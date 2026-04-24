„Afirmații iresponsabile! Să fie sancționat” Dioszegi, revoltat după atacul lui Lincar: „Noi trăim în România, nu la Budapesta!”

Laszlo Dioszegi (54 de ani), președintele lui Sepsi, a reacționat după tirada lui Erik Lincar (47 de ani), antrenorul lui FC Bihor.

La conferința de presă care a urmat după victoria lui FC Bihor cu Sepsi, scor 3-2, Erik Lincar i-a atacat pe rivalii din Sf. Gheorghe:

„Sunt supărat pe voi, pe toți jurnaliștii, că l-ați chemat pe Burcă la conferință. Păi voi știți ce fac ei acolo (n.r. - la Sfântu Gheorghe)? Nu există respect. Dacă ei pe niciun antrenor după meci nu îl cheamă la conferință și zic «valea, go, go, în autocar». Cum facem? Ei sunt mai aproape de vest. Noi suntem la Oradea, ei sunt la Budapesta ”.

Dioszegi, revoltat după atacul lui Lincar: „Noi trăim în România, nu la Budapesta!”

La 24 de ore distanță, Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor, i-a dat replica tehnicianului.

„Ce pot oare eu să mai comentez după asemenea afirmații iresponsabile ale acestui domn antrenor? Noi suntem din Sfântu Gheorghe, nu din Budapesta. Noi trăim pe teritoriul României, nu pe cel al Ungariei. Noi jucăm acasă la noi în România, nu la Budapesta.

Adică Sfantu Gheorghe e în Ungaria? Noi suntem din Sfântu Gheorghe. Orasul ăsta e la Budapesta? Eu mă aștept ca declarațiile acestui domn Lincar vor fi sancționate de către cei de la Comisia de Disciplină. A implicat politicul în fotbal și nu e treaba antrenorului.

Dar, eu știu ce urmărește domnul Lincar. Vor să mute pisica moartă din curtea lor în curtea altora. Ei au probleme cu licențierea și Lincar a ales să facă acest circ. Eu sper că FRF va lua măsuri, deoarece peștele de la cap se împute. Un antrenor trebuie să fie oglinda echipei la conferinețe de presă, nu să producă circ și să facă asemnea declarații iresponsabile. După o asemenea teorie a domnului Lincar, Chelesea cu Abramovic era în Rusia? Londra era la Moscova? Despre ce vorbim?”, a spus Laszlo Dioszegi, conform prosport.ro.

Nu e adevărat nici ceea ce a spus despre conferința de presă, că nu a fost primit la declarații. Să îmi arate mie cei de la Oradea omul care l-a trimis pe Lincar la autocar. Au venit dânșii prin ofițerul lor de presă să ne spună că vor să vorbească, iar noi i-am trimis la autocar? Și le vorbim și în engleză. nu? Laszlo Dioszegi

Erik Lincar: „Nu uitați ce ne-au făcut acolo și ce meci bun am făcut și ne-au călcat în picioare”

Tehnicianul a acuzat modul în care echipa sa este tratată în play-off.

„Mă întreb și eu. Bă, cu ce am greșit? Meci de meci ne bagă în pământ. Și mă întreb de ce. Fotbalul e frumos, promovează cine merită, fiți mă, relaxați, că astăzi am câștigat și împotriva tuturor. Nu uitați ce ne-au făcut acolo (n.r. - arbitrii) și ce meci bun am făcut și ne-au călcat în picioare.

Și nu numai ei, ci și alții. Mergem la Voluntari. Păi vedeți a doua repriză ce a fost aici? Ăla e penalty, fault în atac și dau invers?! Bă, noi rescriem istoria fotbalului.

Întreb și eu, cu ce a greșit Oradea? FC Bihor? Să-mi răspundă și mie cineva cu ce greșim! Că vrem să jucăm corect? Că dăm 3 și luăm 3? Cred că toată lumea apreciază spectacolul care e la Oradea sau spectacolul din deplasare când joacă Oradea. De ce? Că se dau goluri.

E adevărat că nu îmi convine că iau goluri, dar echipa asta va fi și mai bună, că asta înseamnă progres. Dar aveți, oameni buni, răbdare, nu ca la meciul trecut, că sărim repede și ne înjurăm că echipa nu joacă nimic. Nu am jucat nimic. Am dat trei goluri din trei ocazii jumate, în rest n-am avut nicio ocazie. Atâta putem”, a mai spus fostul fotbalist de la Steaua.

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Echipă Meciuri Puncte 1. Corvinul 5 62 2. Sepsi 6 57 3. FC Voluntari 5 52 4. Steaua 5 45 5. FC Bihor 6 45 6. Chindia Târgoviște 5 39

Citește și

