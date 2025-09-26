„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!” +16 foto
Marius Avram. Sursa: Fotomontaj: GOLAZO.ro / Captură Prima Sport
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 23:34
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 23:40
  • U Craiova - Dinamo 2-2. Fostul arbitru Marius Avram (46 de ani) consideră că arbitrul Adrian Cojocaru a greșit când l-a eliminat doar pe Nicușor Bancu (33 de ani) după duelul cu Danny Armstrong (27 de ani).

În minutul 63, scoțianul a căzut la pământ în urma unui contact cu Bancu. La ridicare, l-a călcat pe căpitanul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor.

U Craiova - Dinamo 2-2. Marius Avram, despre eliminarea lui Bancu: „Nu a luat decizia corectă”

Reacția olteanului a venit imediat, acesta a ripostat cu un șut în zona sternului, iar „centralul” a decis să-l elimine doar pe Bancu, după ce a consultat sistemul VAR.

„Ambele gesturi țin de comportare violentă. E evident că gestul lui Armstrong de a-l călca pe Bancu e intenționat.

Se încadrează la comportare violentă, așa cum e definită de legile jocului, când un jucător utilizează brutalitatea contra unui adversar, fără a disputa mingea.

Acea împingere cu piciorul arată foarte clar că asta a fost intenția lui. Apoi, gestul lui Bancu e clar, în mod corect eliminat. Decizia corectă ar fi fost roșu pentru amândoi.

Ca o atenționare, nu e la primul gest Armstrong. La meciul cu Farul a călcat intenționat un adversar. Atunci n-a existat brutalitate, dar și-a călcat adversarul.

Posibil să aibă unele momente când nu-și dă seama ce face. Cojocaru a avut toate elementele pentru a lua decizia corectă, din păcate nu a făcut-o”, a spus Avram, la Digi Sport.

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport

VIDEO. Alexandru Pop a egalat pentru Dinamo în finalul partidei cu U Craiova

