Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Mihai Lixandru revine în lotul celor de la FCSB (Foto: Sport Pictures)
Superliga

Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 17.10.2025, ora 12:58
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 12:58
  • Metaloglobus - FCSB se va disputa sâmbătă, la Clinceni, în etapa a 13-a din Liga 1
  • Campioana are o listă lungă cu jucători accidentați, dar a și primit o veste bună: se poate baza pe unul dintre fotbaliștii de bază

A suferit o operație de apendicită în urmă cu 3 săptămâni și o zi, iar acum e deja apt să joace din nou fotbal.

Mihai Lixandru a redus aproape la jumătate perioada de absență estimată atunci când a suferit intervenția chirurgicală în Olanda, înaintea partidei cu Go Ahead Eagles.

Problemele continuă pentru CFR Cluj Formația din Gruia riscă să fie interzisă în cupele europene! Reacția lui Ioan Varga
Citește și
Problemele continuă pentru CFR Cluj Formația din Gruia riscă să fie interzisă în cupele europene! Reacția lui Ioan Varga
Citește mai mult
Problemele continuă pentru CFR Cluj Formația din Gruia riscă să fie interzisă în cupele europene! Reacția lui Ioan Varga

Mihai Lixandru, în lotul FCSB pentru meciul cu Metaloglobus

El nu doar că și-a reluat antrenamentele, dar e gata să joace din nou, motiv pentru care va face parte din lotul campioanei la prima partidă programată după pauza echipei naționale: cea cu Metaloglobus, de sâmbătă seara, din runda cu numărul 13.

Lixandru încă nu e apt să joace însă titular și să bifeze foarte multe minute, în lipsa unui volum mare de antrenamente efectuate, dar va fi pe bancă și e foarte posibil să și primească minute în această partidă.

Apoi, are șanse mari să fie în primul 11 la meciul cu Bologna, de joia viitoare, meci care va avea loc pe Arena Națională, de la 19:45. În primele două jocuri europene, de pe tabloul principal din Europa League, Lixandru a absentat, tocmai din cauza operației de apendicită suferită în Olanda, pe 25 septembrie.

Până la acel moment, el bifase 14 dintre cele 19 meciuri oficiale ale roș-albaștrilor în acest sezon. Acum un an a suferit o altă accidentare, mult mai gravă, într-un moment în care era titular indiscutabil. S-a ales cu ligamentul încrucișat anterior rupt și a lipsit mai bine de o jumătate de an. 

Recuperarea lui Lixandru e extrem de importantă pentru FCSB. El nu e o variantă doar pentru postul de mijlocaș central, ci poate fi o soluție și pentru centrul defensivei, unde campioana e lovită în plin: Dawa încă nu e apt, Mihai Popescu va absenta tot restul sezonului, iar Graovac va reveni peste 10-12 zile!

Cum ar putea arăta FCSB la meciul cu Metaloglobus

  • Târnovanu - Pantea, Cercel, Ngezana, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Cisotti, Olaru, Thiam - Bîrligea

MM a anunțat că FCSB nu menajează pe nimeni cu Bologna

Săptămâna viitoare, campioana din Liga 1 va juca din nou în Europa, de această dată cu probabil cel mai puternic adversar dintre cele 8 din Europa League: Bologna, formație care sezonul trecut a participat în Champions League.

Mihai Stoica, managerul FCSB a anunțat că nu se mai pune problema ca FCSB să folosească rezervele, așa cum s-a întâmplat la precedentul joc, cu Young Boys Berna, în care trupa lui Charalambous a pierdut, scor 0-2.

FCSB - Bologna se va disputa joi, pe 23 octombrie, pe Arena Națională, de la 19:45, în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

După primele două etape, FCSB are 3 puncte și e pe locul 24, în vreme ce Bologna are un singur punct (0-1 cu Aston Villa, 1-1 cu Freiburg).

Citește și

Dinamo, surpriză pentru Kopic Șefii „câinilor” au luat o decizie importantă în privința antrenorului croat
Superliga
10:58
Dinamo, surpriză pentru Kopic Șefii „câinilor” au luat o decizie importantă în privința antrenorului croat
Citește mai mult
Dinamo, surpriză pentru Kopic Șefii „câinilor” au luat o decizie importantă în privința antrenorului croat
„Fluieră fault? Ferească Dumnezeu!” Deciziile arbitrului Găman din Csikszereda - CFR Cluj i-au bulversat: „Se vede că-l loveşte”
Superliga
09:59
„Fluieră fault? Ferească Dumnezeu!” Deciziile arbitrului Găman din Csikszereda - CFR Cluj i-au bulversat: „Se vede că-l loveşte”
Citește mai mult
„Fluieră fault? Ferească Dumnezeu!” Deciziile arbitrului Găman din Csikszereda - CFR Cluj i-au bulversat: „Se vede că-l loveşte”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
liga 1 recuperare fcsb metaloglobus mihai lixandru
Știrile zilei din sport
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Diverse
17.10
Gluma lui Valentin Ceaușescu Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Citește mai mult
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Superliga
17.10
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site » Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Citește mai mult
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Superliga
17.10
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Citește mai mult
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Superliga
17.10
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Citește mai mult
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:07
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10”
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10”
21:13
„Rotaru exagerează” Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
„Rotaru exagerează”  Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
23:30
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri”
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri”
23:03
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul”
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
17.10
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
17.10
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
17.10
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
17.10
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share