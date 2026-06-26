Marius Adrian Nicolae, fost manager sportiv la Dinamo, Universitatea Cluj și Petrolul, a ajuns la Rapid.

Clubul giuleștean l-a prezentat în funcția de Head of Recruitment & Loan Manager.

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În 2021, Nicolae a fost manager sportiv la Dinamo. La momentul numirii, clubul îl prezenta drept susținător al echipei și membru DDB, programul prin care suporterii dinamoviști au contribuit financiar la susținerea clubului.

Marius Adrian Nicolae, fost manager sportiv la Dinamo, se va ocupa de recrutare și de jucătorii împrumutați la Rapid

Acum, acesta a trecut la rivala Rapid și va fi implicat în identificarea, evaluarea și recrutarea jucătorilor, dar și în gestionarea fotbaliștilor împrumutați.

„Bun venit, Marius Adrian Nicolae! Clubul nostru își întărește structura sportivă prin cooptarea lui Marius Adrian Nicolae, noul Head of Recruitment & Loan Manager”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

Mario Nicolae a mai lucrat în fotbalul românesc la Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești, iar în străinătate a activat la Guangzhou R&F, în China.

În 2021, a fost numit manager sportiv la Vejle Boldklub, club din Danemarca, unde a rămas până în ianuarie 2025.

„Pe plan intern a realizat transferurile unor jucători internaționali care au avut un impact important la nivelul primei ligi”, a mai notat clubul, despre activitatea acestuia.

Ce urmează pentru Rapid

Rapid va pleca luni, 29 iunie, în cantonamentul din Bad Leonfelden, Austria, unde va pregăti noul sezon timp de 12 zile.

Giuleștenii au programate patru meciuri de verificare în această perioadă. Primul test va fi unul important: pe 2 iulie, echipa lui Daniel Pancu o va întâlni pe Dinamo Kiev, câștigătoarea Cupei Ucrainei.

Clubul ucrainean a anunțat pe site-ul oficial că partida cu Rapid se va disputa pe HF Stadion, în Bad Wimsbach, de la ora 17:00 ora locală (18:00 în România)

Apoi, urmează alte trei amicale pentru giuleșteni:

5 iulie : Rapid - Rapid Viena (Austria).

: Rapid - Rapid Viena (Austria). 8 iulie : Rapid - FC Kosice (Slovacia).

: Rapid - FC Kosice (Slovacia). 9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia).

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