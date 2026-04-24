„Faci ceva, nu lași echipa!” Rădoi, pus la zid de Pintilii după plecarea de la FCSB: „Dacă ai venit să ajuți, ajută până la final!”
alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 21:31
  • Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a vorbit despre decizia lui Mirel Rădoi (45 de ani) de a pleca de la campioană în mijlocul play-out-ului.

Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB chiar la startul play-out-ului după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia. Deși îi promisese lui Gigi Becali că va rămâne cel puțin până la finalul sezonului, acesta a plecat la Gaziantep după victoria cu Farul, scor 3-2, din etapa a 5-a.

„Fiecare decide pentru el”  Mihai Pintilii, după refuzul lui Charalambous de a reveni la FCSB: „Asta i-am spus” 
„Fiecare decide pentru el” Mihai Pintilii, după refuzul lui Charalambous de a reveni la FCSB: „Asta i-am spus”
„Fiecare decide pentru el”  Mihai Pintilii, după refuzul lui Charalambous de a reveni la FCSB: „Asta i-am spus” 

Pintilii nu înțelege plecarea lui Rădoi de la FCSB: „Dacă ai venit să ajuți, ajută până la final!”

Mihai Pintilii a rămas uimit de decizia lui Rădoi de a-i părăsi pe „roș-albaștri” înaintea meciurilor decisive pentru calificarea în Conference League.

„Sincer, m-a surprins plecarea lui Rădoi. Nu mă așteptam. Mai erau 4 meciuri, plus barajul, cred că nu era o problemă să mai stea. Dacă tot ai venit, cred că era normal să stai. Chiar nu mă așteptam. A fost o surpriză pentru mine. Păcat că a plecat așa.

Trimiți un secund, faci ceva, nu lași. Ai venit să ajuți, nu? Așa a fost discuția. Dacă ai venit să ajuți, ajută până la finalul campionatului. A mai avut oferte și înainte să semneze, a arătat contractul, și n-a plecat, a venit la FCSB”, a spus Mihai Pintilii la Prima Sport.

La meciul cu Petrolul, echipa a fost condusă de Lucian Filip și Alin Stoica, în timp ce Marius Popa (antrenor de portari), Horea Cododrean (preparator fizic) și Ionuț Zottu (analist video) și-au reluat posturile eliberate după venirea lui Rădoi.

Antrenor care le-a subordonat pe Dinamo Zagreb și Hajduk Split

Una dintre variantele surpriză care există pe masa FCSB este cea care poartă numele lui Radomir Djalovic. Un fost fotbalist al Rapidului, de la finalul anilor 2000, mai precis în sezonul 2008-2009, el fiind achiziționat de giuleșteni de la Rijeka pentru 800.000 de euro.

Muntenegreanul, ajuns astăzi la 43 de ani, a renunțat la cariera de jucător acum 6 ani, după care s-a orientat către antrenorat.

Mai întâi, începând cu vara lui 2022, a fost antrenor secund vreme de două sezoane și jumătate la Rijeka, în Croația. A lucrat cu mai mulți principali, printre care și un nume important din Italia, Serse Cosmi, care a activat A1 la Rijeka timp de două luni.

În octombrie 2024, Djalovic a fost numit principal la Rijeka, cu care a reușit sezonul trecut o performanță remarcabilă: să câștige titlul și Cupa în Croația, în fața lui Dinamo Zagreb și Hajduk Split.

În octombrie 2025 a ajuns în Turcia, la Kayserispor, însă a rezistat doar până în februarie acest an. În acest moment e liber de contract și a fost propus de agenții săi la FCSB.

Djalovic a jucat pentru Serbia în naționala U21, după care, la seniori, a bifat selecții pentru Muntenegru vreme de 5 ani: 2007-2011.

„Dacă nu câștig, sunt mort!” Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi”
„Dacă nu câștig, sunt mort!” Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi”
„Dacă nu câștig, sunt mort!” Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi”
Out de la Roland Garros Carlos Alcaraz nu-și va putea apăra titlul! Motivul pentru care va lipsi de la Paris: „Am decis să fim precauți”
Out de la Roland Garros Carlos Alcaraz nu-și va putea apăra titlul! Motivul pentru care va lipsi de la Paris: „Am decis să fim precauți”
Out de la Roland Garros Carlos Alcaraz nu-și va putea apăra titlul! Motivul pentru care va lipsi de la Paris: „Am decis să fim precauți”

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului: „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
