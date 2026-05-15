„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”

Jurnalistul Radu Naum a venit cu câteva detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (58 de ani), care a fost adus în discuție de Ioan Varga drept posibil înlocuitor al lui Daniel Pancu.

Situația a devenit tot mai tensionată la clubul din Gruia, după ce patronul Varga l-a numit „nesimțit” pe actualul tehnician, pentru că acesta a criticat condițiile și faptul că salariile nu vin la timp.

Radu Naum: „Dan Petrescu e într-o situație de sănătate în care nu poate prelua o echipă”

Apoi, Radu Naum, moderator Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, a transmis că Dan Petrescu nu este încă suficient de sănătos pentru a prelua din nou CFR Cluj, fără a oferi alte informații concrete, din respect față de fostul fotbalist.

„Înțeleg că a fost pus în discuție Dan Petrescu. Am niște informații că Dan Petrescu e într-o situație de sănătate care necesită anumite lucruri. Nu e un om care să fie disponibil oricând, să poată să preia o echipă.

Nu vă spun toate informațiile pe care le am, nu e în regulă. Din ce am auzit, nu cred că poate să preia echipa.

Nici nu cred că e interesant de vehiculat numele lui în condițiile astea. Nu putem să comentăm: «Da, Dan Petrescu ar putea să vină» și noi să știm situația lui reală. Atunci e o prostie, e ceva... Nu e bine, nu e moral. E absolut greșit, când știi că un om nu e disponibil pentru așa ceva”, a spus Radu Naum, potrivit digisport.ro.

Dan Petrescu a părăsit CFR Cluj la începutul acestui sezon, după eșecul cu Hacken din Conference League, scor 2-7.

Declarațiile făcute de Ioan Varga

„Dan Petrescu a fost dintotdeauna numărul unu, ca să ne înțelegem. A plecat din cauză că a fost bolnav, nu din alt motiv. E mai bine acum, m-am și întâlnit cu el.

Acum mai are ultimele tratamente pe care trebuie să le facă, sper ca în două-trei săptâmâni să fie fresh. Dacă e fresh, sigur va fi el!”, a transmis Varga.

