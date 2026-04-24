S-a prăbușit pe gazon Un fost internațional nigerian a decedat la 40 de ani, la un meci demonstrativ

alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 20:36
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 20:36
  • Fostul internațional nigerian Michael Eneramo a decedat la 40 de ani, după ce s-a prăbușit pe gazon în timpul unui meci demonstrativ jucat în orașul său natal, Kaduna.

Presa locală relatează faptul că Eneramo a reușit să termine prima repriză, dar la doar cinci minute după reluarea jocului s-a prăbușit brusc pe gazon.

Michael Eneramo a decedat la 40, după ce s-a prăbușit pe gazon

Ulterior, medicii au făcut încercări de resuscitare pe teren. Fostul atacant a fost dus la un spital din apropiere, unde a fost declarat decedat, informează express.co.uk.

Secretarul general al Federației Nigeriene de Fotbal, Mohammed Sanusi, s-a declarat dărâmat de trecerea în neființă a lui Michael Eneramo: „Este devastator.

Nu am cuvinte în acest moment. Nu pot decât să mă rog ca Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică și, de asemenea, să le dea celor dragi și familiei fotbalistului nigerian tăria de a suporta pierderea”.

Poreclit „Tancul”, Eneramo a evoluat pentru o mare parte a carierei sale în Turcia, pentru echipe precum Besiktas, Başakşehir și Sivasspor.

Cu toate acestea, fostul internațional nigerian s-a făcut remarcat la Esperance Tunis, echipă pentru care a jucat între 2004 și 2010.

51 de goluri
în 86 de apariții a marcat Michael Eneramo pentru Esperance Tunis, în campionat

Perioada remarcabilă petrecută în tricoul fostei echipei antrenate de Laurențiu Reghecampf l-au adus în atenția echipei naționale.

Michael Eneramo a fost decisiv pentru Nigeria în calificarea la Campionatul Mondial din 2010. A marcat într-o remiză dramatică, scor 2-2, împotriva Tunisiei.

10
selecții a bifat Eneramo în tricoul Nigeriei: a marcat de 3 ori

nigeria deces tragedie Michael Eneramo
