„Am vorbit inclusiv cu Gică Hagi” Antrenorul dat afară de formația lui Șumudică, prezentat oficial în Liga 1

Stjepan Tomas (50 de ani) este noul antrenor al celor de la Oțelul Galați.

Stjepan Tomas îl înlocuiește pe Laszlo Balint (46 de ani), cel care a ales să demisioneze imediat după eșecul cu Csikszereda (2-3), din prima rundă a play-out-ului.

Stjepan Tomas, prezentat oficial de Oțelul Galați

Ultima echipă pe care o pregătise croatul a fost Al-Okhdood, formație antrenată în prezent de Marius Șumudică.

Tomas era liber de contract din februarie 2025, când se despărțea de gruparea saudită.

„SC Oțelul Galați anunță instalarea croatului Stjepan Tomas în funcția de antrenor principal al echipei de seniori. Aflat în oraș încă de aseară, noul tehnician al roș-alb-albaștrilor va conduce astăzi primul antrenament din noua sa postură.

Stjepan Tomas, în vârstă de 50 de ani, a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon competițional, cu opțiune de prelungire.

Cu o experiență importantă în fotbalul european și în zona Orientului Mijlociu, Tomas a pregătit de-a lungul carierei formații precum Antalyaspor, Rizespor, Göztepe, Sheriff Tiraspol sau NK Osijek, acumulând experiență atât în competiții interne, cât și în cupele europene. Ultima echipă antrenată este Al-Okhdood Club din primul eșalon al Arabiei Saudite.

Noul antrenor al Oțelului are în spate și o importantă carieră de jucător, el fiind vreme de 18 ani internațional al Croației, țară pentru care a îmbrăcat de 49 de ori tricoul primei reprezentative. Fost fundaș central, a activat la Dinamo Zagreb, Vicenza, Como, Fenerbahçe, Galatasaray, Rubin Kazan, Gaziantepspor și Bucaspor.

În 2005, ca jucător al Galatei, acolo unde antrenor era Gheorghe Hagi, a cucerit Cupa Turciei, iar în 2008, la Rubin Kazan, a fost coleg cu fostul mijlocaș central al Oțelului Gabriel Giurgiu.

Stjepan Tomas vine la Oțelul alături de asistenții săi Vlado Smit (antrenor secund) și Lidio Melis (preparator fizic).

Smit este sârb, are 45 de ani și a lucrat alături de tehnicianul croat la Rizespor, Göztepe, Sheriff Tiraspol și NK Osijek. El a fost, la rândul său, fotbalist cu perioade importante petrecute în Italia, la Atalanta, Bologna, Pescara sau Cagliari.

Melis, un italian de 63 de ani, absolvent de Coverciano, colaborează de 5 ani cu Tomas. A lucrat la Rizespor, Sheriff Tiraspol și NK Osijek, dar și la Honved Budapesta, Bologna și SPAL 1907” a anunțat Oțelul pe site-ul oficial al clubului.

Stjepan Tomas: „Am vorbit inclusiv cu Gică Hagi”

Tomas a oferit și o primă reacție în calitate de antrenor al echipei din orasul de pe malul Dunării.

„Sunt mândru de noua provocare a carierei mele, am cules foarte multe informații despre clubul Oțelul, am vorbit inclusiv cu Gică Hagi despre Oțelul și vin aici cu inima larg deschisă.

Știu că ați câștigat campionatul și că ați jucat mulți ani în cupele europene și îmi doresc să revenim acolo.

Acum echipa nu traversează cea mai bună perioadă, dar vreau să le ofer toată încrederea jucătorilor, să le arăt că pot mai mult.

Îmi doresc ca suporterii gălățeni să vină în număr cât mai mare la stadion, să susțină echipa și să se bucure de fotbalul pe care îl vom produce.

Îmi place ca echipa mea să atace, ba chiar îmi place să controleze fiecare partidă. Forza, Oțelul!”, a declarat Stjepan Tomas pentru sursa menționată.

Stjepan Tomas va debuta pe banca Oțelul la meciul cu Unirea Slobozia, programat luni, 23 martie, cu începere de la ora 20:30.

