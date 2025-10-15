Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj", prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia

  • Un pilot, prieten al fiului lui Michael Schumacher, e acuzat că a violat-o pe una dintre infirmierele fostului campion mondial din Formula 1.
  • Totul ar fi avut loc în 2019, iar despre acuzat nu sunt cunoscute foarte multe informații.

Familia Schumacher a locuit o perioadă în Elveția în ultimii ani, iar acolo fostul pilot Ferrari a primit îngrijiri medicale la domiciliu.

Un pilot, apropiat al lui Mick Schumacher, acuzat de viol de una dintre infirmierele lui Michael

Bărbatul, care ar fi pilot de curse, a fost acuzat că ar fi violat-o pe una dintre asistentele medicale care l-au îngrijit pe Michael Schumacher. Acesta ar fi prieten cu Mick, fiul fostului pilot Ferrari.

Incidentul ar fi avut loc pe 23 noiembrie 2019, la domiciliul familiei Schumacher din orașul elvețian Gland, informează 24 Heures, potrivit marca.com.

Singurele detalii despre presupusul agresor sunt naționalitatea, australian, și vârsta, în jur de 40 de ani.

În plus, raportul consultat de sursa citată susține că acesta este „necunoscut” în prezent și „suspendat pentru dopaj”.

În interogarea sa de la Poliție, acesta ar fi insistat că relația cu infirmiera era o linie fină între prietenie și iubire. În același timp, infirmiera-șefă ar fi negat orice fel de legătură între el și victimă.

Victima susține că violul a avut loc în timp ce era sub influența alcoolului

Infirmiera ar fi transmis că pilotul a abuzat-o sexual în timp ce era inconștientă, după ce consumasee alcool în exces.

În plus, ancheta Poliției arată faptul că acest lucru s-ar fi întâmplat de două ori.

Victima ar fi depus plângerea în 2022 și a fost concediată ulterior de familia lui Michael Schumacher, mai scrie sursa citată.

