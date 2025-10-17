Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

Metaloglobus - FCSB se va disputa sâmbătă, la Clinceni, în etapa a 13-a din Liga 1

Campioana are o listă lungă cu jucători accidentați, dar a și primit o veste bună: se poate baza pe unul dintre fotbaliștii de bază

A suferit o operație de apendicită în urmă cu 3 săptămâni și o zi, iar acum e deja apt să joace din nou fotbal.

Mihai Lixandru a redus aproape la jumătate perioada de absență estimată atunci când a suferit intervenția chirurgicală în Olanda, înaintea partidei cu Go Ahead Eagles.

Mihai Lixandru, în lotul FCSB pentru meciul cu Metaloglobus

El nu doar că și-a reluat antrenamentele, dar e gata să joace din nou, motiv pentru care va face parte din lotul campioanei la prima partidă programată după pauza echipei naționale: cea cu Metaloglobus, de sâmbătă seara, din runda cu numărul 13.

Lixandru încă nu e apt să joace însă titular și să bifeze foarte multe minute, în lipsa unui volum mare de antrenamente efectuate, dar va fi pe bancă și e foarte posibil să și primească minute în această partidă.

Apoi, are șanse mari să fie în primul 11 la meciul cu Bologna , de joia viitoare, meci care va avea loc pe Arena Națională, de la 19:45. În primele două jocuri europene, de pe tabloul principal din Europa League, Lixandru a absentat, tocmai din cauza operației de apendicită suferită în Olanda, pe 25 septembrie.

Până la acel moment, el bifase 14 dintre cele 19 meciuri oficiale ale roș-albaștrilor în acest sezon. Acum un an a suferit o altă accidentare, mult mai gravă, într-un moment în care era titular indiscutabil. S-a ales cu ligamentul încrucișat anterior rupt și a lipsit mai bine de o jumătate de an.

Recuperarea lui Lixandru e extrem de importantă pentru FCSB. El nu e o variantă doar pentru postul de mijlocaș central, ci poate fi o soluție și pentru centrul defensivei, unde campioana e lovită în plin: Dawa încă nu e apt, Mihai Popescu va absenta tot restul sezonului, iar Graovac va reveni peste 10-12 zile!

Cum ar putea arăta FCSB la meciul cu Metaloglobus

Târnovanu - Pantea, Cercel, Ngezana, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Cisotti, Olaru, Thiam - Bîrligea

MM a anunțat că FCSB nu menajează pe nimeni cu Bologna

Săptămâna viitoare, campioana din Liga 1 va juca din nou în Europa, de această dată cu probabil cel mai puternic adversar dintre cele 8 din Europa League: Bologna, formație care sezonul trecut a participat în Champions League.

Mihai Stoica, managerul FCSB a anunțat că nu se mai pune problema ca FCSB să folosească rezervele, așa cum s-a întâmplat la precedentul joc, cu Young Boys Berna, în care trupa lui Charalambous a pierdut, scor 0-2.

FCSB - Bologna se va disputa joi, pe 23 octombrie, pe Arena Națională, de la 19:45, în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

După primele două etape, FCSB are 3 puncte și e pe locul 24, în vreme ce Bologna are un singur punct (0-1 cu Aston Villa, 1-1 cu Freiburg).

