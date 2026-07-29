„Nu mai voiam să trăiesc”  Cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice vorbește despre momentul în care a încercat să-și ia viața

Legendarul înotător american Michael Phelps (41 de ani) a dezvăluit într-un documentar realizat de L'Équipe că a vrut să se sinucidă după ce s-a retras prima dată din activitate.

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Phelps își anunțase prima retragere în 2012, după Jocurile Olimpice de la Londra, acolo unde a cucerit șase medalii, dintre care patru au fost de aur.

Perioada de pauză a fost una foarte dificilă pentru american, care a luat în calcul să-și ia viața.

Michael Phelps a dezvăluit că a vrut să se sinucidă: „Nu mai voiam să trăiesc”

Michael Phelps a vorbit despre depresia severă cu care s-a confruntat în cadrul documentarului „L'Équipe Explore”, dedicat lui Bob Bowman, fostul său antrenor.

„Nu mai voiam să trăiesc. În noaptea aceea aveam doar 30 de miligrame de somnifere și, din fericire, nu aveam mai multe, pentru că le-aș fi luat pe toate. Acela a fost cel mai mare semnal de alarmă”, a declarat fostul înotător, conform lequipe.fr.

Ulterior, Phelps a fost arestat pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, iar Bob Bowman i-a recomandat atunci elevului său să meargă la un centru de dezintoxicare.

„Avea posibilitatea să meargă într-un centru de tratament. Mi-a spus: «Nu vreau să merg».

I-am răspuns: «Trebuie să mergi. Orice altă decizie va fi una greșită. Dacă nu mergi, nu știu ce se poate întâmpla cu tine»”, a spus Bowman, în prezent antrenor al lui Léon Marchand.

Era într-o stare foarte proastă și nici măcar nu mi-am dat seama. Bob Bowman, fostul antrenor al lui Michael Phelps

După o pauză de doi, odată cu încheierea tratamentului, Phelps a revenit în bazinul de înot. Americanul a strălucit la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, unde a cucerit încă cinci medalii de aur.

„Înainte să vin aici am avut o programare la terapeut. Și am avut una și ieri. Este un proces care continuă. Nu voi scăpa niciodată de depresie și de anxietățile mele. Întrebarea este cum învăț să le gestionez”, a mai precizat fostul mare înotător.

Phelps este cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice. Americanul a cucerit nu mai puțin de 28 de medalii: 23 de aur, trei de argint și două de bronz.

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