Se umple „Oblemenco” Patronul U Craiova țintește prima victorie în Conference League » Câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Noah

- U CRAIOVA - NOAH. Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, și-a exprimat așteptările la primul meci jucat pe teren propriu în Conference League
- Partida va avea loc joi, de la ora 22:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Rotaru a anunțat că s-au vândut deja peste 11.000 de pachete pentru duelurile din cupele europene, iar la finalul săptămânii precedente au fost puse la dispoziția fanilor și bilete separate.
U CRAIOVA - NOAH. Mihai Rotaru: „Mai sunt undeva la 12.000 de locuri”
„S-au vândut undeva la 11-12 mii de pachete și sâmbătă seară s-a dat drumul la vânzarea pe locuri individuale. Mai sunt undeva la 11-12 mii de locuri la vânzare.
Ne dorim cele trei puncte cu Noah, mai ales că e primul meci pe «Oblemenco» în grupa mare, nu în preliminarii, după zeci de ani.
E un meci pe care ne dorim să-l câștigăm, să punem trei puncte în clasament și două puncte în coeficient.
Sunt premise clare ca stadionul să fie plin, eu sper că se va umple”, a declarat Mihai Rotaru, comform fanatik.ro.
Oltenii au pierdut primul meci disputat în faza principală din Conference League, 0-2 cu Rakow. Acum, elevii lui Rădoi țintesc prima victorie în cupele europene.
Finanțatorul oltenilor a spus că a plătit jucătorilor primele de calificare, fiecare primind în medie circa 15.000 de euro.
„Da, le-am dat prime. Sunt prime conform contractului. Așa este normal, să se plătească. Media a fost undeva la 15.000 de euro de jucător.
Noi nu am avut niciodată probleme cu plătitul banilor și sper să nu avem vreodată”, a declarat Rotaru, conform sursei citate.
Despre adversarii din Armenia, patronul oltenilor a atras atenția asupra valorii și experienței acestora:
Noah este o echipă cu rezerve de 40-45 de mii de euro pe lună. Oshima este rezervă la ei și are 40.000 euro pe lună. Noi am urmărit-o în preliminarii, speram să se califice pentru că aveam bonus de calificare la Oshima. Ne interesa să luăm banii, nu știam că vom pica cu ei. Este o echipă puternică, nu este o echipă slabă Mihai Rotaru, patron Universitatea Craiova
Programul Universității Craiova în Conference League
- 2 octombrie: Rakow - U Craiova, 2-0
- 23 octombrie, ora 22:00: Ua Craiova - FC Noah
- 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
- 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
- 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
- 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova