Furt de identitate și trafic sexual S-a dat drept actriță de filme pentru adulți pentru a înșela jucători din NBA și NFL
Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 19:47
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 19:49
  • Un scandal de amploare a lovit NFL și NBA, după ce un bărbat a fost acuzat că s-a dat drept o actriță de filme pentru adulți, pentru a îi înșela pe sportivi.

Principalul suspect este Kwamaine Jerell Ford, în vârstă de 34 de ani, care se confruntă cu 22 de capete de acuzare, printre care fraudă electronică, furt de identitate agravat și trafic sexual.

S-a dat drept actriță de filme pentru adulți pentru a înșela jucători din NBA și NFL

Potrivit Biroului Procurorului SUA pentru Districtul de Nord al Georgiei, Ford avea o tactică bine stabilită.

Bărbatul se dădea drept actriță de filme pentru adulți și le promitea jucătorilor conținut explicit.

În plus, acesta se mai prezenta și ca reprezentant al serviciului de asistență Apple, solicitându-le sportivilor date de autentificare precum parole sau coduri de verificare, scrie marca.com.

Ca urmare, zeci de victime au oferit, fără să știe, acces la conturile lor iCloud, ceea ce i-a permis inculpatului să fure date financiare și să cheltuie mii de dolari.

Ford nu s-a oprit aici. Potrivit anchetei, acuzatul ar fi recrutat o creatoare de conținut, promițându-i că o va ajuta în carieră, pentru ca apoi să organizeze întâlniri cu sportivi profesioniști, să negocieze plățile și să păstreze o parte din bani.

De asemenea, inculpatul este acuzat că a forțat-o pe femeie să filmeze aceste întâlniri cu o cameră ascunsă , fără ca sportivii să știe ce se întâmplă.

Un comunicat intern obținut de presa americană arată că suspectul „i-a păcălit pe sportivi să întrețină relații sexuale, care au fost filmate fără știrea sau consimțământul lor”.

NFL și-a avertizat jucătorii

Joi, 26 martie, Asociația jucătorilor din NFL (NFLPA) a emis o avertizare pentru sportivi cu privire la faptele lui Ford.

„FBI-ul a informat că Kwamaine Jerell Ford, dându-se drept vedetă de film pentru adulți, a ademenit sportivi să furnizeze informații sensibile.

Se presupune că această persoană a putut accesa conturile iCloud ale multor sportivi și a furat informații despre victime, inclusiv carduri de credit.

În plus, această persoană, dându-se drept vedetă de filme pentru adulți, a ademenit sportivi să întrețină relații sexuale cu o creatoare OnlyFans, fiind filmată fără consimțământul acesteia” se arată în mail-ul trimis de Asociația Jucătorilor NFL (NFLPA) către jucători, potrivit nbcsports.com.

Ford nu este la prima abatere

Bărbatul de 34 de ani a avut probleme cu legea și în anul 2019, când a încercat o schemă similară.

Atunci, Ford a piratat peste 100 de conturi Apple aparținând unor sportivi și rapperi, cheltuind aproape 325.000 de dolari din date furate.

Ce e și mai grav e că, potrivit procuraturii, noul plan a fost conceput chiar în perioada în care se afla în arest, sporind astfel gravitatea cazului.

Este clar că nu a învățat nimic din condamnarea anterioară. Și-a intensificat activitatea infracțională”, a declarat Peter Ellis, agent special adjunct șef al FBI.

Între timp, Ford a pledat nevinovat pe 13 martie și rămâne în arest preventiv fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune în așteptarea procesului.

NBA SUA NFL SCANDAL furt trafic sexual
