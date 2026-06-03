Aioani - Hagi - România - Farul Cum pot profita constănțenii de creșterea cotei portarului de la Rapid, după titularizarea la națională +10 foto
Gică Hagi are încredere în Marian Aioani, portar pe care l-a transferat de la Farul la Rapid în 2024
Nationala

Aioani - Hagi - România - Farul Cum pot profita constănțenii de creșterea cotei portarului de la Rapid, după titularizarea la națională

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 15:09
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 17:48
  • GEORGIA - ROMÂNIA 1-1. Gică Hagi l-a apărat pe Marian Aioani după o nouă gafă la națională. Portarul de la Rapid are clauze de performanță care pot aduce bani la Farul, unde selecționerul este acționar minoritar.
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La primul meci ca selecționer după 25 de ani, Gheorghe Hagi (61 de ani) a ales să-l titularizeze în poarta României pe Marian Aioani, unul dintre jucătorii pe care i-a avut sub comandă la Farul și alături de care a câștigat titlul în 2023.

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Gică Hagi nu e supărat de gafa lui Aioani din amicalul Georgia - România

Goalkeeperul de 26 de ani a fost titularizat împotriva Georgiei, însă a gafat ca un începător la golul prin care gazdele au deschis scorul imediat după pauză.

În minutul 46, Aioani a scăpat din mâini o minge venită dintr-o centrare laterală, iar Kvilitaia a înscris în poarta goală pentru 1-0.

Partida s-a terminat la egalitate, 1-1, grație golului marcat Louis Munteanu, iar la final Gică Hagi și-a apărat goalkeeperul.

Portarii pot face uneori greșeli. S-a văzut, a fost o greșeală. Sper ca Aioani să învețe, e un portar talentat și valoros. , a declarat selecționerul.

FOTO. Gafa comisă de Marian Aioani în amicalul cu Georgia

Galerie foto (10 imagini)

Gafa lui Marian Aioani din Georgia - România FOTO Captură as.ro (1).jpeg Gafa lui Marian Aioani din Georgia - România FOTO Captură as.ro (2).jpeg Gafa lui Marian Aioani din Georgia - România FOTO Captură as.ro (3).jpeg Gafa lui Marian Aioani din Georgia - România FOTO Captură as.ro (4).jpeg Gafa lui Marian Aioani din Georgia - România FOTO Captură as.ro (5).jpeg
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Gică Hagi l-a transferat pe Aioani la Rapid. Farul poate încasa bani dacă portarul confirmă și se transferă

Titularizarea lui Aioani readuce în atenție un subiect sensibil: modul în care pot fi percepute deciziile selecționerului atunci când acestea îi implică pe foștii săi jucători de la Farul, club la care Hagi a rămas acționar minoritar.

Portarul a ajuns la Rapid în ianuarie 2024, pentru 400.000 de euro, după o mutare girată chiar de actualul selecționer, aflat la acel moment în fruntea proiectului sportiv de la Constanța.

La momentul transferului, Farul și-a asigurat nu doar suma fixă de transfer, ci și 20% dintr-o viitoare vânzare a portarului. În plus, Gică Popescu a dezvăluit că acordul conține și mai multe bonusuri de performanță.

Avem un procent important la următorul transfer. Există și o clauză. Sunt mai multe clauze legate de performanță Gică Popescu, președinte Farul Constanța (declarație din ianuarie 2024)

Astfel, Farul continuă să aibă un interes financiar direct în evoluția și dezvoltarea lui Aioani, inclusiv în perspectiva unei creșteri a cotei de piață sau a unor performanțe care ar activa bonusurile prevăzute în contract.

Andrei Borza, aceeași rețetă

Contextul nu se oprește la Aioani. În meciul cu Georgia a debutat și fundașul stânga Andrei Borza (20 de ani), un alt jucător transferat de Rapid de la Farul în perioada în care Hagi lua deciziile la Constanța.

Potrivit impresarului Ioan Becali, la transfer au fost prevăzute și procente pentru o viitoare vânzare. „Gică Hagi are, din câte știu, 10% dintr-un viitor transfer. Borza are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro”, a transmis Ioan Becali, conform fanatik.ro.

Hagi s-a retras din acționariatul majoritar înainte de a prelua naționala

Înainte de a deveni selecționer, Gică Hagi a renunțat la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul, transferând controlul clubului către cumnatul său, Gică Popescu, tocmai pentru a evita orice suspiciune de incompatibilitate.

Totuși, selecționerul a păstrat 10% din acțiunile Farului, iar unii juriști consideră că această situație nu înlătură complet suspiciunile privind un potențial conflict de interese între activitatea sa de la echipa națională și cea a clubului constănțean.

A doua eroare în două meciuri la prima reprezentativă

Pentru Marian Aioani, faza din Georgia vine la doar câteva luni după un alt moment nefericit în tricoul naționalei.

În martie, la debutul său împotriva Slovaciei, într-un amical pierdut cu 0-2, portarul a greșit la construcție, iar adversarii au profitat.

Ulterior, goalkeeperul a explicat faza: „A fost o greșeală tehnică. Pur și simplu am vrut să joc între linii. Am dat pasa puțin mai tare decât a trebuit. Orice detaliu contează.

Nu m-a dărâmat foarte tare că am greșit. Lucruri ca acestea se pot întâmpla. Important e cum am reușit să trec peste această greșeală”.

FOTO. Gafa comisă de Marian Aioani în amicalul cu Slovacia

Galerie foto (19 imagini)

Slovacia - România. Gafă Aioani (1).jpg Slovacia - România. Gafă Aioani (2).jpg Slovacia - România. Gafă Aioani (3).jpg Slovacia - România. Gafă Aioani (4).jpg Slovacia - România. Gafă Aioani (5).jpg
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Marius Lăcătuș a contestat selecția portarilor

Deciziile lui Hagi în privința portarilor au fost contestate de unele voci din fotbalul românesc. Marius Lăcătuș a criticat faptul că Laurențiu Popescu, unul dintre cei mai constanți portari ai sezonului și titularul echipei care a câștigat campionatul și Cupa României, nu s-a regăsit printre opțiunile selecționerului.

„Dacă tu ca portar al campioanei și al câștigătoarei de Cupă nu ești chemat, atunci ți se aprinde așa un beculeț în cap: «Oare am făcut și eu ceva în campionatul ăsta? Mi-am adus și eu contribuția cu ceva?»”, a spus Marius Lăcătuș, la Digi Sport.

Cum îl judeca Gică Hagi pe Bogdan Stelea în primul său mandat de selecționer

Interesant este că, de-a lungul timpului, Hagi nu a ezitat să identifice public greșelile portarilor.

Analizând golurile primite de România în barajul cu Slovenia pentru Cupa Mondială din 2002, fostul decar făcea o distincție clară între responsabilitatea apărării și cea a goalkeeperului.

Despre primul gol primit la Ljubljana, Hagi spunea că Bogdan Stelea nu a avut nicio vină, responsabilitatea aparținând fundașilor.

În schimb, la al doilea gol, fostul căpitan al naționalei era mult mai categoric:

„La al doilea gol e puțin greșeala lui Stelea când a degajat în centru. Niciodată nu se degajează în centru”.

Pentru partida retur, disputată în Ghencea, Hagi l-a trecut pe bancă pe Stelea și l-a introdus în poartă pe Bogdan Lobonț. România a obținut doar un egal, 1-1, insuficient pentru calificarea la Mondialul din 2002, iar selecționerul și-a prezentat ulterior demisia.

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