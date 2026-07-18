Franța - Anglia, memeul Mondialului  Finala mică de la CM 2026, subiect de glume pe net. Mbappe și Bellingham, în prim-plan

Internetul pare să fi găsit memeul Mondialului, înainte ultimelor două meciuri de la CM 2026: finala mică, Franța - Anglia, și finala mare, Spania - Argentina.

Franța - Anglia se joacă de la miezul nopții, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1 și pe Antena Play.

Spania - Argentina e programat duminică, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1 și pe AntenaPlay.

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O glumă despre Jude Bellingham și Kylian Mbappe, cele două mari staruri ale generației actuale, care au ajuns să dispute finala mică, a stârnit amuzament în social media.

Textul este atât de simplu încât pare imposibil să funcționeze. Și totuși a cucerit rețelele sociale.

Umorul vine din paradox. În imaginarul colectiv, meciul pentru locul 3 este prezentat ca partida pe care nimeni nu vrea să o joace.

Nu aduce trofeul suprem, nu șterge dezamăgirea semifinalei și nici nu intră în galeria marilor finale care rămân în istorie. De aici și impresia că miza este zero.

The third-place humiliation match between France and England on Saturday: pic.twitter.com/jSiCw1ZNmK — Footy Humour (@FootyHumour) July 16, 2026

Inclusiv selecționerul Franței, Didier Deschamps, a spus-o fără ocolișuri înaintea partidei:

„Cel mai bine pentru Franța și Anglia ar fi ca acest meci să nu existe! Însă, trebuie să jucăm, să respectăm jocul. E Mondialul, locul 3 e obiectivul acum și vom face totul pentru a-l îndeplini”.

Pentru suporteri, finala mică poate părea un premiu de consolare. Pentru jucători, însă, medalia de bronz există, rămâne în palmares și în istoria competiției. O clasare pe locul 3 la Cupa Mondială este infinit mai valoroasă decât o eliminare în semifinale fără victorie în ultimul meci.

Miza lui Mbappe: să-l depășească pe Messi

Pentru Kylian Mbappe, meciul poate aduce un premiu individual. El continuă cursa pentru a deveni golgheterul turneului și pentru a depăși recordul total al lui Lionel Messi pentru cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială.

Mbappe are 8 goluri în acest turneu, fiind la egalitate cu Messi în fruntea cursei pentru Gheata de Aur.

În ceea ce privește palmaresul carierei, Mbappe are 20 de goluri la Cupa Mondială, comparativ cu 21 pentru Messi.

Pentru Anglia, o victorie în acest meci ar însemna cel mai bun rezultat la Cupa Mondială de la câștigarea turneului în 1966.

Mai există și alte mize. Federațiile încasează bonusuri în funcție de clasare, jucătorii își pot crește cota înaintea unui transfer, iar o victorie oferă o ultimă imagine pozitivă după șocul ratării finalei.

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