„Rușine, Cojocaru!” Rotaru, nervos la finalul meciului cu Dinamo: „De ce îți bați joc de noi? CCA să trimită un arbitru capabil!”

U Craiova - Dinamo 2-2. Mihai Rotaru a criticat în termeni duri arbitrajul lui Adrian Cojocaru și a acuzat că deciziile sale au influențat rezultatul final.

În minutul 63, Armstrong a căzut la pământ în urma unui contact cu Bancu. La ridicare, l-a călcat pe căpitanul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor. Acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

U Craiova - Dinamo 2-2 . Mihai Rotaru: „Rușine, Cojocaru! De ce îți bați joc de noi?”

„Centralul” a decis să-l elimine doar pe Bancu, după ce a consultat sistemul VAR. Eliminarea fundașului le-a permis „câinilor” să atace mai mult, iar în minutul 90 au reușit să egaleze.

„E o seară proastă, nu e «bună seara»! Ceea ce a fost în seara asta a fost o ticăloșie. Modul în care brigada de arbitri a înțeles să conducă acest meci….

Acea fază de eliminare în care, din punctul meu de vedere, ambii jucători trebuiau eliminați. Dacă voia, trebuia (n.r. - eliminat) mai mult Armstrong, pentru că lovește cu intenție și intensitate în pieptul lui Bancu.

Să ai un spectacol cu 22.000 de oameni în tribună, cu două echipe bune ale campionatului, și tu să vii să-ți bați joc. Dincolo de acest lucru: Faulturi nedate pentru noi și faulturi care n-au existat și au fost date pentru Dinamo.

Ceea ce s-a întâmplat e incredibil! Nu-ți bate joc de munca unor oameni! Nici tu Chivulete, nici tu Cojocaru”, a declarat Rotaru, la Digi Sport.

Finanțatorul echipei din Bănie a criticat și Comisia Centrală a Arbitrilor pentru că l-a delegat pe Adrian Cojocaru, arbitru cu care Craiova a avut antecedente.

Și CCA-ul, de ce îl trimiți pe Cojocaru? Singurul arbitru pentru care am fost amendat? Pentru ce e acolo? Ei trebuie să se trezească. Rușine, Chivulete, rușine, Cojocaru, rușine acestei brigăzi. E rușinos, ar trebui suspendat șapte etape. Suntem echipele de pe locul 1 și locul 2, astăzi. De ce îți bați joc de noi? Cum să strici acest echilibru printr-o decizie flagrant ticăloasă? Mihai Rotaru, patron Universitatea Craiova

Apoi, Rotaru l-a taxat din nou pe Cojocaru și a susținut că nu este pregătit pentru un derby.

„Și Cojocaru? Nu este un arbitru de top! Îl trimiți la Craiova - Dinamo cu 22.000 de oameni în tribună.

Trimite un arbitru FIFA, trimite un arbitru de top. Știi că o să iasă scântei. Trimite un arbitru capabil să conducă astfel de meciuri, nu incapabil!”, a mai declarat Rotaru.

