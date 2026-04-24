FCSB, schimbări în „primul 11” Strategia preferată de Becali a revenit în actualitate: modificările campioanei la meciul cu Petrolul

FCSB - PETROLUL. Campioana României a efectuat mai multe schimbări în primul „11” la primul meci după despărțirea de Mirel Rădoi (45 de ani).

Meciul din etapa #6 a play-out-ului din Liga 1 este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.

Chiar înaintea partidei de pe Arena Națională, FCSB a rămas fără antrenor pentru a doua oară în acest sezon, odată cu plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

Până la numirea unui nou tehnician principal, roș-albaștrii vor fi conduși de Lucian Filip. La primul meci cu fostul mijlocaș la cârmă, campioana a efectuat mai multe schimbări în primul „11”, după cum urmează:

Matei Popa revine între buturi, după ce la ultimele meciuri în scurtul mandat al lui Rădoi a fost lăsat pe bancă, locul său ca titular fiind luat de Ștefan Târnovanu. Această strategie, de a folosi jucătorul U21 în poartă, este cea preferată de patronul Gigi Becali.

Risto Radunovic se întoarce și el în echipa de start. Muntenegreanul a fost rezervă în ultimele trei meciuri (2-3 cu Botoșani, 4-0 cu Oțelul și 3-2 cu Farul.

Pe postul de fundaș stânga, Rădoi l-a folosit pe Joao Paulo, cel care la meciul cu Petrolul va juca pe postul său obișnuit de mijlocaș central.

Octavian Popescu va bifa și el primul meci ca titular în Liga 1, după o pauză de 5 luni! Acesta va juca în flancul stâng, ceea ce a făcut ca Juri Cisotti să fie mutat în dreapta.

Ultima dată când Tavi a fost folosit în primul „11” se întâmpla chiar la precedentul meci dintre FCSB și Petrolul, încheiat, scor 1-1, în returul sezonului regulat. Atunci, era înlocuit la pauză cu Adrian Șut, fotbalist care i-a părăsit între timp pe roș-albaștri.

David Miculescu a fost recuperat după accidentarea suferită în meciul cu Farul (3-2) și va fi folosit ca vârf de atac.

În mandatul lui Rădoi, fotbalistul de 24 de ani a evoluat mai mult în flancul drept. La ultimele meciuri, Alexandru Stoian a jucat atacant, după accidentarea lui Bîrligea.

Noutăți și la Petrolul

Danel Dongmo (25 de ani), unul din titularii „lupilor galbeni” din acest sezon, a fost reprimit în lot de Mehmet Topal.

Mijlocașul central din Camerun nu și-a putut ajuta echipa la ultimele trei partide (2-0 cu Csikszereda, 2-1 cu Unirea Slobozia și 1-1 cu Hermannstadt).

Dongmo fusese exclus din lot imediat după numirea lui Topal. Tehnicianul turc era nemulțumit de modul în care jucătorul de 25 de ani se pregătea.

Dongmo va începe meciul de pe Arena Națională din postura de rezervă.

FCSB - Petrolul, echipele de start

FCSB: M.Popa - Crețu, Dawa, M.Popescu, Radunovic - F.Tănase, J.Paulo - Cisotti, Olaru, O.Popescu - Miculescu

Rezerve: Târnovanu, Zima, Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, Popa

Târnovanu, Zima, Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, Popa Antrenor: Lucian Filip (interimar)

Petrolul: Bălbărău - Miranda, Papp, Roche, Prce - Dulca, Jyry - Rodrigues, Pop, Grozav - Chică Roșă

Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B.Marian, Boateng, Paraschic, V. Gheorghe, Handa, Mateiu, Ludewig, Aimbetov

Antrenor: Mehmet Topal

Stadion : Arena Naţională (Bucureşti)

: Arena Naţională (Bucureşti) Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Vornicu Adrian și Marin Nicușor. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Dumitrache Bogdan

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31* 9 FC Botoșani 5 30 10 Csikszereda 6 27 11 Oțelul 6 27* 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23* 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 5 19* 16 Metaloglobus 5 10

*beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport