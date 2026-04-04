„Mă mir că nu vede nimic” FOTO.  Două faze controversate la Botoșani, ambele judecate împotriva campioanei: „99,99% penalty!” +6 foto
„Mă mir că nu vede nimic” FOTO. Două faze controversate la Botoșani, ambele judecate împotriva campioanei: „99,99% penalty!”

alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 10:13
  • FC BOTOȘANI - FCSB 3-2. Basarab Panduru (55 de ani), Mihai Pintilii (41 de ani) și Emil Grădinescu (66 de ani) au analizat cele două faze controversate la care campioana consideră că a fost dezavantajată de arbitraj.
  • Partida a fost arbitrată de George Roman, iar în camera VAR s-au aflat Adrian Cojocaru și Claudiu Marcu.

În minutul 7 al partidei, la scorul de 1-0 pentru FCSB, Darius Olaru i-a pasat lui Juri Cisotti. Italianul a pătruns în careu, dar a pierdut mingea după o intrare dură a fundașului Riad Suta.

Cum se simte Lucescu Detalii de ultimă oră despre starea fostului selecționer, după ce a făcut infarct. Anunțul făcut de spital
Cum se simte Lucescu Detalii de ultimă oră despre starea fostului selecționer, după ce a făcut infarct. Anunțul făcut de spital

FC Botoșani - FCSB 3-2. Două faze controversate judecate împotriva campioanei

Cei de la FCSB au cerut vehement penalty după intervenția stoperului de la Botoșani, dar arbitrul George Roman a lăsat jocul să continue.

FCSB a cerut penalty în meciul cu FC Botoșani, în minutul 7. Foto: captură Prima Sport
FCSB a cerut penalty în meciul cu FC Botoșani, în minutul 7. Foto: captură Prima Sport

FCSB a cerut penalty în meciul cu FC Botoșani, în minutul 7. Foto: captură Prima Sport FCSB a cerut penalty în meciul cu FC Botoșani, în minutul 7. Foto: captură Prima Sport FCSB a cerut penalty în meciul cu FC Botoșani, în minutul 7. Foto: captură Prima Sport FCSB a cerut penalty în meciul cu FC Botoșani, în minutul 7. Foto: captură Prima Sport FCSB a cerut penalty în meciul cu FC Botoșani, în minutul 7. Foto: captură Prima Sport
La finalul partidei, faza a fost analizată în studioul Prima Sport.

Mihai Pintilii, fostul antrenor secund de la FCSB, e convins că arbitrul ar fi trebuit să intervină: „Eu zic că e penalty, aș fi dat dacă eram…”.

În acel moment, fostul internațional Basarab Panduru a intervenit:

„Ceva văd și eu că este, nu sunt 100% sigur, dacă aș fi fost în camera VAR și m-ai fi întrebat aș fi zis că nu știu 100%. Cisotti este în aer, nu știu ce se întâmplă acolo, ceva e acolo, dar 100% nu sunt. Văd că vine, îi dă peste picior. Trebuie să vedem o reluare din spate. Nici să spun că nu e nimic, că ceva văd că e pe acolo”.

Comentatorul Emil Grădinescu a fost mult mai ferm:

„Eu spun că e 99,99% penalty. Acolo e un contract, chiar dacă e piciorul în aer, care provoacă căderea lui Cisotti. El dă în minge, adversarul nu dă. E o situație clară de penalty. Mă mir că domnul Adrian Cojocaru nu vede nimic din camera VAR”.

Papa putea fi eliminat

În minutul 60, campioana a cerut al doilea cartonaș galben pentru Enriko Papa, mijlocașul de la FC Botoșani, după o intrare dură prin alunecare asupra lui Florin Tănase, la mijlocul terenului.

Albanezul nu a fost avertizat de arbitru pentru intervenția sa, în ciuda protestelor jucătorilor de la FCSB. Papa mai primise un cartonaș galben în minutul 44.

Enriko Papa nu a văzut al doilea cartonaș galben după o intrare la Tănase. Foto: captură Prima Sport
Enriko Papa nu a văzut al doilea cartonaș galben după o intrare la Tănase. Foto: captură Prima Sport

Enriko Papa nu a văzut al doilea cartonaș galben după o intrare la Tănase. Foto: captură Prima Sport Enriko Papa nu a văzut al doilea cartonaș galben după o intrare la Tănase. Foto: captură Prima Sport Enriko Papa nu a văzut al doilea cartonaș galben după o intrare la Tănase. Foto: captură Prima Sport Enriko Papa nu a văzut al doilea cartonaș galben după o intrare la Tănase. Foto: captură Prima Sport Enriko Papa nu a văzut al doilea cartonaș galben după o intrare la Tănase. Foto: captură Prima Sport
„Aici cred că trebuie să primească al doilea cartonaș galben. Chiar dacă are picioarele cum le are, are intensitate, tot, se duce pe picioare, îl ia pe sus. E galben și altul e jocul după aceea, era 2-1 pentru FCSB”, a spus Panduru.

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB327
8Botoșani327
9UTA Arad225*
10Farul223*
11Oțelul221*
12Csikszereda220
13Unirea Slobozia216
14Petrolul Ploiești216*
15Hermannstadt215*
16Metaloglobus210
*️ - beneficiază de rotunjire

Cum se simte Lucescu Detalii de ultimă oră despre starea fostului selecționer, după ce a făcut infarct. Anunțul făcut de spital
Cum se simte Lucescu Detalii de ultimă oră despre starea fostului selecționer, după ce a făcut infarct. Anunțul făcut de spital
„Nu elimină conflictul de interese” Verdictul juriștilor despre Gică Hagi, viitor selecționer cu 10% la Farul
 „Nu elimină conflictul de interese” Verdictul juriștilor despre Gică Hagi, viitor selecționer cu 10% la Farul

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
