Moldova, alături de România Mesajul Federației de la Chișinău, înainte de meciul „tricolorilor” cu Bosnia » De ce îi interesează rezultatul de la Zenica

Inainte de partida Bosnia - România, meci extrem de important pentru „tricolori”, echipele naționale ale României și Moldovei au purtat un dialog prin intermediul rețelelor de socializare.

Federația Moldovenească de Fotbal a transmis încurajări selecționatei conduse de Mircea Lucescu înainte de partida de la Zenica.

Naționala Moldovei, mesaj pentru România: „Suntem alături de frații noștri”

În cazul în care România va câștiga în această seară și va obține cel puțin locul secund în grupa de calificare, naționala Moldovei va prinde un loc în barajul pentru Mondial, ca urmare a parcursului bun pe care l-a avut în Nations League.

Echipa națională a postat un mesaj referitor la acest scenariu: „O victorie în această seară, o bucurie pentru două țări înfrățite! Dacă tricolorii câștigă la Zenica și obțin cel puțin locul 2 în grupă, Moldova va juca în play-off-ul de calificare ca urmare a clasării în Liga Națiunilor!”

Ulterior, Federația de peste Prut a postat și ea un mesaj motivațional referitor la meciul României.

„Întreaga Moldova e cu ochii pe Echipa națională de fotbal a României, care ne poate aduce în play-off-ul Campionatului Mondial.

În această seară suntem alături de frații noștri în parcursul lor spre Mondiale și urăm succes Echipei Naționale a României în meciul din preliminarii.

Hai România! Hai Moldova! ”, a transmis Federația Moldovenească de Fotbal.

Relația bună dintre cele două federații continuă, după ce la partida amicală din luna octombrie, scor 2-1 pentru formația lui Lucescu, a existat o relație apropiată între cele două tabere.

La acel moment, pe Arena Națională au fost intonate imnurile celor două patrii de către două artiste din ambele țări. Lidia Buble a intonat „Deșteaptă-te, române!”, în timp ce Tania Turtureanu a cântat „Limba noastră”, imnul Moldovei.

