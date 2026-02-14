Patru minute de analiză VAR Arbitrul de la Metaloglobus - Oțelul arătase lovitură liberă, dar i s-a transmis că e penalty: ce a urmat

O fază neclară din prima repriză a meciului Metaloglobus - Oțelul Galați a creat agitație pe arena din Clinceni

În minutul 25, Bană (Oțelul) a căzut într-un duel cu Abbey (Metaloglobus), în ceea ce a părut inițial un fault în afara careului.

Arbitrul Horia Mladinovici a acordat lovitură liberă și a măsurat distanța pentru a așeza zidul, apoi a primit informații din camera VAR, unde se afla Lucian Rusandu, că faza va fi analizată.

După 4 minute, lui Mladinovici i s-a comunicat în cască faptul că faultul a fost în careu și e penalty.

„Centralul” nu a mai mers la monitorul VAR și a arătat direct punctul cu var.

Conrado a transformat pentru 0-1, în minutul 30.

Din cauza infrastructurii stadionului, sistemul VAR funcționează cu greutate la Clinceni, fiind dificil de calibrat

Brigada de la Metaloglobus - Oțelul:

Arbitru : Mladinovici Horia Gabriel

: Mladinovici Horia Gabriel Asistenți : Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin

: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin VAR: Rusandu Lucian, AVAR: Marcu Claudiu

