Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici"
alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 16:53
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 16:53
  • Bogdan Andone (51 de ani) a prefațat partida cu Rapid, programată astăzi, de la 20:30, în etapa #9 a play-off-ului Ligii 1.
FC Argeș a făcut o figură frumoasă în sezonul regulat și a intrat în play-off, însă lucrurile s-au complicat apoi pentru formația lui Bogdan Andone, care a obținut o singură victorie, în prima etapă, 1-0 cu U Craiova, iar acum va lupta pentru victoria care ar putea s-o ridice de pe ultima poziție din clasament.

Bogdan Andone: „Suntem cei mai mari proşti de aici”

Antrenorul piteștenilor speră într-o victorie în această seară, de care să se bucure alături de suporteri la ultimul meci pe teren propriu din acest sezon.

„Trebuie să ne gândim la ceea ce avem noi de făcut. Este ultimul joc de pe teren propriu din acest sezon. Va trebuie să avem o abordare agresivă, o atitudine pozitivă şi să câştigăm jocul pentru că ar fi extrem de frumos să ne bucurăm la sfârşitul jocului împreună cu suporterii de acest sezon extraordinar al echipei.

Tocmai de aceea trebuie să fim bine pregătiţi fizic, mental, din toate punctele de vedere. Abordăm jocul cu un singur gând, de a reuşi să câştigăm”, a declarat Bogdan Andone, potrivit sport.ro.

Cât despre ultimul joc, pierdut în fața lui Dinamo, 1-2, Andone a avut o declarație surprinzătoare, în care s-a scos vinovat chiar și pe el:

Suntem cei mai mari proşti de aici, începând cu mine. Este al cincilea joc, al patrulea consecutiv cu înfrângere, pe final de joc, în minutele de prelungire, astfel că absolut toţi, începând cu mine, cumva suntem proştii-proştilor, pentru că nu suntem în stare să gestionăm aceste momente de joc şi sunt momente în care nici măcar nu a fost presiune în careul nostru sau să fie vreun asediu.

A fost din nou pe un atac al nostru, din nou pe o greşeală. Dar, important este meciul de mâine, fiind ultimul de pe teren propriu din acest sezon, pe care va trebui să îl câştigăm”, a mai spus Bogdan Andone.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj841*
4Dinamo837
5Rapid832
6FC Argeș830
*beneficiază de rotunjire

