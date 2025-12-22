Motivați de Dinamo Ce le-a spus MM Stoica jucătorilor de la FCSB înainte de meciul cu Rapid: „Hai să le-o facem și noi!” +106 foto
Mihai Stoica. Foto: Sportpictures
Superliga

Motivați de Dinamo Ce le-a spus MM Stoica jucătorilor de la FCSB înainte de meciul cu Rapid: „Hai să le-o facem și noi!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 21:53
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 21:53
  • FCSB - Rapid 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al roș-albaștrilor, a dezvăluit cum au fost motivați elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) la derby.

Mihai Stoica a explicat că echipa sa a avut parte de o motivație în plus, generată de remiza din derby-ul cu Dinamo, încheiată 0-0.

MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Citește și
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Citește mai mult
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”

FCSB - Rapid 2-1. Ce le-a spus MM Stoica jucătorilor de la FCSB înainte de meciul cu Rapid: „Hai să le-o facem și noi!”

„Am avut o motivație suplimentară la meciul ăsta, le-am zis «Hai să le facem ce ne-a făcut Dinamo nouă!».

Și am făcut chiar mai mult, pentru că Dinamo a început într-o răpăială cu noi, la acel 0-0, de nu mai știam, cum zice Gigi, «nu ne mai găseam căciula», dar n-a avut ocazii. Am stat destul de bine. În schimb, nu puteam să construim deloc, eram sufocați.

Acum am început bine, noi în 5 minute am intrat de 3 ori în careu. Până ne-au ajuns și pe noi meciurile, în repriza a doua. Nu e echipă care să ducă ritmul tot meciul, poate doar Oțelul în Giulești”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

FOTO: FCSB - Rapid 2-1

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Nicolescu: „Noi construim, FCSB știe deja ce să facă”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat ce impact ar avea pentru „câini” calificarea FCSB în play-off.

FCSB ar fi cel mai puternic adversar pentru noi în play-off. Datorită faptului că ei vin după două titluri câștigate, au mentalitatea asta.

Uite, ca exemplu, noi am fost la mâna noastră să terminăm anul ăsta pe primul loc. Dar experiența jucătorilor pe care îi avem în lot de-abia acum se configurează, crește. Probabil, n-au știut cum să gestioneze asta ca să nu avem surprize. Și am avut!

Pe când FCSB, dacă ajunge în situația să câștige un meci să ajungă pe primul loc, ei știu să-și ia toate măsurile. Noi construim încă. Eu cred că maturitatea jucătorilor o fac pe FCSB cea mai puternică adversară din play-off”, a declarat Nicolescu

4
este locul ocupat de Dinamo, cu 38 de puncte acumulate, în cele 21 acumulate. FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte. Locul șase, cel care asigură calificarea în play-off, este ocupat de Oțelul, care are 33 de puncte

VIDEO. Golul decisiv marcat de Tănase în FCSB - Rapid 2-1

Citește și

Nicolescu caută soluții  Arena Națională, blocată pe final de play-off » Unde ar putea juca Dinamo: „Chiar vrem asta cu FCSB?”
Superliga
21:31
Nicolescu caută soluții Arena Națională, blocată pe final de play-off » Unde ar putea juca Dinamo: „Chiar vrem asta cu FCSB?”
Citește mai mult
Nicolescu caută soluții  Arena Națională, blocată pe final de play-off » Unde ar putea juca Dinamo: „Chiar vrem asta cu FCSB?”
„Lupta e acerbă în Liga 1” Georgi Milanov a vorbit despre Dinamo în Bulgaria: „Eram ultimii când am venit, acum puteam fi primii!” + Marele obiectiv
Superliga
20:33
„Lupta e acerbă în Liga 1” Georgi Milanov a vorbit despre Dinamo în Bulgaria: „Eram ultimii când am venit, acum puteam fi primii!” + Marele obiectiv
Citește mai mult
„Lupta e acerbă în Liga 1” Georgi Milanov a vorbit despre Dinamo în Bulgaria: „Eram ultimii când am venit, acum puteam fi primii!” + Marele obiectiv

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
dinamo bucuresti Mihai Stoica liga 1 rapid fcsb andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Superliga
22.12
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Citește mai mult
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Superliga
22.12
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Citește mai mult
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
Media
22.12
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
Citește mai mult
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Campionate
22.12
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Citește mai mult
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:09
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
22:30
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB
22:48
„De ce mă întrebi asta?” Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc
„De ce mă întrebi asta?” Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc
22:53
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
Superliga
22.12
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
Citește mai mult
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Superliga
22.12
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Citește mai mult
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Superliga
22.12
„Turcii sunt foarte siguri că se califică” Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Citește mai mult
„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență
Diverse
22.12
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență
Citește mai mult
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 32 rapid 42 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share