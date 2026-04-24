FCSB, schimbări în „primul 11” Strategia preferată de Becali a revenit în actualitate: modificările campioanei la meciul cu Petrolul
Matei Popa și Joao Paulo/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 19:57
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 19:57
  • FCSB - PETROLUL. Campioana României a efectuat mai multe schimbări în primul „11” la primul meci după despărțirea de Mirel Rădoi (45 de ani).
  • Meciul din etapa #6 a play-out-ului din Liga 1 este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.

Chiar înaintea partidei de pe Arena Națională, FCSB a rămas fără antrenor pentru a doua oară în acest sezon, odată cu plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

FCSB - PETROLUL. Modificări în primul „11” al campioanei, la primul meci fără Rădoi

Până la numirea unui nou tehnician principal, roș-albaștrii vor fi conduși de Lucian Filip. La primul meci cu fostul mijlocaș la cârmă, campioana a efectuat mai multe schimbări în primul „11”, după cum urmează:

Matei Popa revine între buturi, după ce la ultimele meciuri în scurtul mandat al lui Rădoi a fost lăsat pe bancă, locul său ca titular fiind luat de Ștefan Târnovanu. Această strategie, de a folosi jucătorul U21 în poartă, este cea preferată de patronul Gigi Becali.

Risto Radunovic se întoarce și el în echipa de start. Muntenegreanul a fost rezervă în ultimele trei meciuri (2-3 cu Botoșani, 4-0 cu Oțelul și 3-2 cu Farul.

Pe postul de fundaș stânga, Rădoi l-a folosit pe Joao Paulo, cel care la meciul cu Petrolul va juca pe postul său obișnuit de mijlocaș central.

Octavian Popescu va bifa și el primul meci ca titular în Liga 1, după o pauză de 5 luni! Acesta va juca în flancul stâng, ceea ce a făcut ca Juri Cisotti să fie mutat în dreapta.

Ultima dată când Tavi a fost folosit în primul „11” se întâmpla chiar la precedentul meci dintre FCSB și Petrolul, încheiat, scor 1-1, în returul sezonului regulat. Atunci, era înlocuit la pauză cu Adrian Șut, fotbalist care i-a părăsit între timp pe roș-albaștri.

David Miculescu a fost recuperat după accidentarea suferită în meciul cu Farul (3-2) și va fi folosit ca vârf de atac.

În mandatul lui Rădoi, fotbalistul de 24 de ani a evoluat mai mult în flancul drept. La ultimele meciuri, Alexandru Stoian a jucat atacant, după accidentarea lui Bîrligea.

Noutăți și la Petrolul

Danel Dongmo (25 de ani), unul din titularii „lupilor galbeni” din acest sezon, a fost reprimit în lot de Mehmet Topal.

Mijlocașul central din Camerun nu și-a putut ajuta echipa la ultimele trei partide (2-0 cu Csikszereda, 2-1 cu Unirea Slobozia și 1-1 cu Hermannstadt).

Dongmo fusese exclus din lot imediat după numirea lui Topal. Tehnicianul turc era nemulțumit de modul în care jucătorul de 25 de ani se pregătea.

Dongmo va începe meciul de pe Arena Națională din postura de rezervă.

FCSB - Petrolul, echipele de start

  • FCSB: M.Popa - Crețu, Dawa, M.Popescu, Radunovic - F.Tănase, J.Paulo - Cisotti, Olaru, O.Popescu - Miculescu
  • Rezerve: Târnovanu, Zima, Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, Popa
  • Antrenor: Lucian Filip (interimar)
  • Petrolul: Bălbărău - Miranda, Papp, Roche, Prce - Dulca, Jyry - Rodrigues, Pop, Grozav - Chică Roșă
  • Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B.Marian, Boateng, Paraschic, V. Gheorghe, Handa, Mateiu, Ludewig, Aimbetov
  • Antrenor: Mehmet Topal
  • Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)
  • Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Vornicu Adrian și Marin Nicușor. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Dumitrache Bogdan

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB533
8UTA Arad531*
9FC Botoșani530
10Csikszereda627
11Oțelul627*
12Petrolul523
13Farul523*
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia519*
16Metaloglobus510

*beneficiază de rotunjire

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
schimbari fcsb superliga petrolul
Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share