Răzvan Raț, probleme la Genoa  Tensiuni în vestiarul echipei lui Dan Șucu! Antrenorul și jucătorii pun tunurile pe oficialul român
Răzvan Raț
Campionate

Răzvan Raț, probleme la Genoa Tensiuni în vestiarul echipei lui Dan Șucu! Antrenorul și jucătorii pun tunurile pe oficialul român

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 12:58
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 12:58
  • Răzvan Raț (45 de ani), consilier sportiv la Genoa, trece printr-o perioadă delicată la clubul italian, antrenorul și jucătorii fiind tot mai nemulțumiți de atribuțiile acestuia.
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Cooptat în conducerea celor de la Genoa în decembrie 2024, având funcția de membru al Consiliului de Administrație al clubului, Răzvan Raț a devenit consilierul sportiv al „grifonilor” la sfârșitul anului trecut.

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Nemulțumiri legate de rolul lui Răzvan Raț la Genoa

Daniele De Rossi, antrenorul echipei, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la procesul de construire a lotului care înaintează mult prea lent. Declarațiile italianului au venit după remiza din amicalul cu Vicenza, 2-2.

„Nu este suficient să schimbi antrenorul după zece etape pentru a redresa situația”, a spus De Rossi.

În afară de funcția pe care o ocupă la Genoa, Răzvan Raț mai este implicat și în conducerea Rapidului, celălalt club patronat de Dan Șucu.

Iar faptul că Bebel Doumbia și Latif Ouedraogo, jucători născuți în 2007, ar urma să semneze cu gruparea giuleșteană, l-ar deranja pe De Rossi.

Tehnicianul și-ar fi dorit să-l aibă pe Doumbia sub conducea sa în noul sezon, considerându-l un mijlocaș central interesant, scrie tuttomercatoweb.com.

Răzvan Raț (stânga), în echipa lui Dan Șucu la Genoa. Fotografie de la începutul anului 2025 (Foto: Facebook @ FC Rapid 1923) Răzvan Raț (stânga), în echipa lui Dan Șucu la Genoa. Fotografie de la începutul anului 2025 (Foto: Facebook @ FC Rapid 1923)
Răzvan Raț (stânga), în echipa lui Dan Șucu la Genoa. Fotografie de la începutul anului 2025 (Foto: Facebook @ FC Rapid 1923)

În plus, jucătorii de la Genoa ar fi și ei nemulțumiți de „dublul rol” pe care îl are Răzvan Raț.

„Principala sursă de tensiune ar avea însă legătură cu activitatea de zi cu zi de la antrenamente.

Potrivit informațiilor apărute, unii jucători ai primei echipe nu ar fi privit cu ochi buni prezența constantă a lui Raț pe teren și implicarea sa activă în ședințele de pregătire alături de lot.

Amestecul dintre atribuțiile sale de conducere și participarea directă la antrenamente ar fi fost considerat nepotrivit de o parte a vestiarului.

Aceste nemulțumiri, adăugate dificultăților întâmpinate de club pe piața transferurilor, ar explica semnalul de alarmă tras de Daniele De Rossi”, notează sursa citată.

Genoa va debuta în noul sezon din Serie A pe 22 august, împotriva lui Napoli. Până atunci, „grifonii” vor mai disputa trei meciuri amicale, cu Leicester (1 august), Bournemouth (4 august) și Deportivo A Coruna (8 august).

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