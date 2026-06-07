A plecat și Florentin Petre! Deși își prelungise contractul recent, „secundul” s-a despărțit de Dinamo: „O alegere pe care a făcut-o cu Kopic”

Florentin Petre (50 de ani) este următorul nume care se desparte de Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic (48 de ani).

Fostul mijlocaș al „câinilor” nu va mai face parte din staff-ul tehnic, deși își prelungise contractul cu formația din „Ștefan cel Mare” în urmă cu doar două luni.

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La începutul lunii aprilie, clubul transmitea că fostul internațional va continua în staff-ul tehnic până în 2028, însă plecarea lui Kopic i-a schimbat și situația lui Florentin Petre.

Florentin Petre pleacă de la Dinamo: „Contractul i se termină odată cu al lui Kopic”

Andrei Nicolescu, președintele clubului, a confirmat că înțelegerea lui Florentin Petre s-a încheiat odată cu cea a antrenorului croat.

„Da, pleacă. Adică lui i se termină contractul odată cu încetarea contractului lui Mister (n.r. - Zeljko Kopic)

Este o alegere pe care au făcut-o împreună. Acum, despre relația lor… Este una specială pe care o știu ei mai bine!”, a spus Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul meci al sezonului

Cei doi ar putea continua colaborarea la următoarea echipă a tehnicianului croat. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Kopic ar putea ajunge la Al-Wahda, formație care a terminat pe locul 5 în prima ligă din Emiratele Arabe Unite, iar Florentin Petre își dorește să îl urmeze.

Competiții câștigate de Florentin Petre ca jucător al lui Dinamo:

Liga 1 (3): 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004

Cupa României (5): 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005

Supercupa României (1): 2005-2006

Dinamo a început deja un nou proiect tehnic. După despărțirea de Kopic, clubul s-a înțeles cu portughezul Nuno Campos, fost antrenor la Zalaegerszeg, iar acesta va veni la București cu propriul staff.

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