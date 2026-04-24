„Fiecare decide pentru el" Mihai Pintilii, după refuzul lui Charalambous de a reveni la FCSB: „Asta i-am spus"
„Fiecare decide pentru el" Mihai Pintilii, după refuzul lui Charalambous de a reveni la FCSB: „Asta i-am spus"

alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 20:34
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 20:34
  • Mihai Pintilii (41 de ani) a vorbit despre Elias Charalambous (45 de ani), antrenor cu care a colaborat la FCSB, ca secund
  • Cipriotul a fost contactat recent de gruparea bucureșteană pentru a reveni la echipă

După plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, Mihai Stoica l-a sunat pe Elias Charalambous, pentru ca acesta să revină la echipă, dar tehnicianul cipriot a refuzat.

Prețuri enorme pentru finală  Cât a ajuns să coste un bilet la ultimul act al Campionatului Mondial + Cum explică FIFA noile reguli privind vânzarea tichetelor
Citește și
Prețuri enorme pentru finală Cât a ajuns să coste un bilet la ultimul act al Campionatului Mondial + Cum explică FIFA noile reguli privind vânzarea tichetelor
Citește mai mult
Prețuri enorme pentru finală  Cât a ajuns să coste un bilet la ultimul act al Campionatului Mondial + Cum explică FIFA noile reguli privind vânzarea tichetelor

Mihai Pintilii, despre refuzul lui Charalambous de a reveni la FCSB: „Fiecare decide pentru el”

Întrebat dacă a fost surprins de decizia lui Charalambous de a nu reveni la FCSB, Mihai Pintilii a declarat:

„Nu. Vorbisem cu el la telefon, m-a sunat după ce a vorbit cu MM. I-am spus «Faci ce vrei, tu decizi pentru tine». Decizia era doar la el, eu nu aveam cum să îl influențez.

Atunci (n.r. - când cei doi au plecat de la FCSB) mi s-a spus să rămân, dar eu am plecat, pentru că așa am simțit. (n.r. - S-ar fi întors și el dacă Elias Charalambous accepta să revină?) Nu! Decizia mea a fost să plec, nu puteam să mă întorc după o lună.

Când m-a sunat, mi-a zis că se gândește. I-am spus «Ok, faci ce vrei». Fiecare decide pentru viitorul lui, dar după o lună de zile să te întorci nu mi se pare...”, a declarat Mihai Pintilii, la Prima Sport.

Mihai Pintilii: „Nu m-a sunat nimeni de la FCSB”

Pintilii a fost întrebat și dacă s-ar întoarce la FCSB atunci când va obține licența PRO.

„Asta nu depinde de mine. Dacă voi fi ofertat, probabil mă voi întoarce. Ca și acum, dacă era nevoie de mine, m-ar fi sunat cineva, dar nu am fost sunat.

L-au sunat pe Elias pentru că aveau nevoie de licența lui. Eu oricum nu aveam cum să mă întorc”, a mai spus Mihai Pintilii.

Citește și

FCSB, schimbări în „primul 11” Strategia preferată de Becali a revenit în actualitate: modificările campioanei la meciul cu Petrolul
Superliga
19:57
FCSB, schimbări în „primul 11” Strategia preferată de Becali a revenit în actualitate: modificările campioanei la meciul cu Petrolul
Citește mai mult
FCSB, schimbări în „primul 11” Strategia preferată de Becali a revenit în actualitate: modificările campioanei la meciul cu Petrolul
Out de la Roland Garros Carlos Alcaraz nu-și va putea apăra titlul! Motivul pentru care va lipsi de la Paris: „Am decis să fim precauți”
Tenis
19:53
Out de la Roland Garros Carlos Alcaraz nu-și va putea apăra titlul! Motivul pentru care va lipsi de la Paris: „Am decis să fim precauți”
Citește mai mult
Out de la Roland Garros Carlos Alcaraz nu-și va putea apăra titlul! Motivul pentru care va lipsi de la Paris: „Am decis să fim precauți”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Știrile zilei din sport
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Campionate
10:16
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Superliga
09:21
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Citește mai mult
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Superliga
10:35
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Citește mai mult
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Tenis
10:35
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Citește mai mult
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:41
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
12:45
Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Pierd teren în La Liga  Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
11:59
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
10:35
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
