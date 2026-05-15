„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
Dan Petrescu. Foto: Sport Pictures
Superliga

„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 16:23
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 16:24
  • Jurnalistul Radu Naum a venit cu câteva detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (58 de ani), care a fost adus în discuție de Ioan Varga drept posibil înlocuitor al lui Daniel Pancu.

Situația a devenit tot mai tensionată la clubul din Gruia, după ce patronul Varga l-a numit „nesimțit” pe actualul tehnician, pentru că acesta a criticat condițiile și faptul că salariile nu vin la timp.

Lupta Drăgan - Burleanu ajunge la vârful statului Corpul de control al Prim-Ministrului, sesizat cu privire la alegerile de la FRF
Citește și
Lupta Drăgan - Burleanu ajunge la vârful statului Corpul de control al Prim-Ministrului, sesizat cu privire la alegerile de la FRF
Citește mai mult
Lupta Drăgan - Burleanu ajunge la vârful statului Corpul de control al Prim-Ministrului, sesizat cu privire la alegerile de la FRF

Radu Naum: „Dan Petrescu e într-o situație de sănătate în care nu poate prelua o echipă”

Apoi, Radu Naum, moderator Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, a transmis că Dan Petrescu nu este încă suficient de sănătos pentru a prelua din nou CFR Cluj, fără a oferi alte informații concrete, din respect față de fostul fotbalist.

„Înțeleg că a fost pus în discuție Dan Petrescu. Am niște informații că Dan Petrescu e într-o situație de sănătate care necesită anumite lucruri. Nu e un om care să fie disponibil oricând, să poată să preia o echipă.

Nu vă spun toate informațiile pe care le am, nu e în regulă. Din ce am auzit, nu cred că poate să preia echipa.

Nici nu cred că e interesant de vehiculat numele lui în condițiile astea. Nu putem să comentăm: «Da, Dan Petrescu ar putea să vină» și noi să știm situația lui reală. Atunci e o prostie, e ceva... Nu e bine, nu e moral. E absolut greșit, când știi că un om nu e disponibil pentru așa ceva”, a spus Radu Naum, potrivit digisport.ro.

Dan Petrescu a părăsit CFR Cluj la începutul acestui sezon, după eșecul cu Hacken din Conference League, scor 2-7.

Declarațiile făcute de Ioan Varga

„Dan Petrescu a fost dintotdeauna numărul unu, ca să ne înțelegem. A plecat din cauză că a fost bolnav, nu din alt motiv. E mai bine acum, m-am și întâlnit cu el.

Acum mai are ultimele tratamente pe care trebuie să le facă, sper ca în două-trei săptâmâni să fie fresh. Dacă e fresh, sigur va fi el!”, a transmis Varga.

Citește și

Camelia Voinea, suspendată Anunțul făcut de FRG: „Sportul de performanță nu poate funcționa într-un climat bazat pe frică sau umilință” » Ce urmează
Gimnastica
14:23
Camelia Voinea, suspendată Anunțul făcut de FRG: „Sportul de performanță nu poate funcționa într-un climat bazat pe frică sau umilință” » Ce urmează
Citește mai mult
Camelia Voinea, suspendată Anunțul făcut de FRG: „Sportul de performanță nu poate funcționa într-un climat bazat pe frică sau umilință” » Ce urmează
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Superliga
12:02
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Citește mai mult
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
CFR Cluj Dan Petrescu Radu Naum stare de sanatate ioan varga
Știrile zilei din sport
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Baschet
15.05
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea 90 de ani
Citește mai mult
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Campionatul Mondial
15.05
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Citește mai mult
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Liga 3
15.05
Caz unic în fotbalul românesc Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Citește mai mult
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Special
15.05
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Citește mai mult
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
23:58
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
23:50
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
23:09
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Gimnastica
15.05
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Citește mai mult
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Diverse
15.05
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Citește mai mult
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Campionate
15.05
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian, după realizarea eventului cu Inter
Citește mai mult
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
B365
15.05
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
Citește mai mult
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 32 rapid 25 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share