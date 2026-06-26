Cristi Săpunaru (42 de ani), fost internațional român, a vorbit despre ultimele mutări din Liga 1, în special cele făcute de Rapid.

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Cristi Săpunaru continuă disputa juridică legată de folosirea imaginii sale pe ambalajele băuturilor Oshee, unul dintre sponsorii FRF.

Cristi Săpunaru, reacție despre valul de antrenori portughezi din Superliga

Filipe Coelho a câștigat eventul cu Universitatea Craiova în sezonul 2025-2026, iar în această vară au apărut alte nume lusitane în campionat, precum Antonio Folha la CFR Cluj, Nuno Campos la Dinamo și Ricardo Sousa la Petrolul.

„Stilul portughez de joc e diferit față de stilul nostru de joc. La Craiova a mers și datorită faptului că a fost Mirel înainte și a fost un stil apropiat”, a spus fostul fundaș.

Întrebat despre ideea implementării stilului portughez în campionatul intern, pe care tehnicianul Ovidiu Burcă a declarat că o susține, Săpunaru a răspuns mai întâi în glumă, apoi a completat:

Da, el a jucat mult în Portugalia și de aia (n.r. - râde). Ca să facem o paranteză, e un stil cu care portughezii au luat ceva titluri europene și cu echipele de club, și cu echipa națională. Acum să sperăm că putem să-l înțelegem la fel de bine cum l-a înțeles Craiova Cristian Săpunaru, fost internațional român

Fostul internațional a vorbit și despre situația antrenorilor români.

„Nu e treaba clubului să își aleagă antrenorul? Atunci, clubul, la ora respectivă, nu are încredere în antrenorii care au terminat școala de antrenori, dar nici nu li se dă vreo șansă.

Ți-e frică să iei pe unul care a ieșit de pe băncile facultății, dar te duci și îl iei pe unul pe care nu îl cunoști, îl știi de pe Transfermarkt? Treaba clubului e să aleagă bine”, a mai spus Săpunaru.

36 de selecții are Cristian Săpunaru la echipa națională a României, cu care a participat la EURO 2008 și EURO 2016

Săpunaru a vorbit despre Rapidul lui Daniel Pancu

Daniel Pancu a fost instalat pe banca Rapidului în această vară, după despărțirea de Constantin Gâlcă, și are contract până în 2028. Fostul fundaș a refuzat să vorbească despre șansele giuleștenilor la titlu.

„În primul rând, trebuie să faci un lot stabil, un lot bun, și atunci putem să vorbim de șanse. Acum am văzut că vin, pleacă jucători.

Momentan nu poți să dai șanse Rapidului. La începutul campionatului, când o să fie un lot stabilit și o să vezi ce jucători are la dispoziție, ce jucători mai are nevoie, cât de mult este ajutat și de oamenii din club, atunci poți să spui dacă are șanse sau nu.

Dar eu cred că se vor bate la campionat, e imposibil să nu încerce acest lucru”, a mai declarat acesta.

FOTO: Momentul în care Săpunaru s-a retras de la Rapid

Întrebat dacă s-ar mai întoarce la Rapid într-un anumit post, Săpunaru a răspuns:

„De ce repetăm aceeași întrebare la care am mai răspuns? Ce puteae să se întâmple între timp? A venit vreo zână, a făcut așa de două ori și... suntem cei mai buni prieteni?

Am mai răspuns la întrebarea asta. Eu rămân același suporter al Rapidului, de unde o fi, din spatele televizorului sau de unde o fi, tot același rămân.

Pe mine nu poate să mă schimbe nimeni, indiferent de ce vor să facă și ce au făcut și de caracterele oamenilor care sunt”, a mai spus acesta.

Fostul fotbalist a ales să glumească atunci când a fost întrebat dacă are vreo ofertă de la o echipă de fotbal pentru o poziție în cadrul acesteia.

Da, am ofertă, mă duc mâine la un turneu de tenis de picior. Au fost niște discuții. Dar până nu e ceva concret care să mă și mulțumească și să fiu sigur că e ce-mi doresc, mă duc la pește Cristian Săpunaru, fost fotbalist român

Cristian Săpunaru: „Universitatea Craiova este principala favorită la titlu”

Săpunaru speră ca noul sezon să fie mai puternic și ca echipele românești să ajungă în grupele cupelor europene.

„Să sperăm că o să fie un sezon mai interesant decât a fost cel de anul trecut. Să sperăm că ne vom califica mai multe echipe în grupele europene.

Să sperăm că România va produce fotbal de acum încolo și că ne calificăm la un Campionat European, un Campionat Mondial. Să credem totuși în fotbalul românesc. Să încercăm să credem în el”, a mai spus fundașul.

Cred că e principala favorită și prin prisma lotului, și prin prisma a ceea ce a jucat. Dar eu n-aș scoate nicio echipă din lupta pentru titlul de anul viitor. Mulți au spus de CFR că e out. Eu n-aș scoate CFR. E Rapid, e FCSB, e Dinamo Cristian Săpunaru, fost internațional român

Dinamo s-a despărțit în această vară de Zeljko Kopic, tehnicianul care a ajutat la ascensiunea echipei în două sezoane și jumătate.

