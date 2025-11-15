Forțele speciale, în acțiune la Zenica FOTO + VIDEO: Autoritățile din Bosnia au luat măsuri de securitate excepționale înainte de meciul cu România

BOSNIA - ROMÂNIA. Înainte de partida crucială de la Zenica, autoritățile din Bosnia s-au mobilizat pentru a preveni eventuale incidente.

Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

România trebuie să câștige la Zenica pentru a mai putea spera la locul secund în grupa de calificare pentru turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Înaintea partidei, Bosnia ocupă locul 2 în grupă, cu 13 puncte, în timp ce „tricolorii” se clasează pe locul al treilea, cu 10 puncte acumulate în 6 partide.

Mobilizare spectaculoasă înainte de Bosnia - România

Cu peste două ore înainte de startul partidei, la stadionul Bilino Polije au fost mobilizate forțele de ordine, totul pentru a nu apărea incidente nedorite între fani.

Poliția s-a mobilizat exemplar la stadion, acolo unde atmosfera va fi una incendiară, toate biletele fiind vândute.

Polițiști îmbrăcați în uniforme de camuflaj au împânzit zona. Mai mult, la stadion se află și forțele speciale de elită SPJ ale poliției bosniace.

Autoritățile locale încearcă să evite conflictele care ar putea apărea între ultrașii celor două naționale. O parte dintre suporterii bosniaci vor sta în afara stadionului, în semn de protest la adresa propriei federații.

În plus, o parte dintre ultrașii României au afișat astăzi, la Belgrad, un banner în care numeau erou un criminal de război sârb condamnat pe viață, gest văzut de bosniaci ca o provocare.

Sectorul C din peluza Nord a stadionului Bilino Polje, unde vor sta ultrașii români, era încă gol cu două ore înainte de startul partidei. Aceștia vor fi protejați de ambele părți ale gardului despărțitor de un cordon dublu de securitate.

