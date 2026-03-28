Construcția Sălii Polivalente din Tulcea e pe ultima sută de metri

„Când spui „mult a fost, puțin a rămas”, te gândești la momente ca acesta. Lucrările la Sala Polivalentă din Tulcea au ajuns la un stadiu de execuție de 96%.

Fiecare etapă parcursă ne aduce tot mai aproape de finalizarea unui proiect important pentru comunitate, un spațiu modern pregătit să găzduiască evenimente sportive și culturale de amploare.

Sala va beneficia de un teren principal de competiții, înconjurat de tribune pentru spectatori cu o capacitate de până la 4.670 de locuri , un teren de antrenament situat în subsolul clădirii, sub amprenta terenului principal, parcare subterană, vestiare pentru echipe și oficiali, spații pentru presă și sală de conferințe.

Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții și are ca beneficiar final Consiliul Județean Tulcea”, scrie pe pagina Construcții Erbașu.

Federațiile Române de Volei, Baschet și Handbal s-au arătat deja interesate să o folosească pentru competiții naționale și internaționale.