„ Eu zic că a pierdut mult Dinamo. El e unul dintre principalii piloni ai creării acelui Dinamo. Acum probabil nu s-au înțeles la ceva.

Dar nu poți să stai într-un antrenor. Dacă nu mai vrea să rămână, trebuie să vină altcineva. Ca fotbalist, trebuie să te adaptezi la noul antrenor”, a mai spus acesta.

Săpunaru ține cu Portugalia la Campionatul Mondial

Săpunaru a vorbit și despre Campionatul Mondial. Fostul internațional a spus că își dorește ca Portugalia să câștige turneul, dar a remarcat și forța Argentinei.

„Eu îmi doresc ca Portugalia să iasă campioană mondială. Dar ați văzut și ce echipă are Argentina. Sunt meciuri total diferite față de meciurile cu care eram obișnuiți”, a spus fostul fotbalist de la Porto.

Întrebat dacă și-ar dori un duel Portugalia - Argentina, cu Cristiano Ronaldo și Lionel Messi față în față, Săpunaru a răspuns:

Sunt… doi coloși. Doi fotbaliști care, nu știu cum se vor mai naște alții de aceeași valoare. Au încântat publicul, au încântat fotbalul. Eu sper să-i mai văd în teren, chiar dacă au îmbătrânit amândoi Cristian Săpunaru, fost internațional român

Despre posibilitatea ca Messi să fie jucătorul turneului, Săpunaru a spus:

„Messi e un jucător extraordinar. Poate fi Messi, poate fi Ronaldo, pot fi alții. Sunt foarte mulți fotbaliști care pot fi jucătorii turneului. Dar, ca să ajungi jucătorul turneului, ai nevoie și de o echipă care să te țină în spate”.

Cristi Săpunaru, la Curtea de Apel în procesul cu Oshee: „Îmi folosește imaginea fără voia mea”

Litigiul are legătură cu parteneriatul dintre Oshee România și FRF, compania devenind sponsor al Cupei României în 2024.

Pe ambalajele produselor au apărut mai mulți fotbaliști, printre care și Săpunaru, care între timp și-a încheiat cariera de jucător.

„Așteptăm. E un brand care îmi folosește imaginea fără voia mea și nu sunt de acord. Am primit un mesaj de la fata mea, cu sticla. Am văzut pe cineva care îmi folosește imaginea, mai ales că nu mai eram fotbalist în perioada respectivă.

Terminasem orice angajament cu Rapid București sau cu Federația, nu aveam nicio treabă. Nu știu dacă n-au avut dreptul să folosească imaginea mea prin clubul Rapid. Eu știu că există un contract cu Federația, dar totuși chiar nu știu. Nu mă întrebați pe mine nimic de contracte, că nu sunt genul.

Pentru întrebări legate de proces, este doamna avocată aici și vă poate răspunde dânsa, pentru că nu mă pricep și nici nu pot răspunde în termeni legali”, a spus Săpunaru.

Avocata fostului fotbalist a explicat că dosarul aflat pe rol vizează, în această etapă, măsuri provizorii:

„Se contestă o utilizare a imaginii domnului Săpunaru Cristian ulterior momentului de expirare a contractului cu clubul Rapid.

La acest moment, ne judecăm pe o ordonanță președințială, cu măsuri provizorii, și ulterior vom avea o acțiune pe fondul cauzei.

Avem încredere în sistemul judiciar din România, avem încredere în judecătorii Curții de Apel și considerăm că vom obține o soluție extrem de bună, în concordanță cu dreptatea noastră și cu dispozițiile legale aplicabile”.

Nu este o decizie favorabilă, dar de asta în România există dublu grad de jurisdicție, iar cei care sunt nemulțumiți de hotărârea primei instanțe pot să utilizeze o cale de atac pentru a-și găsi dreptatea. Nu excludem posibilitatea unei înțelegeri amiabile, dar vom vedea ce se va întâmpla în cadrul dosarului de fond și în cadrul acestui dosar Niță Pascaru Alexandra, avocata lui Cristian Săpunaru

Întrebată dacă produsele au fost retrase de pe piață, aceasta a răspuns:

„Băuturile nu au fost retrase momentan, pentru că acesta este scopul procedurii de astăzi. După ce vom avea o soluție, dacă va fi favorabilă nouă, produsele vor trebui scoase de pe piață.

Noi considerăm că avem dreptate, pentru că dreptul la imagine aparține domnului Săpunaru, nu aparține niciunei terțe persoane.

Însă în acest litigiu nu s-a pus în discuție legea dreptului de autor, discutăm despre legea sportului și despre alte elemente. Despre un drept la imagine general, care a fost cuantificat cu anumite excepții pe legea sportului”, a mai spus avocata.

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