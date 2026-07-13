Eliminarea Senegalului de la Cupa Mondială, 2-3 cu Belgia, continuă să producă ecouri, iar conducerea Federației Senegaleze de Fotbal a scos la iveală noi detalii din culisele participării la turneul final.

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În cadrul unei conferințe de presă în care a analizat parcursul naționalei și schimbările ce vor urma după despărțirea de selecționerul Pape Thiaw, președintele federației, Abdoulaye Fall, a pus sub semnul întrebării profilul medicului echipei, Abdourahmane Fédior.

Doctorul echipei Senegalului este ginecolog, dar ulterior s-a specializat în medicină sportivă

„Am aflat târziu. Dr. Fédior este ginecolog. Jucătorii nu au fost convinși de el”, a declarat oficialul senegalez.

Ulterior, Fall și-a detaliat poziția și a susținut că problema nu ținea doar de specializarea medicului, ci și de încrederea pe care acesta o inspira lotului:

„Medicul nostru șef nu are pregătirea academică necesară pentru a-i sprijini pe sportivii noștri. Este un lucru pe care l-am descoperit abia recent, deoarece Dr. Fédior este ginecolog de profesie.”

„Pe baza feedback-ului pe care l-am primit, jucătorii nu erau suficient de convinși pentru a fi însoțiți în mod regulat de el. Trebuia să găsim un expert convingător care să-i liniștească, pentru că sănătatea este pe primul loc”, a adăugat președintele Federației Senegaleze de Fotbal.

Declarațiile au stârnit controverse, mai ales că Abdourahmane Fédior a explicat încă din 2018 că, deși specializarea sa de bază este ginecologia, activează de zeci de ani în medicina sportivă:

„Da, specialitatea mea când am început a fost ginecologia. Lumea sportului rămâne prima mea iubire, pe care am descoperit-o în al patrulea an de facultate de medicină. Pe atunci, nu existau mulți medici specializați în medicina sportivă.”

Medicul a precizat că și-a construit experiența în paralel cu activitatea medicală, colaborând atât cu echipe de club, cât și cu reprezentativa Senegalului, scrie senenews.com.

„Ca student, am urmat un modul de sport. Deoarece practicam multe sporturi de performanță, l-am ales ca modul opțional. Am continuat în această direcție. Practic medicina sportivă încă din 1986, când am început să lucrez la US Gorée.”

Controversa vine într-un moment de reorganizare pentru fotbalul senegalez, după eliminarea suferită în optimile de finală ale Cupei Mondiale, iar conducerea federației analizează toate aspectele care au contribuit la parcursul dezamăgitor al echipei.

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