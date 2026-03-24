Coco Gauff și Sorana Cîrstea. Foto: Imago
Cum a învins-o Gauff pe Cîrstea Sportiva din SUA a primit un sfat din cel mai neașteptat loc: „M-am gândit: «Da, ai dreptate»”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 11:30
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 11:30
  • Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) a dezvăluit cum a reușit să o învingă pe Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) în meciul din optimile Miami Open, scor 6-4, 3-6, 6-2.

Sportiva americană a explicat cum un mesaj de pe rețelele de socializare i-a influențat strategia.

Cum a învins-o Gauff pe Cîrstea la Miami Open: „Am văzut un tweet”

„Sincer, am văzut un tweet (mesaj postat pe „X”, fostul Twitter) care spunea că ar trebui să merg mai des la fileu și m-am gândit: «Da, ai dreptate, câștig multe puncte la fileu». Sincer, m-am gândit la asta când am avut mingea de meci.

Doar speram să nu trimit mingea în plasă, pentru că mi s-a mai întâmplat de câteva ori, dar m-am concentrat să o trec peste fileu”, a spus Gauff, după meci.

Gauff a clarificat ulterior că mesajul nu provenea de pe „X”, ci de pe Threads, o altă platformă.

„M-am încurcat puțin. Nu era Twitter, pentru că sunt într-o pauză de pe Twitter. Da, Twitter este puțin toxic. Așa că nu am mai intrat acolo de o lună sau două. L-am văzut pe Threads”, a spus sportiva, conform si.com.

Meciul lui Coco Gauff cu Sorana Cîrstea a fost unul spectaculos. Românca a pus permanent presiune pe a patra jucătoare a lumii.

După această victorie, Coco Gauff devine cea mai tânără jucătoare care ajunge în sferturile unui turneu WTA 1000 în toate cele 10 competiții de această categorie.

Sportiva americană a vorbit și despre jocul ei:

„Mă consider o persoană care poate să lovească destul de bine din voleu. Evident, nu sunt cea mai bună la voleu, dar nici cea mai slabă. Trebuie doar să-mi amintesc că pot face voleuri bune.

Uneori, voleurile sunt cea mai ușoară lovitură, pentru că necesită cel mai puțin timp de gândire. Este foarte greu să te gândești prea mult la un voleu”, a mai spus sportiva.

În sferturi, Coco Gauff o va întâlni pe Belinda Bencic (#12 WTA), miercuri, începând cu ora 01:00 (ora României).

