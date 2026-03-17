Revine Budescu? Ce echipă negociază cu fostul jucător de la FCSB

Constantin Budescu (37 de ani) ar fi aproape de revenirea pe gazon, la mai bine de patru luni distanță de la momentul în care și-a reziliat contractul cu CS Tunari, grupare din liga secundă.

Budescu a petrecut doar două luni la Tunari, perioadă în care a evoluat în șapte meciuri și a reușit să marcheze un gol. El și-a reziliat contractul cu gruparea ilfoveană în luna noiembrie a anului trecut.

Constantin Budescu este aproape de a ajunge la un acord cu CSO Băicoi, grupare din cel de-al treilea eșalon al României.

Toni Ioniță, managerul de la CSO Băicoi, a vorbit despre tratativele pe care le poartă cu Budescu.

„Am vorbit mult în ultimul timp. Voi mai avea o discuție cu Budescu chiar astăzi. Sper să îl conving să ni se alăture” , a declarat Toni Ioniță, conform telegrama.ro.

3 trofee a cucerit Budescu în România. Titlul, Cupa și Supercupa, toate cu Astra Giurgiu

Ultimul meci oficial jucat de Budescu a avut loc pe 25 octombrie 2025, în înfrângerea celor de la CS Tunari, scor 1-3, cu CS Dinamo, din etapa #11 a ligii secunde.

CSO Băicoi ocupă locul șase în seria a patra din Liga 3, cu 25 de puncte acumulate în 20 de etape.

Gruparea prahoveană se află la două puncte distanță de Teleajenul Vălenii de Munte, echipa clasată pe poziția a patra, ultima care duce în play-off.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport