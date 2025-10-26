Metaloglobus - U Craiova 0-0. Oltenii au obținut doar un punct din deplasarea de la Clinceni, în etapa #14 a Ligii 1.

La finalul partidei, un conflict s-a iscat între suporterii oaspeților și jucătorii lui Mirel Rădoi.

Gruparea din Bănie a ratat șansa de a urca din nou pe primul loc în Liga 1, iar acest lucru i-a enervat la culme pe suporterii olteni.

Metaloglobus - U Craiova 0-0 . Scandal între suporterii și jucătorii olteni

Craiova a ratat două șanse imense în repriza a doua, prin Nsimba, respectiv prin Baiaram, iar rezultatul final a fost 0-0, în fața ultimei clasate din campionat.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, un conflict a izbucnit după fluierul final.

Mai mulți jucători ai Craiovei, printre care și Ștefan Baiaram, s-au certat cu fanii olteni prezenți pe stadionul din Clinceni. Au fost adresate injurii de ambele părți, fiind nevoie de intervenția lui Mirel Rădoi.

Tehnicianul a rămas în fața suporterilor și a discutat cu cei nemulțumiți: „Nu s-a încheiat nimic (n.r. lupta pentru titlu), toți avem supărări, nu câștigăm nimic așa, am ajuns să ne certăm noi între noi?”.

Mirel Rădoi: „Ar fi greșeală de ambele părți”

Întrebat despre conflictul de la final, Rădoi a răspuns:

„Din punctul meu de vedere, nu au fost încinse (n.r. - discuțiile cu suporterii de la final), atâta vreme cât există comunicare și adevăr, lucrurile nu pot fi încinse.

Au și ei ceva de reproșat, noi ascultăm, încercăm să le explicăm ceea ce facem și vedem ce iese la final.

Ar fi păcat de această relație pe care am avut-o în ultimele 8 luni, de când suntem la echipă, nu doar eu și staf-ull, și grupul de jucători, a fost o relație bazată pe respect și cred că am greșit cu toții în momentul ăsta.

Să nu facem altceva decât să ne dezbinăm și să o facem singuri, să ne certăm între noi. Cred că ar fi o greșeală de ambele părți.

Nu va mai exista respect din partea suporterilor pentru noi, noi vom juca la fiecare partidă cu presiunea pe care știm că nu o putem accepta prea ușor, și cred că ne-am face singuri rău”, a spus Rădoi, la Prima Sport.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport