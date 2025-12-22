FCSB - Rapid 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al roș-albaștrilor, a dezvăluit cum au fost motivați elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) la derby.

Mihai Stoica a explicat că echipa sa a avut parte de o motivație în plus, generată de remiza din derby-ul cu Dinamo, încheiată 0-0.

FCSB - Rapid 2-1 . Ce le-a spus MM Stoica jucătorilor de la FCSB înainte de meciul cu Rapid: „Hai să le-o facem și noi!”

„Am avut o motivație suplimentară la meciul ăsta, le-am zis «Hai să le facem ce ne-a făcut Dinamo nouă!».

Și am făcut chiar mai mult, pentru că Dinamo a început într-o răpăială cu noi, la acel 0-0, de nu mai știam, cum zice Gigi, «nu ne mai găseam căciula», dar n-a avut ocazii. Am stat destul de bine. În schimb, nu puteam să construim deloc, eram sufocați.

Acum am început bine, noi în 5 minute am intrat de 3 ori în careu. Până ne-au ajuns și pe noi meciurile, în repriza a doua. Nu e echipă care să ducă ritmul tot meciul, poate doar Oțelul în Giulești ”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Andrei Nicolescu: „Noi construim, FCSB știe deja ce să facă”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat ce impact ar avea pentru „câini” calificarea FCSB în play-off.

„ FCSB ar fi cel mai puternic adversar pentru noi în play-off. Datorită faptului că ei vin după două titluri câștigate, au mentalitatea asta.

Uite, ca exemplu, noi am fost la mâna noastră să terminăm anul ăsta pe primul loc. Dar experiența jucătorilor pe care îi avem în lot de-abia acum se configurează, crește. Probabil, n-au știut cum să gestioneze asta ca să nu avem surprize. Și am avut!

Pe când FCSB, dacă ajunge în situația să câștige un meci să ajungă pe primul loc, ei știu să-și ia toate măsurile. Noi construim încă. Eu cred că maturitatea jucătorilor o fac pe FCSB cea mai puternică adversară din play-off”, a declarat Nicolescu

4 este locul ocupat de Dinamo, cu 38 de puncte acumulate, în cele 21 acumulate. FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte. Locul șase, cel care asigură calificarea în play-off, este ocupat de Oțelul, care are 33 de puncte

