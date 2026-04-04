„Mă mir că nu vede nimic” FOTO. Două faze controversate la Botoșani, ambele judecate împotriva campioanei: „99,99% penalty!”

FC BOTOȘANI - FCSB 3-2 . Basarab Panduru (55 de ani), Mihai Pintilii (41 de ani) și Emil Grădinescu (66 de ani) au analizat cele două faze controversate la care campioana consideră că a fost dezavantajată de arbitraj.

(66 de ani) au analizat cele două faze controversate la care campioana consideră că a fost dezavantajată de arbitraj. Partida a fost arbitrată de George Roman, iar în camera VAR s-au aflat Adrian Cojocaru și Claudiu Marcu.

În minutul 7 al partidei, la scorul de 1-0 pentru FCSB, Darius Olaru i-a pasat lui Juri Cisotti. Italianul a pătruns în careu, dar a pierdut mingea după o intrare dură a fundașului Riad Suta.

Cei de la FCSB au cerut vehement penalty după intervenția stoperului de la Botoșani, dar arbitrul George Roman a lăsat jocul să continue.

La finalul partidei, faza a fost analizată în studioul Prima Sport.

Mihai Pintilii, fostul antrenor secund de la FCSB, e convins că arbitrul ar fi trebuit să intervină: „Eu zic că e penalty, aș fi dat dacă eram…”.

În acel moment, fostul internațional Basarab Panduru a intervenit:

„Ceva văd și eu că este, nu sunt 100% sigur, dacă aș fi fost în camera VAR și m-ai fi întrebat aș fi zis că nu știu 100%. Cisotti este în aer, nu știu ce se întâmplă acolo, ceva e acolo, dar 100% nu sunt. Văd că vine, îi dă peste picior. Trebuie să vedem o reluare din spate. Nici să spun că nu e nimic, că ceva văd că e pe acolo”.

Comentatorul Emil Grădinescu a fost mult mai ferm:

„Eu spun că e 99,99% penalty. Acolo e un contract, chiar dacă e piciorul în aer, care provoacă căderea lui Cisotti. El dă în minge, adversarul nu dă. E o situație clară de penalty. Mă mir că domnul Adrian Cojocaru nu vede nimic din camera VAR”.

Papa putea fi eliminat

În minutul 60, campioana a cerut al doilea cartonaș galben pentru Enriko Papa, mijlocașul de la FC Botoșani, după o intrare dură prin alunecare asupra lui Florin Tănase, la mijlocul terenului.

Albanezul nu a fost avertizat de arbitru pentru intervenția sa, în ciuda protestelor jucătorilor de la FCSB. Papa mai primise un cartonaș galben în minutul 44.

„Aici cred că trebuie să primească al doilea cartonaș galben. Chiar dacă are picioarele cum le are, are intensitate, tot, se duce pe picioare, îl ia pe sus. E galben și altul e jocul după aceea, era 2-1 pentru FCSB”, a spus Panduru.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 3 27 8 Botoșani 3 27 9 UTA Arad 2 25* 10 Farul 2 23* 11 Oțelul 2 21* 12 Csikszereda 2 20 13 Unirea Slobozia 2 16 14 Petrolul Ploiești 2 16* 15 Hermannstadt 2 15* 16 Metaloglobus 2 10 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

