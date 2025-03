FCSB - Universitatea Craiova. Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a anunțat că Alexandru Băluță (31 de ani) ar putea rata duelul cu fosta sa echipă.

al campioanei, a anunțat că Alexandru Băluță (31 de ani) ar putea rata duelul cu fosta sa echipă. FCSB - Universitatea Craiova va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, duminică, cu începere de la ora 20:00.

Alexandru Băluță a înscris singurul gol al celor de la FCSB în meciul tur cu Lyon, pierdut, scor 1-3, în prima manșă a optimilor Europa League.

În ciuda faptului că că a intrat după pauză, mijlocașul de 31 de ani este incert pentru duelul cu fosta sa echipă, Universitatea Craiova, anunțul fiind făcut de oficialul roș-albaștrilor, Mihai Stoica.

FCSB - U.Craiova. Mihai Stoica: „Băluță are niște probleme medicale”

Potrivit oficialului campioanei, Alexandru Băluță se confruntă și el cu probleme de ordin medical, lucru întâmpinat din ce în ce mai mulți fotbaliști ai celor de la FCSB.

„Băluţă are nişte probleme medicale. Nu cred că este apt pentru meciul cu Craiova.

O să vedem mâine investigații complete, dar cam asta e la ora asta. El, în ultima perioadă, nu s-a accidentat.

A fost ieșit din formă. Când a jucat, n-a adus mare lucru. Dar se pare că va mai dura”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

În cazul în care nu va fi apt pentru duelul cu oltenii, Băluță se va alătura unei liste lungi de indisponibilități pentru FCSB.

Campioana României nu se va putea baza la meciul cu Universitatea Craiova pe serviciile lui Darius Olaru, accidentat în cantonamentul din Antalya, Octavian Popescu, accidentat și el la finalul lui 2024, Daniel Bîrligea, Mihai Lixandru și Alexandru Pantea, jucători care acuză probleme medicale.

Un alt absent important pentru FCSB va fi stoperul Joyskim Dawa, suspendat, după eliminarea din meciul cu Rapid, de runda trecută.

FCSB - Lyon. Alexandru Băluță: „De ce să nu ne gândim la o minune?”

Alexandru Băluță a declarat, la finalul meciului cu Lyon, că jucătorii campioanei vor merge în Franța cu intenția de a face „minuni”.

„Sunt fericit pentru reușită. E păcat că am muncit mult, am făcut un meci foarte bun. Ei au avut un portar foarte bun. Din păcate, pe final am rămas descoperiți și au reușit să marcheze. Asta este, trebuie să mergem mai departe.

Am intrat foarte hotărât. Mă simțeam dator față de mine. E frustrant. Am fost optimiști încă de la început, chiar dacă întâlnim un colos al Europei. Mergem hotărâți, de ce nu să ne gândim la o minune”, a declarat Alexandru Băluță.