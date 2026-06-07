A plecat și Florentin Petre! Deși își prelungise contractul recent, „secundul” s-a despărțit de Dinamo: „O alegere pe care a făcut-o cu Kopic”

- Florentin Petre (50 de ani) este următorul nume care se desparte de Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic (48 de ani).
- Fostul mijlocaș al „câinilor” nu va mai face parte din staff-ul tehnic, deși își prelungise contractul cu formația din „Ștefan cel Mare” în urmă cu doar două luni.
La începutul lunii aprilie, clubul transmitea că fostul internațional va continua în staff-ul tehnic până în 2028, însă plecarea lui Kopic i-a schimbat și situația lui Florentin Petre.
Florentin Petre pleacă de la Dinamo: „Contractul i se termină odată cu al lui Kopic”
Andrei Nicolescu, președintele clubului, a confirmat că înțelegerea lui Florentin Petre s-a încheiat odată cu cea a antrenorului croat.
„Da, pleacă. Adică lui i se termină contractul odată cu încetarea contractului lui Mister (n.r. - Zeljko Kopic)
Este o alegere pe care au făcut-o împreună. Acum, despre relația lor… Este una specială pe care o știu ei mai bine!”, a spus Nicolescu, potrivit fanatik.ro.
FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul meci al sezonului
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Cei doi ar putea continua colaborarea la următoarea echipă a tehnicianului croat. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Kopic ar putea ajunge la Al-Wahda, formație care a terminat pe locul 5 în prima ligă din Emiratele Arabe Unite, iar Florentin Petre își dorește să îl urmeze.
Competiții câștigate de Florentin Petre ca jucător al lui Dinamo:
- Liga 1 (3): 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004
- Cupa României (5): 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005
- Supercupa României (1): 2005-2006
Dinamo a început deja un nou proiect tehnic. După despărțirea de Kopic, clubul s-a înțeles cu portughezul Nuno Campos, fost antrenor la Zalaegerszeg, iar acesta va veni la București cu propriul staff.