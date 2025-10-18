„Miștocăreală” Patronul FCSB face dezvăluiri după înfrângerea cu Metaloglobus: „Pintili mi-a zis «Poate e mai bine să plecăm»” +75 foto
Baba Alhassan/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„Miștocăreală” Patronul FCSB face dezvăluiri după înfrângerea cu Metaloglobus: „Pintili mi-a zis «Poate e mai bine să plecăm»”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.10.2025, ora 23:22
  • METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după înfrângerea surprinzătoare a echipei sale.
  • Patronul campioanei a vorbit și despre o posibilă demitere a lui Elias Charalambous (45 de ani), cerută de fani la finalul meciului.

Becali și-a criticat aproape întreaga echipă, în special pe Ștefan Târnovanu, Darius Olaru, Risto Radunovic și Baba Alhassan.

METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Gigi Becali: „Miștocăreală!”

„Au luat primele de calificare în Europa, 3 milioane de euro, și ăsta e fotbalistul din România. Ce să mai joace? N-am ce să zic!

La 2-1 era mingea lui Târnovanu, trebuia să iasă. S-a întâmplat. Bă, dar era minutul 50 și ceva, după aia să nu mai pasezi, să nu te miști pe teren, să primești mingea, să câștigi. Nu mai înțeleg!

Aveam 1-0. George Popescu, pasă lui Olaru, o dădeau de la unul la altul. Miștocăreală, miuță!

Radunovic, nimic. Olaru, toate la adversar”, a afirmat Gigi Becali la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Întrebat cum a văzut improvizația cu Baba Alhassan fundaș central, Becali a replicat: „Ambele goluri de la el au venit. De unde să scot pe altul?!”

Metaloglobus - FCSB. FOTO GOLAZO (15).jpg
Metaloglobus - FCSB. FOTO GOLAZO (15).jpg

Gigi Becali: „N-am echipă de fotbal”

Chestionat cu privire la următorul meci al roș-albaștrilor din Europa League, joi, cu Bologna, patronul celor de la FCSB s-a arătat total dezinteresat de acest duel:

„Nu mă interesează nimic. Nu mai vreau să pun la suflet. Îmi văd de treaba mea și gata. Consider că n-am echipă de fotbal”.

Gigi Becali: „Pintili mi-a zis asta”

Nu în ultimul rând, Becali a vorbit și despre o posibilă demitere a lui Elias Charalambous.

„Pe cine să iau? Să schimbi antrenorul, așa, în plină campanie europeană, e ușor.

În primul rând, Pintili a venit la mine după ultima înfrângere, (n.r. 0-2, cu Young Boys, în Europa League) Pintili mi-a și spus: «Nea Gigi poate e mai bine să plecăm noi, să vină alt antrenor».

Du-te mă de aici, unde să pleci? Vezi-ți de treaba ta! Eu vorbesc cu Pintilii mai rar, cu Meme vorbesc în fiecare zi. Meme mi-a zis că dom'le, așa se face antrenamentul, n-a văzut în viața lui”, a concluzionat Becali.

