comisiei de Disciplină.

Probabil o să fie angajat ca antrenor secund, dar nu poate să fie angajat ca antrenor interimar principal și să beneficieze de acea lună (n.r. de grație), pentru că el nu era angajat mai vechi al clubului până în momentul solicitării respective. De acest lucru pot beneficia doar cei care erau angajați mai vechi la Petrolul”, au spus surse FRF pentru prosport.ro.

Petrolul a învins cu 3-0 în primul meci din noul mandat al lui Topal, în amicalul cu FC Voluntari. Goluri: Hanca, 15, Aimbetov, 17, și Gheorghe, 59

Claudiu Tudor: „Asta e acum problema voastră, Mehmet Topal?”

„El face cursurile pentru licența PRO, care e problema? Putem să îl angajăm interimar o lună, iar apoi vom vedea. Stați voi liniștiți că o să fim în regulă. Și ce dacă nu are licența PRO?

Poate că vom avea și antrenor cu licența PRO și nu o să fie probleme. Ce s-a întâmplat cu Zicu și Prepeliță la Farul și Slobozia?

Asta e acum problema voastră, Mehmet Topal? Totul o să fie ok și o să fim în regulă”, a spus Claudiu Tudor, președintele Petrolului, pentru sursa citată.

Ianis Zicu și Andrei Prepeliță au primit amenzi de 20.000 de lei fiecare pentru că au condus anterior Farul, respectiv Slobozia fără licență Pro.

FRF i-a sancționat și pe „antrenorii-paravan”, Cristian Sava și Jean Vlădoiu, cu 15.000 de lei fiecare.

