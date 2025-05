„Sprijinul vostru mi-a dat putere” Mihai Leu, un nou mesaj din spital: „E un drum care cere răbdare și tărie” » Cum se simte

Mihai Leu (56 de ani) a transmis un nou mesaj cu privire la starea sa de sănătate.

Fostul mare sportiv a anunțat că a ieșit de la Terapie Intensivă și că va începe procesul de recuperare.

Mihai Leu a venit cu noi detalii despre starea sa de sănătate.

Mihai Leu: „Sprijinul vostru mi-a dat putere”

La o săptămână după ce a fost transportat de urgență la spital, așa cum a informat și GOLAZO.ro, și la câteva zile după ce a transmis primul mesaj din spital, legenda boxului românesc a anunțat că urmează să înceapă recuperarea.

Acesta și-a transmis și aprecierile către toți cei care i-au scris mesaje și au fost alături de el.

„Dragii mei, am citit cât am putut din sutele de mesaje, comentarii și postări prin care mi-ați arătat că sunteți alături de mine. Chiar dacă nu am avut mereu acces la telefon, să știți că sprijinul vostru a ajuns la mine, și mi-a dat putere.

Am trecut cu bine peste perioada grea de după operație. Astăzi sunt deja pe secție, în rezervă, și am început recuperarea. E un drum care cere răbdare și tărie, dar sunt pregătit să merg până la capăt.

Vă mulțumesc din suflet pentru toate gândurile bune, fiecare încurajare a contat. Sper ca în curând să revin acasă și să vă dau vești din ce în ce mai bune.

Cu respect și recunoștință, Mihai”, a scris Mihai Leu pe Facebook.

Cum au apărut problemele de sănătate ale lui Mihai Leu

Pentru fostul sportiv, problemele de sănătate au început în 2014, atunci când a fost diagnosticat cu cancer la colon.

În tot acest interval, el a suferit mai multe operații, fiindu-i montat și un stent la rinichi. În urma unei complicații apărute, când stentul a trebuit să fie înlocuit, în noiembrie 2024, a fost transportat de urgență de la un spital privat la Fundeni. Aici a fost preluat de medicul Irinel Popescu.

După o lună, Mihai Leu era în afara oricărui pericol, dar trecuse prin momente în care nu se știa dacă va supraviețui sau nu.

„A fost o complicație acolo... Bine, nu-mi place să vorbesc despre asta, dar totul a pornit de la un mărunțiș. Asta e, nu mai am ce face. Privim înainte acum că am trecut peste acest hop. Șansele mele de a trăi aproape că nu existau”, a declarat Mihai Leu, întrebat despre problemele sale de sănătate, într-un interviu acordat GOLAZO.ro la începutul lunii martie.

