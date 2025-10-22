Se umple „Oblemenco” Patronul U Craiova țintește prima victorie în Conference League » Câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Noah
Universitatea Craiova. Foto: Sportpictures
Conference League

Se umple „Oblemenco” Patronul U Craiova țintește prima victorie în Conference League » Câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Noah

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 10:47
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 10:58
  • U CRAIOVA - NOAH. Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, și-a exprimat așteptările la primul meci jucat pe teren propriu în Conference League
  • Partida va avea loc joi, de la ora 22:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rotaru a anunțat că s-au vândut deja peste 11.000 de pachete pentru duelurile din cupele europene, iar la finalul săptămânii precedente au fost puse la dispoziția fanilor și bilete separate.

U CRAIOVA - NOAH. Mihai Rotaru: „Mai sunt undeva la 12.000 de locuri”

S-au vândut undeva la 11-12 mii de pachete și sâmbătă seară s-a dat drumul la vânzarea pe locuri individuale. Mai sunt undeva la 11-12 mii de locuri la vânzare.

Ne dorim cele trei puncte cu Noah, mai ales că e primul meci pe «Oblemenco» în grupa mare, nu în preliminarii, după zeci de ani.

E un meci pe care ne dorim să-l câștigăm, să punem trei puncte în clasament și două puncte în coeficient.

Sunt premise clare ca stadionul să fie plin, eu sper că se va umple”, a declarat Mihai Rotaru, comform fanatik.ro.

30.000 de locuri
are stadionul „Ion Oblemenco”

Oltenii au pierdut primul meci disputat în faza principală din Conference League, 0-2 cu Rakow. Acum, elevii lui Rădoi țintesc prima victorie în cupele europene.

Finanțatorul oltenilor a spus că a plătit jucătorilor primele de calificare, fiecare primind în medie circa 15.000 de euro.

„Da, le-am dat prime. Sunt prime conform contractului. Așa este normal, să se plătească. Media a fost undeva la 15.000 de euro de jucător.

Noi nu am avut niciodată probleme cu plătitul banilor și sper să nu avem vreodată”, a declarat Rotaru, conform sursei citate.

Despre adversarii din Armenia, patronul oltenilor a atras atenția asupra valorii și experienței acestora:

Noah este o echipă cu rezerve de 40-45 de mii de euro pe lună. Oshima este rezervă la ei și are 40.000 euro pe lună. Noi am urmărit-o în preliminarii, speram să se califice pentru că aveam bonus de calificare la Oshima. Ne interesa să luăm banii, nu știam că vom pica cu ei. Este o echipă puternică, nu este o echipă slabă Mihai Rotaru, patron Universitatea Craiova

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 2 octombrie: Rakow - U Craiova, 2-0
  • 23 octombrie, ora 22:00: Ua Craiova - FC Noah
  • 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

