Anunț de ultimă oră despre Ionuț Radu Celta Vigo oferă noi detalii despre starea portarului, înainte de Turcia - România: „Mult succes, Radu!”

Celta Vigo a transmis, marți, un anunț cu privire la starea medicală a lui Ionuț Radu (28 de ani), portarul naționalei României care a suferit o accidentare în ultimul meci din La Liga.

Portarul român s-a accidentat la gamba dreaptă în minutul 60 al meciului Celta - Alaves, 3-4. La o aterizare, Radu a resimțit dureri la picior și a cerut intervenția doctorilor. După ce a primit îngrijiri pe teren, acesta a continuat partida.

La două zile distanță de la accidentarea suferită de Ionuț Radu în meciul cu Alaves de duminică, Celta Vigo a transmis un anunț oficial cu privire la situația medicală a portarului român.

„Actualizare medicală referitoare la Ionuț Radu. Portarul a suferit o contuzie la nivelul gambei, fără a exista semne de leziune musculară.

A fost exclusă orice leziune structurală și va călători alături de echipa națională a României. Mult succes, Radu!”, a transmis Celta Vigo pe X.

PARTE MÉDICO 🏥 Andrei Radu



El portero celeste presenta una contusión en el gemelo SIN EVIDENCIA DE LESIÓN MUSCULAR.



Se descarta cualquier daño estructural y viajará con la selección nacional de Rumanía. ¡Buena suerte, Radu! — Celta (@RCCelta) March 24, 2026

Ionuț Radu a efectuat, luni, un RMN, unde nu s-a descoperit nicio problemă medicală. Portarul naționalei va ajunge astăzi în România și va fi evaluat din nou de staff-ul naționalei.

Dacă nu are nimic și se poate antrena, atunci va juca joi cu Turcia, au confirmat sursele GOLAZO.ro.

Imediat după accidentarea suferită de Radu, Mircea Lucescu l-a convocat de urgență pe Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

