Moldova, alături de România Mesajul Federației de la Chișinău, înainte de meciul „tricolorilor” cu Bosnia » De ce îi interesează rezultatul de la Zenica +32 foto
Federația Moldovenească de Fotbal FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Nationala

Moldova, alături de România Mesajul Federației de la Chișinău, înainte de meciul „tricolorilor” cu Bosnia » De ce îi interesează rezultatul de la Zenica

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 15.11.2025, ora 20:40
alt-text Actualizat: 15.11.2025, ora 20:42
  • Inainte de partida Bosnia - România, meci extrem de important pentru „tricolori”, echipele naționale ale României și Moldovei au purtat un dialog prin intermediul rețelelor de socializare.
  • Bosnia - România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Federația Moldovenească de Fotbal a transmis încurajări selecționatei conduse de Mircea Lucescu înainte de partida de la Zenica.

Forțele speciale, în acțiune la Zenica  FOTO + VIDEO: Autoritățile din Bosnia au luat măsuri de securitate excepționale înainte de meciul cu România
Forțele speciale, în acțiune la Zenica FOTO + VIDEO: Autoritățile din Bosnia au luat măsuri de securitate excepționale înainte de meciul cu România
Forțele speciale, în acțiune la Zenica  FOTO + VIDEO: Autoritățile din Bosnia au luat măsuri de securitate excepționale înainte de meciul cu România

Naționala Moldovei, mesaj pentru România: „Suntem alături de frații noștri”

În cazul în care România va câștiga în această seară și va obține cel puțin locul secund în grupa de calificare, naționala Moldovei va prinde un loc în barajul pentru Mondial, ca urmare a parcursului bun pe care l-a avut în Nations League.

Echipa națională a postat un mesaj referitor la acest scenariu: „O victorie în această seară, o bucurie pentru două țări înfrățite! 🇲🇩🤝🇷🇴 Dacă tricolorii câștigă la Zenica și obțin cel puțin locul 2 în grupă, Moldova va juca în play-off-ul de calificare ca urmare a clasării în Liga Națiunilor!”

Ulterior, Federația de peste Prut a postat și ea un mesaj motivațional referitor la meciul României.

„Întreaga Moldova e cu ochii pe Echipa națională de fotbal a României, care ne poate aduce în play-off-ul Campionatului Mondial.

În această seară suntem alături de frații noștri în parcursul lor spre Mondiale și urăm succes Echipei Naționale a României în meciul din preliminarii.

Hai România! 🇷🇴 Hai Moldova! 🇲🇩”, a transmis Federația Moldovenească de Fotbal.

Relația bună dintre cele două federații continuă, după ce la partida amicală din luna octombrie, scor 2-1 pentru formația lui Lucescu, a existat o relație apropiată între cele două tabere.

La acel moment, pe Arena Națională au fost intonate imnurile celor două patrii de către două artiste din ambele țări. Lidia Buble a intonat „Deșteaptă-te, române!”, în timp ce Tania Turtureanu a cântat „Limba noastră”, imnul Moldovei.

FOTO. Imagini de la România - Moldova 2-1

România - Moldova, meci amical (6)
România - Moldova, meci amical (6)

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
labels.photo-gallery

CSM București - Sola HK 34 - 31 „Tigroaicele" au câștigat ultimul meci din 2025 în EHF Champions League
Handbal
20:11
CSM București - Sola HK 34 - 31 „Tigroaicele” au câștigat ultimul meci din 2025 în EHF Champions League
CSM București - Sola HK 34 - 31 „Tigroaicele” au câștigat ultimul meci din 2025 în EHF Champions League
Jurgen Klopp a semnat Ce funcție va ocupa legendarul antrenor german
Campionate
20:06
Jurgen Klopp a semnat Ce funcție va ocupa legendarul antrenor german
Jurgen Klopp a semnat Ce funcție va ocupa legendarul antrenor german

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
romania MESAJ bosnia moldova preliminarii cm 2026 prelimina
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?". I-a certat tot pe jucători
Nationala
09:19
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul
Opinii
10:11
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul
„Nu mai merge așa" Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta"
Nationala
12:26
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Opinii
11:28
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Știri ultima oră
15:27
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini"
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
14:34
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!" Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
14:55
„Nu e de mirare" Reacția jurnaliștilor bosniaci după ce imnul României a fost huiduit
„Nu e de mirare” Reacția jurnaliștilor bosniaci după ce imnul României a fost huiduit
13:58
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
„Arbitraj jalnic!" Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare"
Nationala
12:01
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!" Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Superliga
14:34
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
Nationala
15.11
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
„Și-a câștigat dreptul" Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul
Nationala
10:54
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul

