„Fiecare decide pentru el” Mihai Pintilii, după refuzul lui Charalambous de a reveni la FCSB: „Asta i-am spus”

Mihai Pintilii (41 de ani) a vorbit despre Elias Charalambous (45 de ani), antrenor cu care a colaborat la FCSB, ca secund

Cipriotul a fost contactat recent de gruparea bucureșteană pentru a reveni la echipă

După plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, Mihai Stoica l-a sunat pe Elias Charalambous, pentru ca acesta să revină la echipă, dar tehnicianul cipriot a refuzat.

Mihai Pintilii, despre refuzul lui Charalambous de a reveni la FCSB: „Fiecare decide pentru el”

Întrebat dacă a fost surprins de decizia lui Charalambous de a nu reveni la FCSB, Mihai Pintilii a declarat:

„Nu. Vorbisem cu el la telefon, m-a sunat după ce a vorbit cu MM. I-am spus «Faci ce vrei, tu decizi pentru tine». Decizia era doar la el, eu nu aveam cum să îl influențez.

Atunci (n.r. - când cei doi au plecat de la FCSB) mi s-a spus să rămân, dar eu am plecat, pentru că așa am simțit. (n.r. - S-ar fi întors și el dacă Elias Charalambous accepta să revină?) Nu! Decizia mea a fost să plec, nu puteam să mă întorc după o lună.

Când m-a sunat, mi-a zis că se gândește. I-am spus «Ok, faci ce vrei». Fiecare decide pentru viitorul lui, dar după o lună de zile să te întorci nu mi se pare...”, a declarat Mihai Pintilii, la Prima Sport.

Mihai Pintilii: „Nu m-a sunat nimeni de la FCSB”

Pintilii a fost întrebat și dacă s-ar întoarce la FCSB atunci când va obține licența PRO.

„Asta nu depinde de mine. Dacă voi fi ofertat, probabil mă voi întoarce. Ca și acum, dacă era nevoie de mine, m-ar fi sunat cineva, dar nu am fost sunat.

L-au sunat pe Elias pentru că aveau nevoie de licența lui. Eu oricum nu aveam cum să mă întorc”, a mai spus Mihai Pintilii.

