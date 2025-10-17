Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

- Metaloglobus - FCSB se va disputa sâmbătă, la Clinceni, în etapa a 13-a din Liga 1
- Campioana are o listă lungă cu jucători accidentați, dar a și primit o veste bună: se poate baza pe unul dintre fotbaliștii de bază
A suferit o operație de apendicită în urmă cu 3 săptămâni și o zi, iar acum e deja apt să joace din nou fotbal.
Mihai Lixandru a redus aproape la jumătate perioada de absență estimată atunci când a suferit intervenția chirurgicală în Olanda, înaintea partidei cu Go Ahead Eagles.
Mihai Lixandru, în lotul FCSB pentru meciul cu Metaloglobus
El nu doar că și-a reluat antrenamentele, dar e gata să joace din nou, motiv pentru care va face parte din lotul campioanei la prima partidă programată după pauza echipei naționale: cea cu Metaloglobus, de sâmbătă seara, din runda cu numărul 13.
Lixandru încă nu e apt să joace însă titular și să bifeze foarte multe minute, în lipsa unui volum mare de antrenamente efectuate, dar va fi pe bancă și e foarte posibil să și primească minute în această partidă.
Apoi, are șanse mari să fie în primul 11 la meciul cu Bologna, de joia viitoare, meci care va avea loc pe Arena Națională, de la 19:45. În primele două jocuri europene, de pe tabloul principal din Europa League, Lixandru a absentat, tocmai din cauza operației de apendicită suferită în Olanda, pe 25 septembrie.
Până la acel moment, el bifase 14 dintre cele 19 meciuri oficiale ale roș-albaștrilor în acest sezon. Acum un an a suferit o altă accidentare, mult mai gravă, într-un moment în care era titular indiscutabil. S-a ales cu ligamentul încrucișat anterior rupt și a lipsit mai bine de o jumătate de an.
Recuperarea lui Lixandru e extrem de importantă pentru FCSB. El nu e o variantă doar pentru postul de mijlocaș central, ci poate fi o soluție și pentru centrul defensivei, unde campioana e lovită în plin: Dawa încă nu e apt, Mihai Popescu va absenta tot restul sezonului, iar Graovac va reveni peste 10-12 zile!
Cum ar putea arăta FCSB la meciul cu Metaloglobus
- Târnovanu - Pantea, Cercel, Ngezana, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Cisotti, Olaru, Thiam - Bîrligea
MM a anunțat că FCSB nu menajează pe nimeni cu Bologna
Săptămâna viitoare, campioana din Liga 1 va juca din nou în Europa, de această dată cu probabil cel mai puternic adversar dintre cele 8 din Europa League: Bologna, formație care sezonul trecut a participat în Champions League.
Mihai Stoica, managerul FCSB a anunțat că nu se mai pune problema ca FCSB să folosească rezervele, așa cum s-a întâmplat la precedentul joc, cu Young Boys Berna, în care trupa lui Charalambous a pierdut, scor 0-2.
FCSB - Bologna se va disputa joi, pe 23 octombrie, pe Arena Națională, de la 19:45, în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
După primele două etape, FCSB are 3 puncte și e pe locul 24, în vreme ce Bologna are un singur punct (0-1 cu Aston Villa, 1-1 cu Freiburg).