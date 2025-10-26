Nsimba, dublă ratare! FOTO: Atacantul Craiovei a irosit o șansă incredibilă în partida cu Metaloglobus + Nici Baiaram nu a fost mai inspirat +12 foto
Ratarea lui Nsimba în Metaloglobus - Craiova foto: montaj/GOLAZO.ro
Nsimba, dublă ratare! FOTO: Atacantul Craiovei a irosit o șansă incredibilă în partida cu Metaloglobus + Nici Baiaram nu a fost mai inspirat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 16:14
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 16:15
  • Metaloglobus - U Craiova 0-0. Steven Nsimba (29 de ani), atacantul oltenilor, a ratat o ocazie uriașă în repriza a doua a partidei de la Clinceni.

Craiova a avut parte de un meci mai dificil decât părea, iar în minutul 62 a ratat o șansă imensă de a trece în avantaj pe tabelă.

Metaloglobus - U Craiova 0-0. Steven Nsimba ratează o ocazie imensă

Nsimba a fost autorul unei duble ratări în partea secundă a meciului cu Metaloglobus.

La scorul de 0-0, în minutul 62, Baiaram a pătruns pe partea stângă, i-a pasat în careu atacantului francez, iar șutul acestuia a fost apărat de Gavrilaș.

Mingea a revenit însă la Nsimba, care și-a pregătit o nouă execuție, însă șutul său violent din 11 metri a lovit bara porții celor de la Metaloglobus.

Ocaziile irosite nu s-au oprit aici. Titular după conflictul de joi cu Rădoi, Baiaram a ratat în minutul 80 din 6 metri, din poziție ideală, trimițând pe lângă poarta lui Gavrilaș.

Universitatea Craiova ratare incredibila metaloglobus stefan baiaram steven nsimba
