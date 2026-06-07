„Invazia” portughezilor După Nuno Campos și Filipe Coelho, încă o echipă din Liga 1 va fi condusă de un antrenor lusitan
Ricardo Sousa a fost prezentat de Petrolul
Superliga

„Invazia” portughezilor După Nuno Campos și Filipe Coelho, încă o echipă din Liga 1 va fi condusă de un antrenor lusitan

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 15:55
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 15:55
  • Ricardo Sousa (47 de ani) este noul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești.
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Portughezul urmează să preia clubul prahovean, care s-a despărțit, sâmbătă, de Mehmet Topal, după ce acesta l-a salvat încă o dată de la retrogradare, la fel ca în stagiunea 2024-2025.

Soua este cel de-al treilea portughez care va antrena o echipă din Liga 1 în sezonul 2026/27. Nuno Campos a preluat banca tehnică a celor de la Dinamo, iar Filipe Coelho a cucerit eventul cu Universitatea Craiova.

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Ricardo Sousa este noul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești

Sousa a pregătit ultima dată Vizela, echipă din țara natală, iar cel mai lung mandat a fost la Mafra, club din liga a treia a Portugaliei, unde a adunat. 74 de meciuri.

„Oficial: Ricardo Sousa este noul antrenor al echipei noastre!

FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu tehnicianul portughez Ricardo Andre de Pinho Sousa, cel care va prelua, astfel, funcția de antrenor principal al echipei noastre. Acordul dintre cele două părți va fi în vigoare până la finalul stagiunii 2026-2027.

În vârstă de 47 de ani, Ricardo Sousa are în CV o carieră apreciată ca fotbalist, dar și o experiență consistentă, deja, ca antrenor.

A jucat peste 150 de meciuri în prima ligă din Portugalia, pentru FC Porto, Beira-Mar, Santa Clara, Belenenses și Boavista, precum și în Germania (Hannover 96, Offenbach), Olanda (De Graafschap), Cipru (Omonia Nicosia) sau Slovenia (Drava Ptuj). De asemenea, a evoluat la toate reprezentativele de junior ale țării sale.

Cariera de antrenor și-a început-o în 2015, la Sanjanonse, iar mai apoi a condus mai multe echipe din eșaloanele inferioare, precum Lusitano VRSA, Anadia, Felgueiras și Beira-Mar, înainte de a face pasul către divizia a doua portugheză. A adunat, astfel, 99 de partide în Liga Portugal 2, acolo unde le-a antrenat pe Mafra, Feirense și, ultima data, Vizela, în prima parte a stagiunii 2025-2026. Are, de asemenea, o experiență și în Arabia Saudită, la Al-Ain, în sezonul 2024-2025.

Ricardo Sousa își va începe mandatul la cârma „lupilor” pe 15 iunie, atunci când este programat primul antrenament al verii, iar alături de el vor mai veni la Ploiești doi antrenori secunzi, Tiago Alexander Martins Galhardo Ferreira și Andre Pereira de Matos, dar și un video-analist, Nuno Simao Gomes Da Costa, cei care vor întregi stafful tehnic al “galben-albastrilor”.

Bem-vindo, Ricardo Sousa!”, a transmis Petrolul Ploiești, pe pagina de Facebook a clubului.

Ricardo este fiul lui Antonio Sousa, fost mare jucător la Porto și Sporting Lisabona în anii '80 și unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale la acea vreme.

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