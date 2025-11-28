Belodedici, surprins de FCSB VIDEO: A asistat la meciul de la Belgrad și a avut o concluzie clară: „Nu sunt de nivelul ăla”

Steaua Roșie - FCSB 1-0. Miodrag Belodedici (61 de ani), fost jucător atât la formația din Belgrad, cât și la Steaua București, nu a menajat-o pe campioana României după eșecul de joi.

Fostul internațional nu a înțeles cum roș-albaștrii nu au reușit să înscrie, jucând în superioritate numerică timp de mai bine de o oră.

Deși fundașul Franklin Tebo Uchenna a fost eliminat în minutul 27, FCSB a pierdut în Serbia. Steaua Roșie s-a impus grație golului marcat de Bruno Duarte ('49).

Steaua Roșie - FCSB 1-0 . Miodrag Belodedici: „Nu au reușit să dea un gol”

Belodedici, fost jucător al naționalei României, nu a înțeles cum FCSB nu a reușit să profite de superioritatea numerică și să câștige duelul din etapa 5 din Europa League.

„Să joci cu un om în plus și să nu poți să câștigi sau măcar să scoți un egal, nu știu…

Explicația ar fi că ei (n.r. - FCSB) nu au reușit. Cu un om în plus nu au reușit să dea un gol sau să termine la egalitate. De ce nu au reușit? Antrenorii știu”, a declarat Miodrag Belodedici după meci.

Întrebat cum s-a simțit la meci, Belodedici a spus: „Eu am venit la meciul ăsta ca să mă uit pentru că am jucat la două Stele (n.r. - Steaua București și Steaua Roșie Belgrad). M-am simțit bine”.

În finalul partidei de joi de la Belgrad, Belodedici a fost asaltat de fanii care doreau autografe.

Miodrag Belodedici: „Zvezda a jucat cu FCSB, nu cu Steaua”

Într-o discuție cu jurnaliștii sârbi, Belodedici a ținut să menționeze care este adevărata Steaua pentru el.

„Ce pot să spun, felicit Zvezda că au reușit să câștige meciul în 10 jucători, au avut cartonaș roșu.

Dar, mă rog, meciul nu a fost împotriva Stelei, Zvezda a jucat cu FCSB. Nu mai e Steaua, Steaua care era odată e acum în liga a doua din România.

Nu sunt de nivelul Ligii Campionilor (n.r. niciuna dintre echipe). Nu e nivelul ăla, se simt bine aici (n.r. în Europa League)”, a spus Belodedici, citat de telegraf.rs.

FCSB a ajuns la a patra înfrângere consecutivă în Europa League și se află pe locul 31 în grupa principală, cu doar 3 puncte acumulate.

VIDEO. Golul marcat de Steaua Roșie în partida cu FCSB

Pentru echipa pregătită de Elias Charalambous urmează partida de duminică cu Farul Constanța, de la ora 20:30, din cadrul etapei 18 din Liga 1.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul fazei principale din Europa League

Poziție/Echipă Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 11-2 12 2. Midtjylland 12-5 12 3. Aston Villa 8-3 12 4. Freiburg 8-3 11 5. Betis 8-3 11 6. Ferencvaros 9-5 11 7. Braga 9-5 10 8. FC Porto 7-4 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 7-5 10 10. Celta Vigo 11-7 9 11. Lille 10-6 9 12. Stuttgart 8-4 9 13. Plzen 6-2 9 14. Panathinaikos 9-7 9 15. AS Roma 7-5 9 16. Nottingham 9-5 8 17. PAOK 10-7 8 18. Bologna 7-4 8 19. Brann 6-3 8 20. Fenerbahce 5-5 8 21. Celtic 7-8 7 22. Steaua Roșie 4-5 7 23. Dinamo Zagreb 7-10 7 24. FC Basel 7-7 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 8-11 6 26. Young Boys 7-12 6 27. Go Ahead Eagles 4-9 6 28. Sturm Graz 4-7 4 29. Salzburg 5-10 3 30. Feyenoord 4-9 3 31. FCSB 3-8 3 32. Utrecht 2-7 1 33. Glasgow Rangers 2-9 1 34. Malmo FF 2-10 1 35. Maccabi Tel Aviv 1-14 1 36. Nice 4-12 0

