„Faci ceva, nu lași echipa!” Rădoi, pus la zid de Pintilii după plecarea de la FCSB: „Dacă ai venit să ajuți, ajută până la final!”

Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a vorbit despre decizia lui Mirel Rădoi (45 de ani) de a pleca de la campioană în mijlocul play-out-ului.

Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB chiar la startul play-out-ului după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia. Deși îi promisese lui Gigi Becali că va rămâne cel puțin până la finalul sezonului, acesta a plecat la Gaziantep după victoria cu Farul, scor 3-2, din etapa a 5-a.

Pintilii nu înțelege plecarea lui Rădoi de la FCSB: „Dacă ai venit să ajuți, ajută până la final!”

Mihai Pintilii a rămas uimit de decizia lui Rădoi de a-i părăsi pe „roș-albaștri” înaintea meciurilor decisive pentru calificarea în Conference League.

„Sincer, m-a surprins plecarea lui Rădoi. Nu mă așteptam. Mai erau 4 meciuri, plus barajul, cred că nu era o problemă să mai stea. Dacă tot ai venit, cred că era normal să stai. Chiar nu mă așteptam. A fost o surpriză pentru mine. Păcat că a plecat așa.

Trimiți un secund, faci ceva, nu lași. Ai venit să ajuți, nu? Așa a fost discuția. Dacă ai venit să ajuți, ajută până la finalul campionatului. A mai avut oferte și înainte să semneze, a arătat contractul, și n-a plecat, a venit la FCSB”, a spus Mihai Pintilii la Prima Sport.

La meciul cu Petrolul, echipa a fost condusă de Lucian Filip și Alin Stoica, în timp ce Marius Popa (antrenor de portari), Horea Cododrean (preparator fizic) și Ionuț Zottu (analist video) și-au reluat posturile eliberate după venirea lui Rădoi.

Antrenor care le-a subordonat pe Dinamo Zagreb și Hajduk Split

Una dintre variantele surpriză care există pe masa FCSB este cea care poartă numele lui Radomir Djalovic. Un fost fotbalist al Rapidului, de la finalul anilor 2000, mai precis în sezonul 2008-2009, el fiind achiziționat de giuleșteni de la Rijeka pentru 800.000 de euro.

Muntenegreanul, ajuns astăzi la 43 de ani, a renunțat la cariera de jucător acum 6 ani, după care s-a orientat către antrenorat.

Mai întâi, începând cu vara lui 2022, a fost antrenor secund vreme de două sezoane și jumătate la Rijeka, în Croația. A lucrat cu mai mulți principali, printre care și un nume important din Italia, Serse Cosmi, care a activat A1 la Rijeka timp de două luni.

În octombrie 2024, Djalovic a fost numit principal la Rijeka, cu care a reușit sezonul trecut o performanță remarcabilă: să câștige titlul și Cupa în Croația, în fața lui Dinamo Zagreb și Hajduk Split.

În octombrie 2025 a ajuns în Turcia, la Kayserispor, însă a rezistat doar până în februarie acest an. În acest moment e liber de contract și a fost propus de agenții săi la FCSB.

Djalovic a jucat pentru Serbia în naționala U21, după care, la seniori, a bifat selecții pentru Muntenegru vreme de 5 ani: 2007-2011.

Citește și

