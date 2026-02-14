Patru minute de analiză VAR Arbitrul de la Metaloglobus - Oțelul arătase lovitură liberă, dar i s-a transmis că e penalty: ce a urmat

- O fază neclară din prima repriză a meciului Metaloglobus - Oțelul Galați a creat agitație pe arena din Clinceni
În minutul 25, Bană (Oțelul) a căzut într-un duel cu Abbey (Metaloglobus), în ceea ce a părut inițial un fault în afara careului.
Arbitrul Horia Mladinovici a acordat lovitură liberă și a măsurat distanța pentru a așeza zidul, apoi a primit informații din camera VAR, unde se afla Lucian Rusandu, că faza va fi analizată.
După 4 minute, lui Mladinovici i s-a comunicat în cască faptul că faultul a fost în careu și e penalty.
Galerie foto (23 imagini)
„Centralul” nu a mai mers la monitorul VAR și a arătat direct punctul cu var.
Conrado a transformat pentru 0-1, în minutul 30.
- Din cauza infrastructurii stadionului, sistemul VAR funcționează cu greutate la Clinceni, fiind dificil de calibrat
Brigada de la Metaloglobus - Oțelul:
- Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel
- Asistenți: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin
- VAR: Rusandu Lucian, AVAR: Marcu Claudiu